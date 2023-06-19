Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Rüzgar ve yağmur geçirmez montta 400 TL üzeri indirim

Sezon sonu indirimleri sayesinde, kış aylarını sıcacık geçirmenizi sağlayacak rüzgâr ve yağmur geçirmeyen bir monta indirimli ve uygun fiyatla sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise bu önerimiz tam size göre: United Colors of Benetton Puffer Mont! Sizin için bu montu inceledik, gelin birlikte keşfedelim.
Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Bedeni büyük, bir beden küçük tercih edilmesi önerilir. Bunun dışında kış koşullarına bütünüyle uygun, sıcak tutan şık bir mont."
Bu içerik 19 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
United Colors of Benetton indirimlerini görmek için buraya tıklayın.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.