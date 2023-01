Farklı tatlar isteyenler için en iyi hindistan cevizi unu ve markaları

Eğer aklınızda "Hindistan cevizi unu nedir?" gibi bir soru varsa hemen yanıtlayalım. Hindistan cevizi unu, oldukça besleyici bir içeriğe sahip. Beyaz Hindistan cevizi meyvelerinden elde edilen un, yüksek besin değerleri barındırıyor. Eşsiz lezzetiyle tatlı ve yemek tariflerinde sıkça tercih ediliyor. Siz de severek kullanabileceğiniz bir un çeşidi arıyorsanız sizin için listelediğimiz en iyi Hindistan cevizi unu markalarına bir göz atabilirsiniz.

1. Sentetik koruyucu ve ilaç kalıntısı içermeyen: Güzel Ada Gıda Organik Hindistan Cevizi Unu

En iyi Hindistan cevizi unu listesinde ilk sıralarda Güzel Ada markasının bir ürünü yer alıyor. Katkısız olarak üretilen un, konvansiyonel muadillerine göre sentetik koruyucu ve zirai ilaç kalıntısı barındırmıyor. Özellikle sağlıklı yaşam ve beslenme konusuna dikkat eden kişiler için iyi bir alternatif olan Hindistan cevizi unu, Türkiye standartlarında organik tarım sertifikasına sahip. Lif bakımından zengin olan ürün, yüksek miktarda mineral de içeriyor. Glüten içermediğinden çölyak hastaları için de ideal bir seçenek olan bu unu mutlaka deneyin!

2. Glüten içermeyen bir alternatif arayanlara: İpek Değirmen Glütensiz Hindistan Cevizi Unu

İpek Değirmen markasının Hindistan cevizi unu, %100 meyveden elde ediliyor. Ayrıca içeriğinde herhangi bir koruyucu ve katkı maddesi bulundurmaması da kullanıcılar tarafından sık tercih edilmesini sağlıyor. Glüten içermediği için gönül rahatlığıyla tüketilebiliyor. Kullanım ömrü altı ay olan İpek Değirmen Glütensiz Hindistan Cevizi Unu'nun serin ve kuru bir yer muhafaza edilmesi öneriliyor. "Hindistan cevizi unu nasıl kullanılır?" sorusu aklınıza karıştırıyorsa hemen yanıtlayalım. Kurabiye, kek, pasta ve ekmek gibi birçok hamur işinde, sütlü tatlılarda, soslarda ister tek başına ister başka unlarla karıştırarak kullanabilirsiniz.

3. Organik ve glütensiz: Wefood Hindistan Cevizi Unu

Wefood markasının glüten içermeyen Hindistan cevizi unu, organik sertifikalı olmasıyla öne çıkıyor. Wefood Hindistan Cevizi Unu, beyaz Hindistan cevizi meyvesinden elde edilen alternatif bir un çeşidi. Yapım aşaması, ilk olarak meyvenin sert kabuğunun kırılıp içindeki sütün alınmasıyla başlıyor. Ardından kabukların iç kısmının çevresindeki etli beyaz kısımlar yontularak rendeleme işleminden geçiriliyor. Elde edilen ürün son olarak pişirilip iyice kurutulduktan sonra değirmende öğütülüyor ve un hâline getiriliyor. Tüm bu işlemlerin sonunda ortaya hafif, tatlı ve yumuşak dokulu bir un çıkıyor.

4. Yüksek besin değerine sahip: Egeye Dönüş Glütensiz Hindistan Cevizi Unu

Egeye Dönüş Glütensiz Hindistan Cevizi Unu, en iyi ürünler arasında yer alıyor. Protein oranı yüksek ve karbonhidrat oranı diğer unlara göre daha düşük olan ürün, glüten içermediği için rahatlıkla tüketilebiliyor. Tek başına veya başka ürünlerle karıştırarak kullanabileceğiniz Hindistan cevizi unu, besleyici özellikleriyle sağlıklı beslenme listelerinin göz bebeği hâline geliyor. Hindistan cevizi ununun besin değeri de oldukça merak ediliyor: 100 gram Hindistan cevizi unu, yaklaşık 530 kalori; içerdiği 45 gram yağın 40 gramı doymuş yağlardan oluşuyor, ayrıca 40 gram karbonhidrat, 12 gram lif ve 5 gram protein de barındırıyor.

5. Çölyak hastalarının da güvenle kullanabileceği: Naturpy Hindistan Cevizi Unu

Naturpy Hindistan Cevizi Unu, çölyak hastalarının rahatlıkla kullanabilmesi için glütensiz olarak üretilir. Geniş bir kullanım alanı olan ürünü çeşitli salatalarda, çorbalarda, ekmeklerde ve köftelerde severek tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi unu faydalarından biraz bahsetmek gerekirse ilk olarak beyaz una kıyasla daha fazla lif içerir ve glisemik indeksi de düşük bir besindir. Bu sayede tok hissetmenizi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Unun diğer faydaları ise metabolizmayı desteklemesi, bağırsak sağlığını koruması, kan şekerini düzenlemesi ve kalp sağlığını koruması olarak sıralanabilir. Besleyici olan Hindistan cevizi unu, özellikle diyet ve spor yapanlar için ideal bir besin.

6. Endonezya menşeili: Vegrano Hindistan Cevizi Unu

Vegrano Hindistan Cevizi Unu, Endonezya menşeili bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Birçok farklı tarifte kullanabileceğiniz unu, fazla su çektiği için diğer unlara nazaran daha az miktarda kullanabilirsiniz. Tariflerinizde Hindistan cevizi ununu kullandığınızda beklediğiniz kıvamda bir hamur elde edemeyebilirsiniz. Bunun temel nedeni ürünün tutucu özelliğinin olmaması. Bu yüzden başka unlarla karıştırmanız işinizi kolaylaştırabilir. Diğer yandan tariflerinizde kıvam ve tutuculuk için yumurtadan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca Hindistan cevizi unu tariflerinde hazırladığınız yiyeceği pişirmek için ocak kullanacaksanız pişirme işlemini kısık ateşte yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

7. Hafif tadı ve eşsiz kokusuyla: The Lifeco Organik Hindistan Cevizi Unu

The Lifeco Organik Hindistan Cevizi Unu; glütensiz, %100 doğal ve vegan olmasıyla en çok tercih edilen ürünlerin başında yer alıyor. Hafif tadı ve kokusu olan ürün, yapılan tüm tarifleri daha lezzetli bir hâle getiriyor. Yumuşak yapısı ile tariflerinizde severek kullanacağınız ürün, özellikle kek veya krep pişirmek için sıklıkla kullanılıyor. Ürünü normal un yerine her türlü yiyecek ve diyet tariflerinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Çocukların hoşuna gidecek aroması sayesinde onlar için yapacağınız her tatlı ve yemek, eşsiz bir lezzet şölenine dönüşecek!

8. Ketojenik beslenmeye uygun: Aktarloji Hindistan Cevizi Unu

Katkı ve koruyucu içermeyen Hindistan cevizi unu markalarından biri de Aktarloji. Tüketicilerin severek ve güvenle kullandığı Aktarloji Hindistan Cevizi Unu, her tarife hafif aromasını katıyor. Kuru bir yapıya sahip olduğu için tazeliğini uzun süre koruyan un, uygun fiyatıyla bütçenizi de yormuyor. Vitamin ve mineral bakımından çok zengin olan Hindistan cevizi ununda B, C, E ve K vitaminleri ile manganez, selenyum, magnezyum, bakır ve fosfor minerallerini de bulunuyor. Ketojenik besleniyorsanız düşük karbonhidratlı unu güvenle tercih edebilirsiniz.

9. Her tarifte kullanıma uygun: Arifoğlu Hindistan Cevizi Unu

Doğal ürünleriyle severek tercih edilen Arifoğlu markası, Hindistan cevizi unuyla da tüketicilerden tam not alıyor. Ürün, yüksek besleyici özelliğiyle bebekler için de güvenle kullanılabiliyor. Özellikle ek gıdaya geçiş sürecinin sonunda diğer unlarla karıştırarak bebeğinize farklı tarifler hazırlayabilirsiniz. Glisemik indeksi 35 olan Hindistan cevizi unu, diyabet hastaları tarafından da güvenle tüketilebilir ancak unu öğünlerinize dâhil etmeden önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın. Lezzetli ve sağlıklı tariflerinizde kullanabileceğiniz kaliteli Arifoğlu Hindistan Cevizi Unu'na mutlaka bir şans verin.

10. Sağlıklı beslenmek isteyenlere: Naturdan Hindistan Cevizi Unu

En iyi Hindistan cevizi unları listemizin son ürünü, Naturdan Hindistan Cevizi Unu. Nişasta ve karbonhidrat miktarı bakımından düşük olan ürün oldukça sağlıklı. Hindistan cevizi ununu, mutfağınızda iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. Tariflerde kullanmanız gereken unun yaklaşık %20'sini Hindistan cevizi unu olarak tercih edebilirsiniz. Örneğin 10 bardak un kullanmanız gerekirse bunun iki bardağını Hindistan cevizi unu olarak düşünebilirsiniz. Diğer yöntem ise normal un yerine tamamen Hindistan cevizi unu kullanmak. Bunun için kullanılan her yarım bardak Hindistan cevizi ununa iki yumurta ekleyebilirsiniz.