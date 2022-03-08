Evinin dekorunu değiştirmeden duramayanlara 100 TL altı dekor ürünleri

Evinizde kullandığınız eşyalar modunuzu etkiliyor. Yaşam alanınızı kendi zevkinize uygun olarak dekore ettiğiniz zaman evinizin enerjisi gibi sizin de enerjiniz değişebilir. Küçük dokunuşlar ve uygun fiyatlı ürünler ile evinizi birçok farklı akıma uygun olarak dekore edebilirsiniz. Peki, evinizi dekore etmek için hangi uygun fiyatlı ürünleri kullanabilirsiniz? Tablo, ayna, figür, saksı, yapay sarmaşık ve daha birçok ürün ile kendi tarzınızı yaratmanız oldukça basit. Gelin hangi ürünlerin evinize daha çok yakışacağını beraber keşfedelim.

1. Evinizi daha şık gösterecek vazoları tercih edin

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Beyaz ve gold detaylarla evinize estetik katın. Euro Flora Ayaklı Vazo ile yaşam alanlarınızı gösterişli ve dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Evlerde olduğu gibi iş yerinde ya da cafe gibi işletmelerde tercih edilebilecek olan Euro Flora Ayaklı Vazo ile tüm ortamların havasına ufak dokunuşlar yapabilirsiniz. Yalnızca küçük bir vazo ile yaşam alanınızı daha şık bir hale getirebilirsiniz. Ayaklı tasarımı ve kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürün, tüm alanların yıldızı olmaya aday. Modern tarzlara ayak uydurabileceğiniz Euro Flora Vazo ile göz alıcı yaşam alanları yaratmak mümkün.

2. Ay küresiyle yaşam alanlarını dikkat çekici hale getirin

Loş ortam seviyor ve dekorasyonunuzu ona göre oluşturmak istiyorsanız Yiğit Ticaret Kristal Cam Küre'yi tercih edebilirsiniz. Gece lambası olarak kullanabileceğiniz kristal cam küre, farklı renkli ışıklarıyla oldukça göz alıcı. Yatak odasında, salonda, çalışma odasında ve evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz bu ürün ortamınıza romantik bir hava katacak. Kristal küre şeklindeki gece lambası, zarifliğiyle dikkat çekiyor. Renkli görünüşü ile ruhunuzu rahatlatıyor. Tasarım ve farklı parçaları evinizde kullanmak istiyorsanız bu ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Sürekli renk değiştiren tasarımı ile yaşam alanlarınıza hareket katabilirsiniz. Sağlam yapısı sayesinde ay küresi uzun yıllar favori dekorasyon parçanız olacak.

3. Değişik figürler ile evinizi farklı bir havaya sokun

Müzik ile ilgileniyor ve evinizin ruhunuzu yansıtmasını mı istiyorsunuz? Öyleyse Heepdd Demir Adam Gitar Figürü'nü evinizin baş köşesine koyabilirsiniz. Minimal ve şık tasarımlı demir gitar figürünü TV ünitelerinizde, masanızda ya da kütüphanelerinizde tercih ederek ortamları daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Mini tasarımı ile modern ve şık bir dekor elde edebilirsiniz. Kaliteli malzemeden üretilen figür pürüzsüz alt yüzeyi sayesinde yüzeylerin çizilmesine neden olmuyor. Bu yönüyle de oldukça kullanışlı. Siz de Heepdd Demir Adam Gitar Figürü'nü ufak bir dekorasyon hamlesi olarak değerlendirebilirsiniz.

4. Mini heykeller ile modern tarzı yakalayın

Evinize biraz sanat katmak için harika bir ürünle karşınızdayız. Yaşam alanınızın birçok yerinde tercih edeceğiniz Buddha heykeli evinize mistik bir hava katarken aynı zamanda misafirlerinizin dikkatini çekmeyi de başaracak. Farklı ürünleri evinizde bulundurmayı seviyor ve farklı tarzları denemek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. The Hue Sandstone Buddha Heykeli'ni TV ünitenizde, kütüphanenizde, ofisinizde, mutfağınızda dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Modern tarzı yakalayacağınız The Hue Sandstone Buddha Heykeli ile Uzak Asya'nın egzotik dünyasını dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz.

5. Ahşabın zarifliğini salonunuza getirin

Doğal ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak mı istiyorsunuz? Öyleyse dekorasyonda ahşap tasarımları tercih edebilirsiniz. Salonunuzda kullanacağınız ahşap saksı stantları bunun için en iyi tercihlerden. Bienwood 3'lü Ahşap Saksı Standı Seti ile şık ve dikkat çekici bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. 3 farklı boyu bulunan ayaklı saksı stantlarını, koltuk yanlarına koyabilirsiniz. İçerisinde rengarenk çiçekler büyüterek salonunuzun cıvıl cıvıl görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ürünü salonunuzun köşelerine ya da yemek masasının yanına koyabilir ve farklı bir hava yaratabilirsiniz. Minimal tasarımlı bu şık ürünler ile doğanın sıcaklığını evinize taşımanız mümkün.

6. Evinizin havasını değiştirecek yapay sarmaşık

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Bitkileri seviyor fakat alerjiniz olduğu için evinizde bulunduramıyor musunuz? Üzülmeyin; yapay sarmaşıklarla elde edeceğiniz görüntü doğal ve ferah bir ortam elde etmenize yardımcı oluyor. Dekoratif vazoların içerisine koyabileceğiniz yapay sarmaşıklar, evinize doğal ve dingin bir hava katmak için en iyi seçimlerden biri. Dilerseniz balkon dekorasyonunuzda ya da odanızda da tercih edebileceğiniz Euro Flora Yapay Sarmaşık, oldukça şık ve gerçekçi görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yeşilin doğallığını evinize getiren Euro Flora Yapay Sarmaşıkları koridorunuza da koyarak evinizi bir çiçek bahçesine çevirebilirsiniz.

7. Evi daha geniş gösterecek şık bir boy aynası

"Evden çıkmadan hemen kendime bir bakayım." diyenlerdenseniz kapı girişlerinde hem dekoratif hem şık Enc Parçalı Aynaları tercih edebilirsiniz. Kare biçimli 4 ayrı parçadan oluşan Enc Dekoratif Ayna, girişte ya da koridorda olduğu gibi salonda da kullanılabilir. Dilerseniz hem boy aynası olarak tercih edebilir hem kendi tarzınıza uygun kare aynaları değişik şekillerde birleştirerek farklı bir hava oluşturabilirsiniz. Salonunuz küçük ise ve daha geniş göstermek istiyorsanız Enc'nin parçalı ayna setinden yararlanabilirsiniz. Dekorasyonun vazgeçilmezi olan aynalar ile yaşam alanlarınızda modern bir dekorasyon yaratabilir ve evinizin tarzını konuşturabilirsiniz.

8. Evde sevdiklerinize de yer açın: Dekoratif ahşap çerçeve

Evinizde sevdiklerinize yer açmak için LED ışıklı ahşap fotoğraf çerçevesini tercih edebilirsiniz. Bu ışıltılı ve şık ürünle evinizin duvarını süsleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle anılarınızı tek bir duvarda toplamanızı sağlayan bu ürün ile evde içinizi ısıtacak bir köşe yaratabilirsiniz. Ürünün LED ışığı sayesinde yaşam alanlarına loş bir hava katmak da mümkün. Dilerseniz yatak odasında, koridorda ya da salonda kullanabileceğiniz bu ürüne konuklarınız da bayılacak. Ürünün sade ahşap tasarımı ile dekorasyonda minimal tarzı yakalayabilir ve son dönem modasına uyum sağlayabilirsiniz. Siz de ortamlarınıza romantik ve şık dokunuşlar yapmak için Anısepeti Ahşap Fotoğraf Çerçevesi'ni mutlaka inceleyin.

9. Duvarlarınızı şık tablolarla süsleyin

Duvarlarınızı nasıl dekore edeceğinizi bilmiyorsanız Lora Stil tablo modelleri imdadınıza yetişiyor. Duvar süslemelerinin vazgeçilmezi olan tablolar arasından Lora Stil tablo şık tasarımı ile evinizi dikkat çekici hale getiriyor. Taş detaylı bu tablo gri ve açık renklerdeki duvarlarda kendini daha çok gösteriyor. Evinizin her alanına uyum sağlayacak olan Lora Stil Tablo'yu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dikdörtgen biçimdeki Lora Stil Tablo'yu yatağınızın üstüne ya da ikili koltuğunuzun üstüne asabilirsiniz. Ürün, dikkat çekici tasarımıyla kendini ön plana çıkararak dekorasyona ince bir dokunuş yapmanızı sağlayacak.

10. Işığı doğru kullanmak evinizi daha dikkat çekici hale getirecek

Evi doğru bir şekilde aydınlatmak dekoratif eşyalarınızı daha dikkat çekici kılacak. Duvarda, masaların üstünde ya da yerde aydınlatma aksesuarları kullanarak evinizi daha aydınlık hale getirmeniz mümkün. Homing Ahşap Ayaklı Lambader ile salonunuzu, yatak odanızı, koridorunuzu kolayca aydınlatabilir ve bir aydınlatmadan fazlasına sahip olabilirsiniz. Şık tasarımı sayesinde evinizin birçok alanına uyum sağlayan Homing Ahşap Lambader ile yaşam alanlarınızda yumuşak bir hava elde edebilirsiniz. Birden çok lambader kullanarak odanızdaki ışıklandırmaya farklı bir boyut kazandırabilirsiniz.