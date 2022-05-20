Evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz en iyi kitaplık modelleri

Günümüzde kitaplıklar, ofis ve çalışma odalarından çıkıp dekorasyonun vazgeçilmez parçası hâline geldi. Atıl alanlar, geniş koridorlar, boş duvarlar kitaplıklarla süslenir oldu. Hâl böyle olunca büyük, geniş ya da küçük evlere uygun birçok kitaplık modeli bulmak mümkün. Eğer siz de hem evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz kadar dekoratif hem tüm kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz alana sahip en güzel kitaplık modelleri ve fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin!

1. Dar alanların kurtarıcısı: Fassley 5 Raflı Kitaplık

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Evinize uygun kitaplık almak istiyor ancak bütçe dostu modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! En ucuz kitaplık modelleri arasında yer alan Fassley 5 Raflı Kitaplık dar ve küçük evler için harika bir seçenek. Minimal tasarımına rağmen birçok kitabı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz kitaplık, dikey yapısıyla da oldukça kullanışlı tasarıma sahip. 4 adet açık rafı bulunan kitaplığı yerde ya da masa üzerinde konumlandırmak mümkün. Kitaplığın en alt bölümüne dekoratif objeler ya da minik skulentler yerleştirerek estetik görünümünü arttırabilirsiniz. Beyaz renkli, pürüzsüz yüzeye sahip kitaplığı evinizin her köşesinde kullanabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik edecek kitaplığı çok seveceksiniz!

2. Evinizin şıklığını arttıracak: Morpanya Metal Kitaplık

Konu ev dekorasyonu olunca klasik çizgilerden vazgeçemiyor musunuz? Öyleyse Morpanya Metal Kitaplık'a göz atmadan karar vermeyin. Siyah ve kahverenginin kusursuz uyumuyla tasarlanan kitaplık 3 adet geniş rafıyla tüm kitaplarınızı yerleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunuyor. Metal ayaklarıyla yeri sağlam şekilde kavradığı için sarsılmıyor. Ürüne kitaplarınızın yanı sıra çiçek ve dekoratif biblolar da yerleştirerek dekorasyonunuzu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Fonksiyonel tasarımının yanı sıra temizliği de oldukça kolay kitaplığı salon, çalışma odası hatta yatak odasında bile kullanabilir, ev dekorasyonuna şık bir dokunuş yapabilirsiniz.

3. Evinizin vazgeçilmezi olacak: Homedora Oscar Kitaplık

Kullanışlı yapısının yanı sıra en güzel kitaplık tasarımları arasında yer alan Homedora Oscar Kitaplık 4 adet rafıyla karşınızda! Kitaplık çiziminin âdeta merdivene benzediği model, yukarı doğru giderek daralan raflarıyla dikkat çekiyor. Farklı boyuttaki kitap, saksı ya da bibloları kitaplığın uygun raflarına yerleştirerek kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. 140 cm uzunluğa sahip kitaplığın genişliği 61 cm olduğu için bir türlü değerlendiremediğiniz köşelere rahatlıkla konumlandırabilir, evinizin şıklığını arttırabilirsiniz. Sağlam materyalle üretilen modeli uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Evinize çok yakışacak kitaplık, 4 farklı rengiyle sizi bekliyor. Acele edin!

4. Kullanışlı köşeler yaratın: Pisagor Kitaplık

Ev dekorasyonunda insanı en çok zorlayan alanlar genellikle köşeler oluyor. Lambader, sehpa ve çiçek gibi ürünlerle köşeleri değerlendirmek mümkün. Tabii her odada bu ürünleri kullanmak oldukça boğucu bir atmosfer yaratabiliyor. Eğer sizin de bir türlü değerlendiremediğiniz köşe alanlarınız varsa Pisagor Kitaplık'a mutlaka göz atmalısınız! Siyah rengiyle ev dekorasyonunuzu bir üst seviyeye çıkaracak modeli dilerseniz ayrı ayrı ya da yan yana da konumlandırabilirsiniz. 4 katlı kitaplık geniş rafları sayesinde tüm kitaplarınız için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunuyor. Kullanışlı tasarımına hayran kalacağınız kitaplığa şans vermeye ne dersiniz?

5. Doğayı evinize taşıyın: Nina Kitaplık

Evinizde doğal ürünleri kullanmayı seviyor ve ahşap kitaplık tercih ediyorsanız Nina Kitaplık tam size göre! Kitaplık yapımında birinci sınıf malzemeler kullanıldığı için oldukça dayanıklı olan model, çizilmelere karşı da direnç gösteriyor. Böylece uzun yıllar ev dekorasyonunuzu tamamlıyor. Sağlam iskeleti sayesinde kolay kolay devrilmiyor. 5 adet rafı bulunan küçük kitaplık, evinizin her köşesinde rahatlıkla yer alabilir. Demonte olarak gönderilen kitaplığın kurulumu da oldukça kolay. Dakikalar içinde kullanıma hazır hâle gelen kitaplıkla ev dekorasyonunuza estetik bir dokunuş katmaya hazır mısınız?

6. Modern çizgilere yer açın: Rafevi Tars Kitaplık

Ev dekorasyonunda modern çizgileri seviyor, kitaplığınızın da tarzınızı yansıtmasını istiyorsanız Rafevi Tars Kitaplık'a göz atmadan geçmeyin. 5 adet rafı bulunan kitaplığın boyu 144 cm olduğu için üst kısmını da raf gibi değerlendirebilirsiniz. Raf genişliği yukarı doğru daralan kitaplığı duvara yaslayarak kullanabileceğiniz gibi üründen 2 adet satın alarak birbirine yaslayarak da kullanabilirsiniz. Küçük evlerde kullanılabilecek en iyi kitaplık modelleri arasında yer alan ürünün 6 farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun olanı kolayca bulabilirsiniz. Hafif olduğu için evinizin her odasına rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

7. Geniş kitaplık isteyenlere: Prado Neva Lüx Ahşap Dekoratif Raflı Kapaklı Kitaplık

Dağınıklığa neden olan eşyalarınızı depolamanızı da sağlayacak büyük kitaplık isterseniz en iyi kitaplık modelleri arasında yer alan Prado Neva Lüx Ahşap Dekoratif Raflı Kapaklı Kitaplık'ı değerlendirebilirsiniz. Kitaplığın 3 adet kapaklı dolabı ve 6 adet açık rafı bulunuyor. Kanserojen madde içermeyen, yüksek ayak tasarımıyla temizliği kolaylaştıran geniş kitaplığı nemli bezle silmek mümkün. Demonte şekilde gönderilen modelin, kitaplık kurulumu ise oldukça kolay. Kurulum şeması sayesinde dakikalar içinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Parlak beyaz rengiyle her ortama uyum sağlayacak şık ve kullanışlı kitaplığa mutlaka evinizde yer açın!

8. Fonksiyonel ve şık: Else Beyaz 6 Raflı Modern Lambaderli Aydınlatmalı Kitaplık

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Evinizde hem lambader hem kitaplık için yeterli alan yoksa en iyi kitaplık tasarımları arasında öne çıkan Else Beyaz 6 Raflı Modern Lambaderli Aydınlatmalı Kitaplık'a şans verebilirsiniz. Eşsiz tasarımıyla gören herkesin hayran kalacağı kitaplıkta farklı büyüklükte toplam 6 adet açık raf yer alıyor. Böylece kitap, çiçek ve şık objelerinizi rahatlıkla yerleştirebilir, ev dekorasyonunuzu daha zengin hâle getirebilirsiniz. LED ya da 20 watt tasarruflu ampulle çalışan lambader, açma kapama anahtarı sayesinde kolay kullanılıyor. Lambaderin kablo uzunluğu 2 metre olduğu için istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

9. Yıllarca size eşlik edecek: Mezza Ninova Kitaplık

Açık kitaplıkları seviyor ancak kapaklı modellerden de vazgeçemiyorsanız Mezza Ninova Kitaplık'a evinizde mutlaka yer açmalısınız. Zarif tasarımıyla evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kitaplık kapaklı olduğu için birçok eşyanızı depolamanıza yardım ediyor. Farklı boyutlardaki 4 adet açık rafında kitaplarınızı ya da mutlu anlarınızın yer aldığı fotoğraflarınızı sergileyebilirsiniz. Montajı kolay olduğu için yardıma ihtiyaç duymadan hızlıca kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Dayanıklı materyaliyle uzun süre kullanabileceğiniz kitaplıkla ev dekorasyonunuzu taçlandırmaya hazır mısınız?

10. Siyahın asaletine "Hayır" diyemeyenlere: Moonlife Office Dekoratif Kitaplık

Hayatının her noktasında siyah renkten vazgeçemeyenlerin severek kullanacağı bir öneriyle karşınızdayız, Moonlife Office Dekoratif Kitaplık! Kitaplık ölçüleri ‎20x16x166 cm olduğu için hemen her yere kolayca uyum sağlıyor. Bu sayede modeli salon, çalışma odası, koridor ya da yatak odasında değerlendirebilir, boş alanları daha kullanışlı hâle getirebilirsiniz. Oldukça geniş raflarına kitapların yanı sıra şamdan ve vazo gibi dekoratif objeleri de yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz en sevdiğiniz fotoğraflardan oluşan bir anı köşesi bile oluşturabilirsiniz. Kaliteli malzemesiyle uzun süre size eşlik edecek, açık raf tasarımıyla oldukça dekoratif kitaplığı kaçırmayın deriz!