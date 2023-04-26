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Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: "Açık ara önde..."

26.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, seçimlere 18 gün kala AK Parti'den peş peşe anket sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerden zaferle ayrılacaklarını belirten AK Partili Numan Kurtulmuş ve Bülent Turan partilerinin son oy oranını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı.

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Kurtulmuş ve Turan peş peşe açıkladı: "Açık ara önde..."

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 18 gün kala siyaset gündem her geçen dakika artıyor. Liderler mitinglerine hız verirken, neredeyse her gün yeni bir seçim anket sonucu paylaşılıyor. Sandığa gitmeye 3 haftadan daha az bir süre kalırken, AK Parti cephesinden son anket sonuçlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

AK PARTİLİ KURTULMUŞ: "BÜTÜN ANKETLERDE AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"

İstanbul Basın Buluşması'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

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"ADAY GÖSTERİLMELERİ ÇOK OLUMLU"

14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu seçim 1950 seçimi gibi bir seçimdir. Menderes, Yeter söz milletindir demişti. Biz de söz de karar da milletindir, diyoruz. Bir kere daha milli iradenin bir kez daha tecelli etmesini milletimiz sağlayacaktır. Bakanlarımız partimize seçim sürecinde olumlu katkı sağlayacaklardır. Aday gösterilmeleri çok olumlu. Tek başına yüzde 49 üzerinde oy alabilmeyi başarmış bir siyasi hareketiz. Biz çok sayıda sahada var olmasını arzu ediyoruz." dedi.

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CNN TÜRK'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da benzer ifadeler kullandı. Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Turan, partisinin anketlerdeki son oy oranını açıkladı.

"AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 40'LARDA ERDOĞAN'IN YÜZDE 50'LERDE"

Turan, AK Parti'nin oyunun yüzde 40'larda, Erdoğan'ın oyunun ise 50'lerde olduğunu söyledi.

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"İYİ PARTİLİLER KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZ"

İYİ Parti'nin oy kaybettiğinin altını çizen Turan "İYİ Partili Kılıçdaroğlu'na oy vermez. İYİ Parti'nin geçen seçimlerde aldığı oyun çok daha azını alacağını iddia ediyorum. CHP'nin içinde kendi kavgaları varken bu tarafta çok uyumlu bir Cumhur İttifakı var." diye konuştu.

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