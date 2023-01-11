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Emzirirken yaşadığı olay dehşete düşürdü... Meme ucu bir anda koptu! Milyonlarca izlendi

11.01.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta yaşadığı korkunç olayları paylaşan birçok kişi bulunuyor. Bu paylaşımlar kan dondurucu olsa da aynı problemleri yaşayan kişilerin birbirine destek olmasını sağlayabiliyor. Emzirirken meme ucunun koptuğunu söyleyen bir kadının yaşadıklarını anlattığı video milyonlarca kişiyi şok etti.

Emzirirken yaşadığı olay dehşete düşürdü... Meme ucu bir anda koptu! Milyonlarca izlendi

Jasmine Chiswell bir yaşındaki oğlu Midnight'ı emzirirken tüm meme ucunun düştüğünü açıklayan videoyu TikTok hesabı üzerinden diğer sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı. Jasmine Chiswell, meme ucu koptuktan sonra kocası gömleğinden kan geldiğini görene kadar bu durumu fark etmediğini açıkladı.

"BEBEĞİMİ BİR YILDIR EMZİRİYORUM"

2 milyondan fazla izlenen ilk videosuna "Bunun dün geceki bir konuşma olduğuna inanamıyorum... acı" diye yazdı. Yaklaşık 3 milyon kez izlenen ikinci bir videoda Chiswell, olayın detaylarını paylaştı. Chiswell, “Bebeğimi neredeyse bir yıldır emziriyorum” dedi. "Şu anda sekiz dişi var. İşte burada hikaye vahşileşiyor. Daha önce beni ısırmaya çalıştı mı?” Chiswell devam etti. "Evet, bunun gibisi yok."

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GERÇEĞİ SABAH FARK ETTİ

Yeni anneye göre, gece geç saatlerde çocuğunu emzirirken göğsüne bastırıp çekti. Chiswell, oğlunun doğumundan bu yana ağrı toleransının arttığını belirterek "Ben olduğum için, ağrının normal bir ısırıktan geldiğini düşündüm, bu yüzden tekrar uyumaya gittim," dedi. Chiswell'e göre, ertesi sabah kocası gömleğinin kanla kaplı olduğunu görünce "korktu". Anne, “Ne olduğuna bakmaya gittim” dedi. “Dürüst olmak gerekirse, seninle dalga geçmiyorum, meme ucumun ucu sarkıyordu. Bir anda çığlık attım.”

BU DURUM OLDUKÇA YAYGIN

Chiswell, kendisine bunun olabileceği ve meme ucunun düşeceğinin söylendiğini söyledi. "Çıldırdıktan" sonra vücudun hasarlı kısmına bir yara bandı ve buz torbası yapıştırdı ve tekrar birbirine yapışmasını umdu. Healthline.com'a göre , çocuklarını emziren kadınlar arasında vazospazm (bir arterin duvarlarında kan akışının azalmasına neden olan ani bir kasılma) oldukça yaygındır.

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İZLEYENLER ŞOKA UĞRADI

Bir kullanıcı, "Bunu duyunca tüm vücudum kıvrıldı" dedi. "Benim de ısırığım vardı. Çocuğum beni ısırdı ve ben de ağlıyormuş gibi yaptım, ”diye açıkladı bir ebeveyn. “Karşılığında ağladı ve bir daha asla yapmadı. İyi şanlar!" Başka bir kullanıcı ise "ASLA EMZİRMEYİN" dedi.

VAZOSPAZM BELİRTİLERİ

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  • Bebek memeyi bıraktığı anda meme ucu beyazlaşabilir.
  • Meme ucunda beyaz bir şerit görülebilir.
  • Emzirmeden kısa süre sonra ya da iki emzirme arasında memede ağrı, zonklama, batma, acı hissedilebilir.
  • Meme ucu şeklinde bozulma olabilir.
  • Soğuk havada memedeki ağrı artabilir. Bu meme ucu beyazlamasını diğer sorunlardan ayıran bir belirtidir.
  • Meme ucu beyazlığı gitmeye yani kan akışı devam etmeye başladığı zaman ağrı hissedilebilir.
  • Meme ucu beyazlaması nedeniyle yaşanan ağrı çok kısa sürebildiği gibi birkaç saate kadar da yaşanabilir.
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