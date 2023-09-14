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    4. Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel %50'ye varan indirim

    Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel %50'ye varan indirim

    14.09.2023 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Güzelliğinize güzellik katacak dünyaca ünlü kozmetik markası Estee Lauder'deki Mega Eylül indirimlerini keşfetmeye ne dersiniz? Makyaj çantanıza yeni ürünler eklemek, favori ürünlerinizi stoklamak ya da denemek istediğin ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın. Fırsatları şimdi inceleyin ve güzellik rutininize en sevilen ürünleri eklemek için acele edin. İşte detaylar!

    Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel %50'ye varan indirim

    Sonbahar ve kış aylarında cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak, her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. Siz de cilt bakım rutininizi aksatmadan sürdürmek ve cildinizin ışıltısını korumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Dünyaca ünlü kozmetik ve cilt bakım markası Estee Lauder'de Mega Eylül'e özel kaçırılmayacak indirimler başladı. Markanın kullanıcılardan övgü toplayan ürünlerini keşfetmek ve indirimli fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

    Tüm ürünlerde %25, setlerde %50 indirim ve çok al az öde fırsatı sizleri bekliyor

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    Estée Lauder, yüksek kaliteli kozmetik ürünleriyle tanınan bir marka. Markanın ürünleri, yüksek kalitede içerikler ve son teknoloji kullanılarak formüle edilir. Estée Lauder'ın en ünlü ürünleri arasında Double Wear fondöten, Advanced Night Repair serumu ve Pure Color rujlar bulunur Ayrıca marka, güzellik trendlerini belirleyen ve yaratıcılığı teşvik eden birçok makyaj koleksiyonu da sunar.

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