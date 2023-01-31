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Fiyatı 1737 TL'ye düştü! Çok sevilen buharlı paspasta kaçırılmayacak fırsat

31.01.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizliğe saatler harcamaya son! Gücünü buhardan alan son teknoloji ürünü buharlı paspas ile parkeden halıya, koltuktan fayansa tüm yüzeyleri kısa sürede tertemiz yapmaya ne dersiniz? Öyleyse temizlikte çığır açan İtalyan markası Polti'nin Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas'ındaki flaş indirimi kaçırmayın. İşte detaylar!

Hızlı, pratik ve kusursuz temizliğin sırrı buharlı paspastan geçer. Temizliğe yeni bir boyut kazandıran buharlı paspaslar, kimyasal kullanmadan yaşam alanınızı pırıl pırıl yapmanızı sağlar. Siz de gücünü buhardan alan teknoloji harikası paspaslara bir şans vermek isterseniz, 500 TL indirimle kısa süreliğine indirimde olan Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas'ı inceleyebiirsiniz.

Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas

Adsız tasarım - 2023-01-31T114010.535

Polti Vaporetto SV420 Frescovapor Buharlı Paspas; tüm yüzeylerde kullanılabilir. Yağ ve kirler üzerinde son derece etkilidir, en inatçı lekeleri çok kısa sürede çıkarır. Mikrop, bakterileri ve virüsleri %99'a kadar yok eder. Hafif, kompakt tasarımı ve hızlı ısınma özelliği sayesinde kolay temizlik imkânı sunar.

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