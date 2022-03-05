Evinizin ortak problemlerine çözüm olabilecek kesin problem çözücü ürünler

Bazı problemler var ki her evde yaşanıyor. Dağınık elbise dolapları, birbirine girmiş tencereler, masaların altında biriken kablolar, uykusuz gecelerin suçlusu aydınlık yatak odaları... Listeyi uzatmak mümkün. Ancak merak etmeyin, bu problemlerin çözümleri de bir o kadar kolay. Birbirinden kullanışlı ürünlerle evinizdeki bu sorunlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız listeye göz atarak ihtiyaç duyduğunuz ürünlere tek tıkla ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hayatınızı kolaylaştıracak ürünlere gelin hep birlikte göz atalım.

1. Mutfağınıza düzen getiren Hünkar Home Raf Düzenleyici

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Mutfağı küçük olanların en büyük sorunları arasında eşyaları dolaplara yerleştirmek geliyor. Yeteri kadar alan olmadığı için mutfak dağınık ve kötü görünüyor. Bu durum özellikle dağınıklığı sevmeyen kişileri fazlasıyla rahatsız ediyor. Mutfağınızı daha kullanışlı hale getirmek istiyorsanız Hünkar Home Raf Düzenleyici'ye göz atmalısınız. Ürün, tavaların ve tencerelerin daha düzenli ve bir arada durmasını sağlıyor. Düzenleyiciyi ister dikey ister yatay şekilde kullanabilirsiniz. Tavaların ve tencerelerin boyutuna göre ayarlanabilen ürün, dolap içinin düzenli olmasını sağlarken daha fazla eşyanın yerleşmesi için gereken alanı oluşturuyor.

2. Gardırobunuzda yer açan Magic Saver Bag Vakumlu Poşet

Evdeki problemlerden bir diğeri kuşkusuz giysileri gardıroba sığdıramamak. Çok fazla kıyafete sahipseniz ya da depolama alanınız yeterli değilse yatak odanız kolay dağılabilir. Bu durum can sıkıcı hale gelebilir. Magic Saver Bag Vakumlu Poşet, kıyafetlerinizin daha az yer kaplamasına ve temiz kalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede dolap ya da baza içinde yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. İki katlı fermuarı ve zip sistemi sayesinde eşyalarınızı yıllarca hava almadan saklamanıza yardım ediyor. Ürün, PA ve PE kullanılarak elde ediliyor. Tek yönlü hava vanası 15 saniyelik bir sürede içindeki havayı vakumluyor.

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3. Kabloları koruyan YOSH Kablo Düzenleyici

Kabloların dağınık olması kötü görüntü oluşmasına neden oluyor. Bu durum birçok kişiyi rahatsız edebilir. Siz de kablo dağınıklığından rahatsız oluyorsanız ve bu sorunu çözecek bir ürün arıyorsanız YOSH Kablo Düzenleyici'yi tercih edebilirsiniz. Kabloların bir arada kalmasını sağlarken evdeki dağınıklığa son verebilirsiniz. Ürün, evinizin daha düzenli ve güzel görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kabloları toza, suya ve evcil hayvanlara karşı koruyor. Fermuarı sayesinde kabloları kolayca iç kısmına yerleştirebilir ya da çıkarabilirsiniz. Kablo düzenleyiciyi ister evde ister ofiste rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Kolay kullanım sunan Tek-İş Lavabo Açıcı

Lavabo tıkanması evdeki en istenmeyen şeyler arasında yer alıyor. Mutfaktaki ya da banyodaki işlerinizin aksamanıza neden olabilir. Ayrıca tıkanıklığı açmak için başka kişilerden yardım almanız gerekebilir. Tek-İş Lavabo Açıcı sayesinde lavabo tıkanıklığını herhangi bir yardım almadan kolayca çözebilirsiniz. Kromdan elde edilen spiral yay sayesinde lavabonun içinde biriken yağ, kir ve kılları açıcı ile kolayca çıkarabilirsiniz. Esnek tasarımıyla borular içinde rahatça hareket etmenizi sağlıyor. 3 metre uzunluğundaki ürün, lavabonun kısa süre içinde açılmasına yardım ediyor. Plastik sap kısmıyla konforlu kullanım imkânı veren lavabo açıcı, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

5. Temiz halılar için Fakir Deluxe 9800S Halı Yıkama Makinesi

Çocuklu ailelerin en büyük sorunları arasında halıların sürekli kirlenmesi yer alıyor. Çocuklar oyun oynarken ya da yemek yerken halıların üzerine bir şey döküp kirletebilirler. Bazı zorlu lekelerse bezle silerek çıkmayabilir. Fakir Deluxe 9800S Halı Yıkama Makinesi, güçlü motoru ve yüksek yıkama performansıyla halılarınızdaki en derin kirleri kolayca çıkarıyor. 4.3 litre temiz su kapasiteyle tek seferde daha fazla alanı yıkamanıza yardımcı oluyor. Hem ıslak hem kuru olarak kullanabileceğiniz makine, paslanmaz çelik gövdesiyle korozyona karşı direnç gösteriyor. Ürünle koltukları ve sert zeminleri rahatça temizleyebilirsiniz. Düşük ses seviyesiyle kullanım sırasında sesten rahatsız olmanızı önlüyor.

6. Arsimo Kedi Köpek Tüy Toplama Eldiveni'yle tüylerden kolayca kurtulun

Evde evcil hayvan beslemenin zorlu yanlarından biri, etrafa dökülen tüyler. Özellikle belli dönemlerde kedi ve köpekler çok fazla tüy döküyor. Bu durum koltukların ve halıların tüylerle kaplanmasına ve rahatsız edici bir görüntü oluşturmasına neden olabilir. Arsimo Kedi Köpek Tüy Toplama Eldiveni sayesinde evcil hayvanların üzerindeki tüyleri dökülmeden toplayabilirsiniz. Ayrıca ürün, halı ve koltuk üzerindeki tüyleri de kolayca toplamanıza yardımcı oluyor. Hafif dişli yüzeyi sayesinde tüyleri rahatça toplamanızı sağlayan ürünle aynı zamanda evcil hayvanınıza masaj yapabilirsiniz. Tüy toplama eldivenini yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Kaliteli uyku için ÖZENEV Karartma Perdesi

Uyku için seçtiğiniz ortamın karanlık olması melatonin salgılamak için oldukça önemli. Işık alan ortamlarda vücudun biyolojik saatini ayarlayan melatonin hormonunun salgı seviyesi düşüyor. Bu da yeteri kadar dinlenememeye ve uyku kalitesinin düşmesine neden oluyor. Eğer yatak odanız ışık alıyorsa karartma perdelerini kullanarak ideal uyku ortamını kolayca oluşturabilirsiniz. ÖZENEV Karartma Perdesi, ışığı etkili şekilde engelliyor. Ayrıca ürün ses yalıtım özelliğiyle dışardan gelen sesleri de azaltıyor. Yumuşak polyester kumaşla üretilen ve 4 farklı renk seçeneği bulunan perdeyi dekorasyonunuza göre pileli olarak da kullanabilirsiniz.

8. Ergonomik tasarımıyla iDock N30 Laptop Standı

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Uzun süre bilgisayar kullanırken laptopu görüş açınıza ve boyunuza uygun olacak şekilde ayarlamanız önemli. Laptop doğru açıda ayarlanmazsa bel, boyun ve sırt ağrılarına neden olabilir. iDock N30 Laptop Standı sayesinde laptopu boyunuza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu sayede uzun süreli kullanımda bel ve boyun ağrısı olmadan rahatça işinizi yapabilirsiniz. Laptopu tutan kısmında bulunan delikler, bilgisayarın hava almasına yardımcı oluyor ve ısınmasını önlüyor. Ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım imkânı veriyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik edebilir.

9. Teknotel Banyo Rafı ile banyonuzda daha fazla yer açın

Banyoda yeteri kadar alan olmaması, banyonun kötü ve dağınık görünmesine neden olabilir. Dağınık bir banyoysa birçok kişiyi rahatsız edebilir. Böyle bir sorun yaşıyorsanız ve kurtulmak istiyorsanız Teknotel Banyo Rafı'nı kullanabilirsiniz. Banyonuzun daha düzenli ve güzel görünmesine yardımcı olan ürün, daha fazla banyo eşyası için yer açmanızı sağlıyor. Zarif tasarıma sahip banyo rafı, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Tamamen metalden elde edilen raf, darbelere karşı optimum seviyede direnç gösteriyor. Ayrıca plastik aksam barındırmıyor. Ürün, özel kaplaması sayesinde korozyona karşı da dayanıklılık gösteriyor.

10. Parlak bir görünüm için Domol Kettle Kireç Çözücü

Mutfaktaki ve banyodaki kireçlerden kolayca kurtulmanızı sağlayan Domol Kettle Kireç Çözücü, pratik kullanımıyla işinizi kolaylaştırıyor. Çeşitli mutfak gereçlerinde kullanabileceğiniz ürün, etkili formülü sayesinde kireci kısa sürede temizliyor. Böylece daha az efor sarf ediyorsunuz ve eskisi kadar yorulmuyorsunuz. Ayrıca mutfak gereçlerinin parlak ve hijyenik hale gelmesine yardım ediyor. En inatçı kireç kalıntılarıyla kolayca başa çıkmanızı sağlayan kireç çözücü, lavaboların ilk günkü gibi yeni görünmesini sağlıyor. Kireç temizleyiciyle su ısıtıcısı, kahve makinesi ve yumurta haşlama makinesi gibi ürünleri de kolayca temizleyebilirsiniz.