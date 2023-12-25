Fiyatı 2000 TL'ye düştü! Abercrombie & Fitch'in sevilen erkek parfümünde Yılın Son Fırsatı

Eşsiz ve çekici kokusuyla karizmatikliğinizi arşa çıkaracak bir parfüm arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte size gücü, tazeliği ve maskülenliği bir arada sunan bir parfüm: Away! Abercrombie & Fitch markası için ünlü parfümör Bruno Jovanovic'in dokunuşuyla yaratılan bu özel koku, her daim havalı ve çekici hissetmek isteyen erkeklerin favorisi! Üstelik yalnızca bugüne özel Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde! Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

Ünlü parfümör imzalı: Abercrombie AF16970 Away Men EDT Parfüm

Bergamot, zencefil, mandalina, limon yaprakları ve nane gibi ferahlatıcı ve canlandırıcı notalar ile başlayan parfüm, orta notalarında kakule çiçeği, adaçayı, sedir ağacı gibi odunsu ve aromatik notaların mükemmel bir kombinasyonunu sunar. Beyaz misk, amber, vetiver, tonka Fasulyesi ve paçuli gibi sıcak ve etkileyici notalarıyla da ihtişamlı bir izlenim bırakır. Bu parfüm, tazeliğin ve maskülenliğin mükemmel bir dengelemesi olarak karşımıza çıkar. Hafif ve enerjik bir koku sergiler, günlük kullanıma uygundur. Şişesi modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Kalıcılığı güçlüdür, gün boyunca taze ve etkileyici bir koku sunar. Her mevsim kullanılabilir. Hem formel hem de rahat giyim tarzlarıyla uyumludur. Fresh, odunsu ve baharatlı notaların kombinasyonu, modern ve enerjik erkekler için idealdir. Ünlü parfümör Bruno Jovanovic tarafından yaratılan ABERCROMBIE AF16970 Away Men EDT Parfüm, erkeklerin benzersiz kişiliklerini ve stilini tamamlar.

Bu içerik 25 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





