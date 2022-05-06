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Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

06.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli yaşadığınız alanları en sevdiğiniz mobilya ve aksesuarlarla donatsanız da bir süre sonra onlardan sıkılabilirsiniz. Tabii her sıkıldığınızda tüm evin mobilyasını değiştirmek mümkün olmaz. Ancak ufak tefek değişikliklerle büyük farklar yaratabilirsiniz. Mesela estetik biblolar kullanabilir ya da duvarlarınızı bambaşka renklere boyayabilirsiniz. Peki, duvarlarınızı boyama işini kolaylaştıracak en iyi boya rulosu çeşitlerine göz atmaya ne dersiniz?

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Yaşam alanlarında yapılan küçük değişiklikler ortamın havasını bir anda değiştirir. Kapı kollarını değiştirmek, göz alıcı biblolar yerleştirmek, puf ya da koltuk şalı gibi ürünlerle dekorasyona farklı bir soluk getirmek mümkün. Duvarları bambaşka renge boyamak ise hem evi daha ferah gösterir hem sıkıldığınız dekorasyona farklı bir dokunuş yaparak bambaşka görünmesini sağlar. Eğer bu fikri beğendiyseniz evinizin duvarlarını renklendirirken kullanabileceğiniz en iyi rulo markası ve modellerini listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. En dar alanlar için: Stargil Boya Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

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Duvarları renklendirirken her alanda aynı boya rulosu kullanımı mümkün olmaz. Geniş yüzeyler için farklı, dar alanlar için farklı ürünleri kullanmak gerekir. Eğer dar ve küçük alanlar için kullanacağınız boya rulosu tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Stargil Boya Rulosu arayışınıza son verebilir. 10 cm'lik mini boyuyla en dar alanları bile zahmetsizce boyamanızı sağlar. İpli yapısı sayesinde tüy bırakmadan temiz boyama işlemi yapar. Hafif yapısı ve kolay kavranan konforlu tutma sapıyla uzun süre kullansanız da kolunuzda ya da bileğinizde ağrıya neden olmaz.

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2. İşleri hızlandırın: Dekor İç Cephe Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Evinizin atmosferini tamamen değiştirecek boya işlemi için doğru ruloları seçmelisiniz. "En kaliteli boya rulosu hangisi?" diye merak ediyorsanız Dekor İç Cephe Rulosu'nu tercih edebilirsiniz. 25 cm genişliğe sahip ürün, geniş yüzeyiyle tek seferde daha fazla alanı boyamanızı sağlar. Böylece işinizi kısa sürede bitirebilirsiniz. Plastik ve tavan boyaları için özel olarak üretilen rulo, ergonomik sap tasarımı sayesinde rahat kavranır ve yormaz. Ürünü düz ve pütürlü zeminlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. "Peki, boya rulosu nasıl temizlenir?" derseniz su ya da çözücü madde kullanarak kolayca boyadan arındırabilir, ihtiyaç hâlinde daha sonra tekrar kullanabilirsiniz.

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3. Her şey bir arada: Unbekannt Dekor Hobby Boya Seti

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Ev duvarlarını boyarken birçok ekipmana ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer daha önce boya yapmadıysanız ve hangi ürünlere sahip olmanız gerektiğini bilmiyorsanız iyi bir boya rulosu seti işinizi fazlasıyla kolaylaştırır. Unbekannt Dekor Hobby Boya Seti; 20 mm'lik düz fırça, 10 mm'lik küçük ince fırça, boya teknesi, 5 cm genişliğinde köpük boya rulosu ve yedek rulodan oluşur. Bu sayede sadece duvarlarınızı değil ahşap ürünleri de boyayabilir ya da vernik uygulaması yapabilirsiniz. Evinizin havasını değiştirirken en büyük yardımcınız olacak sete göz atmadan karar vermeyin deriz!

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4. Yağlı boya uygulaması için en iyisi: Polisan Parmak Rulo

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Boya yaparken tercih edebileceğiniz birçok boya çeşidi mevcut. Her biri farklı özellikteki boyalar için o ürüne uygun ruloyu seçmelisiniz. Yağlı boya rulosu olarak hangi ürünü seçmeniz gerektiğine karar veremiyorsanız Polisan Parmak Rulo'yu tercih edebilirsiniz. 10 cm genişliğe sahip ürün, yüzeyle mükemmel şekilde temas sağlayarak boyayı bütün alana eşit şekilde sürmenize yardımcı olur. Bu sayede yüzeyi en ince ayrıntısına kadar rahatlıkla boyayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda fazla yer kaplamaz. Ergonomik sap kısmı ise daha az eforla daha hızlı boyama işlemi yapmanıza imkân tanır.

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5. Tertemiz boya işlemi için: Bundera BND527 Damlatmayan Boya Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Boya yapmanın en zor yanı, etrafa boya damlaması. Bu nedenle tüm eşyaları çıkarabilir ve zemini örtüyle kaplayabilirsiniz ya da en iyi damlatmayan boya rulosu arasında yer alan Bundera BND527 Damlatmayan Boya Rulosu'nu tercih edebilirsiniz! "Boya rulosu kaç defa kullanılır?" derseniz dayanıklı yapısıyla öne çıkan ürünü her kullanımdan sonra yeteri kadar temizler ve iyice kurutursanız tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Böylece her boya işlemi için yeni ürün almanıza da gerek kalmaz. İki farklı boyda ruloyla gelen ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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6. Yeni gözdeniz olacak ürüne merhaba deyin: Bundera Paintbun Damlatmayan Hazneli Boya Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Bundera Paintbun Damlatmayan Hazneli Boya Rulosu, damlatmayan tasarımıyla hem etrafın kirlenmesini önler hem boyadan tasarruf etmenizi sağlar. Boya haznesi bulunan ürünü boyaya bandırmak zorunda kalmadan kolayca kullanabilirsiniz. Geniş boya hacmi sayesinde duvarları hızlıca boyayabilirsiniz. Silikon malzemeden elde edilen ruloyu su bazlı boyalar için tercih edebilirsiniz. Yanmaz, yapışmaz ve ısıya dayanıklı ürün, uzun süre sorunsuz kullanılır. "Boya rulosu nasıl takılır?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. İlk olarak 3 adet uzatma sapını birbirine geçirin. Ardından başlık kısmında bulunan deliğe uzatma sapını yerleştirin ve kullanmaya başlayın. İşte bu kadar kolay!

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7. Otomatik boya rulosu arayanlara: Wagner WR944 550ml Mekanik Pompalı Boya Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

"Daha önce hiç boya yapmadım ve kolay kullanılacak ürün arıyorum." diyorsanız sıradaki ürüne hayran kalacaksınız! Wagner WR944 550 ml Mekanik Pompalı Boya Rulosu boya haznesiyle ruloyu sürekli boyaya batırma derdinden sizi kurtarır. Tam 15 metrekare alanı 12 dakika gibi kısa sürede boyamanızı sağlar. Hafif boya pompası sadece duvarları değil tavanı da kolayca boyamanıza yardım eder. İçten beslenen boya rulosu ve doğrudan emiş sistemi sayesinde damlatmadan, temiz boya işlemi gerçekleştirir. "Boya rulosu nasıl kullanılır?" derseniz hazneyi boya ile doldurmanız ve tetiğe basarak boyanın ruloya gelmesini sağlamanız yeterli.

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8. Tasarım harikası: Vi Caro Pintar Facil Damlatmayan Boya Rulosu

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Boya işlemi sırasında etrafa dökülen boyalar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Eğer "Damlamayı engelleyen en iyi boya rulosu hangisidir?" diye soracak olursanız Vi Caro Pintar Facil Damlatmayan Boya Rulosu'nu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Hazneli yapısı sayesinde ruloyu boyaya batırmak zorunda bırakmayan ürün, damlatmaz özelliğiyle temiz ve hızlı boyama işlemi gerçekleştirmenize yardım eder. Sağlam ve sıkı bağlantı kısmı sapın başlıktan çıkmasını engeller. Duvara mükemmel şekilde temas eden rulo, tek seferde en iyi sonucu almanıza yardımcı olur. Ürünü hem tavan hem duvar boyamak için tercih edebilirsiniz.

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9. Kaliteden ödün vermeyenlere: Chermik Damlatmayan Boya Rulosu Set

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

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Evinizi istediğiniz gibi boyayabileceğiniz profesyonel boya rulosu arayışındaysanız Damlatmayan Boya Rulosu Set sizin için harika seçim olabilir. Merdanenin içerisine kullanmak istediğiniz boyayı ekleyerek kolayca boya işlemi yapabilirsiniz. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken, 1/10 oranında su ile 9/10 oranında boyayı boya doldurma kabında iyice karıştırmak. Her bir dolum ile ortalama 20 metrekare alanı tek seferde boyayabilirsiniz. Damlatmayan tasarımı sayesinde evinizin temizliği için endişelenmenize gerek kalmaz. Set içerisinde rulonun yanı sıra köşe ve kenar boyama fırçaları da bulunur.

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10. Uzun yıllar kullanın: Yapıkan Dekor Kadife Kalorifer Parmak Rulo Seti

Evinizin rengini değiştirmek için en iyi boya rulosu çeşitleri

Geniş boya rulosu yerine dar ve küçük alanlarda kullanabileceğiniz ürüne ihtiyacınız varsa Yapıkan Dekor Kadife Kalorifer Parmak Rulo Seti en doğru tercihlerden biri. 1 adet kadife rulonun yanı sıra 2 adet de yedek rulo ile gelen ürünü uzun süre kullanabilirsiniz. Rulo ağız genişliği 10 cm olan ürünle ister vernik ister yağlı boya uygulaması yapabilirsiniz. Bütçe dostu boya rulosunu yıkayarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Rahat kavranan sapı ve hafif yapısıyla gün boyu kullansanız da bilek ve kolda ağrıya neden olmaz.

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