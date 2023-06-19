Fiyatı 1699 TL'ye düştü! Rüzgar ve yağmur geçirmez montta 400 TL üzeri indirim

Sezon sonu indirimleri sayesinde, kış aylarını sıcacık geçirmenizi sağlayacak rüzgâr ve yağmur geçirmeyen bir monta indirimli ve uygun fiyatla sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise bu önerimiz tam size göre: United Colors of Benetton Puffer Mont! Sizin için bu montu inceledik, gelin birlikte keşfedelim.

Hem rengine hem rahatlığına hayran kalacaksınız: United Colors of Benetton Puffer Mont, Erkek

Ürün özellikleri

Su ve rüzgar geçirmez.

Dış yüzeyi ve dolgu malzemesi polyester malzemeden oluşur. Bu sayede sıcak tutar ve konforlu bir giyim deneyimi sunar.

Kapitone detayları ve yüksek boyunlu yapısı ile şık bir görünüm sunar.

Kapüşonsuz tasarımı sahiptir.

Kolay yıkanır ve bakımı zahmetsizdir.

Farklı renk seçenekleri ile sunulur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bedeni büyük, bir beden küçük tercih edilmesi önerilir. Bunun dışında kış koşullarına bütünüyle uygun, sıcak tutan şık bir mont."

"Alınabilecek en kaliteli montlardan. Çok beğendim."

Bu içerik 19 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları keşfedin

United Colors of Benetton indirimlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.