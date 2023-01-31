Fiyatı 1737 TL'ye düştü! Çok sevilen buharlı paspasta kaçırılmayacak fırsat

Hızlı, pratik ve kusursuz temizliğin sırrı buharlı paspastan geçer. Temizliğe yeni bir boyut kazandıran buharlı paspaslar, kimyasal kullanmadan yaşam alanınızı pırıl pırıl yapmanızı sağlar. Siz de gücünü buhardan alan teknoloji harikası paspaslara bir şans vermek isterseniz, 500 TL indirimle kısa süreliğine indirimde olan Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas'ı inceleyebiirsiniz.

Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas

Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas; tüm yüzeylerde kullanılabilir. Yağ ve kirler üzerinde son derece etkilidir, en inatçı lekeleri çok kısa sürede çıkarır. Mikrop, bakterileri ve virüsleri %99'a kadar yok eder. Hafif, kompakt tasarımı ve hızlı ısınma özelliği sayesinde kolay temizlik imkânı sunar.



