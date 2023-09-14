Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel %50'ye varan indirim

Sonbahar ve kış aylarında cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak, her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. Siz de cilt bakım rutininizi aksatmadan sürdürmek ve cildinizin ışıltısını korumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Dünyaca ünlü kozmetik ve cilt bakım markası Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel kaçırılmayacak indirimler başladı. Markanın kullanıcılardan övgü toplayan ürünlerini keşfetmek ve indirimli fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

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Estée Lauder, yüksek kaliteli kozmetik ürünleriyle tanınan bir marka. Markanın ürünleri, yüksek kalitede içerikler ve son teknoloji kullanılarak formüle edilir. Estée Lauder'ın en ünlü ürünleri arasında Double Wear fondöten, Advanced Night Repair serumu ve Pure Color rujlar bulunur Ayrıca marka, güzellik trendlerini belirleyen ve yaratıcılığı teşvik eden birçok makyaj koleksiyonu da sunar.

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