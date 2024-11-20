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UGG W Classic Short Crescent Yürüyüş Botu Gülümseten Kasım'a özel indirimde
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UGG W Classic Short Crescent Yürüyüş Botu Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.11.2024 14:27
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Şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan kışlık parçalar, sezonun trendleri arasında yer alıyor. Soğuk günlerde hem tarzınızı yansıtacak hem de sıcacık tutacak bir parça arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kaliteyi öncelik haline getirenlerin favorisi UGG W Classic Short Crescent yürüyüş botu, yumuşacık iç astarı ve kolay giyilebilir tasarımıyla da dikkat çeken bir model. Üstelik Gülümseten Kasım’a özel tam 5586 TL indirimde! İşte detaylar

Kış mevsimi yaklaşırken, soğuk havalara karşı hem şık hem de dayanıklı seçimler yapmak bir öncelik haline geliyor. Günlük hayatın koşturmacasında sizi sıcak tutarken stilinizi tamamlayacak parçalar, bu sezonun vazgeçilmezleri arasında. Özellikle rahatlık ve kaliteyi bir arada sunan tasarımlar, hem fonksiyonel kullanımı hem de uzun ömürlü yapısıyla öne çıkıyor. Tüm bu özelliklere sahip, kış gardırobunuzun en özel parçası olmaya aday bir ürünle tanışmaya ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise UGG W Classic Short Crescent yürüyüş botunda ile tanışın. Üstelik Gülümseten Kasım’a özel UGG W Classic Short Crescent yürüyüş botuna şimdi kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sizi bekliyor! Detaylar için yazımızın devamını mutlaka inceleyin.

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UGG W Classic Short Crescent Yürüyüş Botu

UGG Classic Mini Bailey Zip Kadın Bot (2)

Soğuk günlerde hem konfor hem de şıklık sunan UGG W Classic Short Crescent Yürüyüş Botu, stilinizi tamamlamak için mükemmel bir tercih. Hakiki süet deriden üretilen üst kısmı ve kolay giyim sağlayan fermuar detayı, botu hem kullanışlı hem de zarif kılıyor. İç astar ve tabanında kullanılan %60 hakiki yün ve %40 liyosel karışımlı 17 mm UGGplush ile ayağınızı sıcacık tutarken yumuşacık bir his veriyor. UGG bot, şeker kamışından elde edilen malzemelerle tasarlanan SugarSole EVA dış tabanı ile dayanıklılığı ve hafifliği bir arada sunan çevre dostu bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, tasarım mükemmel. Tavsiye ederim."

  • "Çok beğendim. Güzel ve rahat... Sanırım bütün kış ayağımdan çıkarmayacağım. Teslimat da çok hızlı oldu."
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Bu içerik 20 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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