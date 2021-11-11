Eski diye bir kenara atılan ahşap mobilyaları hayata döndürme rehberi

En kaliteli ahşap mobilyalar bile zamana meydan okuyamaz ve yıpranır. Yıpranmasa bile uzun süre kullandığınızda onlardan sıkılabilirsiniz. Bu noktada en iyi çözüm ise eski mobilyaları yenilemek. Kullanmaktan sıkıldığınız ancak atmaya da kıyamadığınız veya çizilmiş, cilası kalkmış, boyası dökülmüş ve bir kenarda öylece bekleyen mobilyalarınız varsa onları kolayca hayata döndürebilirsiniz. İşte, sizin için hazırladığımız mobilya yenileme yöntemleri!

1. Yenileme İşlemine Zımpara ile İşe Başlayın

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Ahşap mobilyanızı yenilemeye zımpara ile başlamalısınız. Bu sayede mobilya üzerinde bulunan kötü tabakadan, çizilmelerden ve kalkmış boyalardan kolayca kurtulabilirsiniz. Zımparalama işleminin ardından ürün boya ve cilaya hazır hale gelir. Eğer zımparalama yapmazsanız uygulanan boya kötü bir görüntüye neden olur. Aynı şekilde cila da istediğiniz ahşap dokuyu geri kazandıramaz. Bosch Eksantirik Zımpara Kağıdı ile mobilyanızın yüzeyini pürüzsüzleştirebilirsiniz. Küçük yüzeylere elinizle uygulayabileceğiniz zımparayı dilerseniz elektrikli makinelerde de kullanabilirsiniz. Bu sayede daha büyük alanları kolayca pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

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2. Ahşap Dokuyu Korumak için Vernik Kullanabilirsiniz

Mobilyanın eski doğal görünümüne kavuşmasını isterseniz zımpara işleminin ardından 2 kat vernik uygulayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, verniği uyguladıktan sonra iyice kuruyana kadar beklemek ve ardından ikinci katı uygulamak. Doğal dokuyu korumak için yarı mat bir vernik tercih edebilirsiniz. Vernik, mobilyalarınızı yıpranmalara karşı korur. Cadence Su Bazlı Akrilik Yarı Mat Vernik, su bazlı bir yapıya sahip olduğu için iyi bir tercih olabilir. Ürün, ayrıca koruma tabakası oluşturarak mobilyanızın uzun ömürlü olmasını da sağlar.

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3. Sıra Geldi Boyaya:

Yenileme işleminin en önemli adımı boyama. Zımparalama işleminin ardından varsa mobilyadaki hasarları dolgu ile kapatıp pürüzsüz bir alan oluşturduğunuzdan emin olmalısınız. Ardından mobilyanızı yeni bir renge boyayarak geçmişe veda edebilirsiniz. Dilerseniz eskitme boya kullanarak vintage bir görünüm elde edebilirsiniz. Cadence Eskitme Boyası, su bazlı bir formüle sahip. Antik görünümü kolayca elde etmenizi sağlayan boya, dayanıklı yapısı ile mobilyanızı yıpranmalara karşı korur ve uzun yıllar kullanmanızı sağlar.

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4. Doğru Fırçaları Kullanın!

Boyayı düzgün uygulamak için doğru fırçalarla çalışmalısınız. Fırça seçerken önceliğiniz fırça kıllarının dökülme yapmaması olmalı. Yaptığınız işleme uygun ve kaliteli fırçalar ile istediğiniz sonuca kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer eskitme tarzını uygulayacaksanız mutlaka fırçanız buna uygun olmalı. Desenartist Brush Eskitme Süpürme Fırçası ile mobilyalarınızı rahatça boyayabilirsiniz. Dayanıklı fırça kıllarına sahip olan ürün ile ince işçilikleri bile kolayca yapabilirsiniz. Eskitme fırçasını chalky boya, eskitme teknikleri ya da wax ve vernik uygulamaları için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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5. Ahşap Macununu Deneyebilirsiniz

Daha farklı, otantik ve pürüzlü bir görünüm elde etmeye ne dersiniz? Pürüzlü görüntüyü elde etmek zor gibi görünse de Dyo Akrosüper Ahşap Macunu ile bu sonuca ulaşmak çok kolay. İlk olarak mobilyanın istediğiniz alanlarına yarım cm kalınlıkta ahşap macunu sürmelisiniz. Ardından silikon bir bezi tutkal üzerine yapıştırmanız ve bir süre beklemeniz gerekiyor. Süngeri çektiğinizde pütürlü bir doku elde edeceksiniz. Bu doku üzerine istediğiniz renkte bir sprey boya uygulamanız ve boyayı kurumaya bırakmanız yeterli.

Dyo Akrosüper Ahşap Macunu'nu satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

6. "Ben Bunlarla Uğraşamam!" Diyorsanız Çıkartmaları Deneyebilirsiniz.

Eski mobilyalara yeni bir görünüm kazandırmanın en kolay yollarından biri de üzerine çıkartma yapıştırmak. Venilia Yapışkanlı Folyo ile mobilyanıza kolayca yeni bir karakter kazandırabilirsiniz. Bu sayede boya ve cila gibi uygulamalar için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Ürün, kendinden yapışkanlı olduğu için uygulaması da oldukça kolay. Yapışkan şeffaf tabakayı kaldırmanız ve mobilyanın istediğiniz bölgesine ürünü yapıştırmanız yeterli. Folyo, dayanıklı malzeme ile üretildiği için hem mobilya üzerindeki kusurları kapatır hem de uzun süre kullanılabilir.

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7. Küçük Dokunuşlarla Yeni Bir Görüntü Elde Edebilirsiniz

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Büyük bir yenileme hareketine kalkışmak istemiyorsanız ahşap mobilyanıza minik detaylar ekleyerek farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer yenilemek istediğiniz ürün şifonyer, dresuar, dolap ya da komodin gibi çekmeceli veya kapaklı bir mobilya ise şık bir kulp ile bambaşka bir görümüm sağlayabilirsiniz. Vintage bir tasarımı olan ‎LINGYE Kulp, çinko alaşım malzeme ile üretildiği için oldukça dayanıklı. Kolay kırılıp deforme olmayan ürünü takıp çıkarması da oldukça pratik. Kulpları dolap kapağı ya da çekmece için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Tamamen Farklı Bir Şey Yapabilirsiniz!

Eğer mobilyadan çok fazla sıkıldıysanız ve artık mevcut fonksiyonu ile kullanmak istemiyorsanız onu tamamen farklı bir ürüne dönüştürebilirsiniz. Örneğin, onları bench ya da puf haline getirerek bambaşka bir mobilyaya elde edebilirsiniz. Üstelik sadece sehpaları değil, şifonyerleri de bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Bunun için öncelikle oturma alanının yüksekliğine karar vermeniz ve üstte kalan çekmeceleri çıkarmanız gerekiyor. Ardından çekmece çıkıntılarını düzeltmeli ve mobilyayı zımparalayıp boyamalısınız. Son olarak minderi yerleştirip döşeme kumaşını geçirmelisiniz. B'Dekor Kazayağı Desen Jakarlı Keten Döşeme Kumaşı ile harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

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9. Dilerseniz Parçalara Ayırabilirsiniz

Eğer mobilyanız çok fazla yıprandıysa ve bazı parçaları kurtarılamayacak durumdaysa, sağlam parçaları farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela uzun ve dikdörtgen şekilde ayırdığınız ahşap parçaları hem raf hem de askılık haline getirebilirsiniz. L şeklinde birbirine sabitleyerek üst kısmı raf olarak kullanabilir, duvara monte edeceğiniz alanın ön yüzüne de şık bir askılık yerleştirebilirsiniz. Comfify 7 Kedi Dökme Demir Duvar Askısı'nı kullanarak vintage tasarımını yakalayabilir, eski mobilyanızdan yepyeni bir ürün ortaya çıkarabilirsiniz.

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10. "Bana Hazır Ürün Lazım!" Diyorsanız Karşınızda Silvia Vintage!



"Ben böyle zahmetli işlere giremem, hazır ürün isterim." derseniz tam size göre bir önerimiz var: Silvia Vintage Dekoratif Masif Komodin. 1800'lü yılların otantik havasından esinlenerek hazırlanan komodin; fabrikasyon değil, özel tasarım bir ürün. Sağlığa zararı olmayan su bazlı boyalar kullanılarak yapılan ürün, ayak detayları ve eskitme stili ile dikkat çekiyor. Boyutu 50 x 70 cm olan komodinin genişliği 60, derinliği ise 40 cm. İki adet çekmecesi bulunan ürün hem çok şık hem de kullanışlı.

Evinizin havasını değiştirecek olan Silvia Vintage Dekoratif Masif Komodin'i detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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