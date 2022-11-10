Emekli olma şartları nelerdir, 25 yıl şart mı? Emeklilikte yaş ve prim gün şartları nasıl belirlenir?

Emekli olmak için belli şartlar bulunur ve bu şartlar pek çok unsura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kişinin yaşı, cinsiyeti, çalıştığı mesleği, kamuda mı yoksa özelde mi çalıştığı, kaç yıl çalıştığı ve hangi sigorta kapsamında çalıştığına göre farklılık gösterir. Ancak emekli olabilmek için temel olarak üç şart vardır. Her alana göre farklılık gösterse de prim ödemesi, çalışına yıl ve cinsiyete göre belirlenen yaş şartlarını karşılayan kişiler emekli olmaya hak kazanır. Kişinin bu üç şartın hepsini karşılaması gerekir. Örneğin primini ödeyen ancak yaş şartını tamamlamamış kişiler emekli olamaz ki bu duruma emeklilikte yaşa takılmak denir.

Çalışan hemen herkesin gündeminde olan emeklilikte en az 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı tamamlanmalıdır. Erkeklerde emeklilik şartları yaş olarak 55, kadınlarda emeklilik şartları ise 50 yaş karşılanmışsa kişi emekli olabilir. Bu üç şarttan herhangi biri bile eksik olsa emekli olunamaz ve aynı zamanda emekli maaşı da bağlanmaz Emekli olmak için kaç gün prim gerekli sorusunun cevabı emekli olma şartlarına göre değişiklik gösterir.

Emeklilikte yaş şartı nasıl belirlenir?

Emekli olma şartları arasında yer alan yaş şartını herkes kendi emekliliği için doldurması gereken yaşı ve aynı zamanda prim sayısını belirleyebilir. Emeklilik yaşının belirlenmesi için bazı koşullar bulunur. Bazı emeklilikte yaş şartı aranmaz. Bunlar sigorta başlangıcı eski olanlardır. Engellilik ya da vergi indirimi sebebiyle emekli olanlarda yaş şartı aranmıyor. Emeklilikte yaş şartı belirlenmesi şu şekilde sıralanabilir:

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan ve 2925 SSK Tarım kapsamındaki kadın ve erkek çalışanlarda yaş şartı yoktur ancak 13 yılı tamamlanmış olmaları gerekir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ila 30.04.2008 arası olan SSK Tarım kapsamındaki erkek ve kadın çalışanlar 3600 prim ödemesi tamamlandığında erkeler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arası olan Bağ-Kur kapsamındaki kişiler 5400 prim günüyle kısmi emekli olmak için kadınlarda 60 yaş, erkeklerde 62 yaşı tamamlaması gerekir.

Bağ-Kur kapsamında 1 Ekim 1999 yılı itibarıyla 20 hizmet yılını tamamlamasına 2 yıl veya daha az kalan kadın çalışanlarla 25 yılı tamamlamasına 2 yıl veya daha az kalmış erkek çalışanlar için yaş şartı yoktur.

Emekli Sandığı kapsamında, 8 Eylül 1999 yılı dâhil 20 hizmet yılını doldurmuş kadın çalışanlar ve 25 yılı doldurmuş erkek çalışanlarda emeklilik yaşı şartı yoktur.

Sigorta başlama tarihi 8 Eylül 1999 ve sonrası olan ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınların emeklilik yaşının 58, erkeklerin de yaşı 60 olması gerekir.

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında olan ve SGK (SSK/4A) kapsamındaki kişiler 4500 prim gününü tamamladıysa kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşı tamamlamaları gerekir.

Emeklilikte prim gün şartı nasıl belirlenir?

"Emekli olmak için kaç gün prim gerekli?" sorusunun cevabı sigorta koluna ve sigorta girişine göre kadın ve erkeklerde farklılık gösterir. Emeklilikte prim gün sayısı şartları SSK, Bağ-Kur, SSK Tarım ve Emekli Sandığı için şu şekilde sıralanabilir:

SSK kapsamında sigorta girişi 09.09.1976 öncesi olan erkek ve 09.09.1981 öncesi olan kadınlarda emeklilik için 5000 prim günü şarttır.

SSK kapsamında sigorta girişi 08.09.1999 olan erkek ve kadın çalışanlarının prim günü kademeli olarak belirenir.

SSK kapsamında sigorta girişi 08.09.1999 ve sonrasında olan erkek ve kadın çalışanlar 7000 prim günü ya da 25 yıl ve 4500 prim günü şartı vardır.

2925 SSK Tarım kapsamında sigorta başlangıcı 01.05.2007 öncesi olanlar için 3600 prim günü gerekir.

2925 SSK Tarım kapsamında 01.05.2008 ve 30.09.2008 arasında olanlar 7000 prim günü ya da 25 yıl ve 4500 prim günü şartı vardır.

4/A kapsamında olanların sigortası 01.05.2008 veya sonrası için 7200 prim günü gerekir.

Bağ-Kur kapsamında 15 tam yıl yani 5400 prim günüyle kısmi emekli olunabilir.

Bağ-Kur kapsamında sigorta girişi 08.09.1999 öncesi olan kadınlar için 7200, erkekler için 9000 prim günü gerekir.

Bağ-Kur kapsamında sigortası 08.09.1999 ve sonrası olanlarda kadın ve erkekler için 9000 gün prim olmalıdır.

Emekli Sandığı kapsamında sigortası 08.09.1999 öncesi olan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü şartı vardır.

Emekli Sandığı kapsamında sigortası 08.09.1999 sonrası olan kadın ve erkek çalışanlarda 9000 gün prim şartı bulunur.

Emekli olmak için 25 yıl şart mı?

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında sigortası başlayan ve 4/A kapsamında 7000 prim gününü dolduran kişilerde 25 yıl sigortalılık süresi aranmaz.