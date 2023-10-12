Fiyatlarını söyleyince kimsenin inanmayacağı uygun fiyatlı yeni sezon göz alıcı parçalar

Değişen her mevsim ve sezonla birlikte kıyafet tercihlerimiz de farklılaşıyor. Yazlık kıyafetlerimiz artık yerini yavaş yavaş kışlık seçeneklere bırakmaya başladı. Henüz havaların tam anlamıyla soğumadığı, daha mevsimlik kıyafetler giyebileceğimiz sonbahar aylarında birbirinden şık parçaları uygun fiyatlara bulmak mümkün. İşte bu aylarda kullanabileceğiniz, bütçenizi sarsmayacak, birbirinden güzel parçalar!

1. Zamansız ve şık: Koton Kadın Süet Görünümlü Cepli Oversize Shacket

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Bu sonbahar da süetler en büyük kurtarıcınız olacak. Koton Kadın Süet Görünümlü Cepli Oversize Shacket, şıklığı ve rahatlığı ile kullanıcıları tarafından çok sevilecek! Süet görünümü ile mevsime son derece uygun bir stile sahip olan ceket, cep detaylarıyla da hareketlendirilmiş. Bej renge sahip olan ürünü birçok kıyafetle kombinlemek de son derece kolay!

2. Kapüşondan vazgeçmeyenler için: Dagi Kapüşonlu Düğme Yaka Sweatshirt

Sonbahar ve kış aylarıyla birlikte sweatshirtler ortaya çıkmaya başladı. Dagi Kapüşonlu Düğme Yaka Sweatshirt, hem eşofman hem kot pantolonla kombinlenebilmesi, rahat olması ve sıcak tutması ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Önündeki kanguru cep detayı soğuk havalarda ellerinizi ısıtmanızı sağlarken aynı zamanda telefonunuz için de güzel bir cep olacak. Kaliteli markaya uygun fiyata ulaşmak için siz de hemen ürünü satın alabilirsiniz!

3. Klasiklerden vazgeçemeyenlere: Chuba Kadın Çizgili Bisiklet Yaka Triko Kazak

Chuba Kadın Çizgili Bisiklet Yaka Triko Kazak, sonbahar kombinlerinize çok yakışacak! Özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte birçok kişi triko ürünlere yöneliyor. Bu triko da hem günlük yaşamda hem okul veya işte kullanılabilecek seçenekler arasında yer alıyor. Serin havalarda sizi sıcak tutacak bu ürün aynı zamanda etek ve pantolonla kombinlemek için çok güzel bir tercih! Farklı renk seçenekleri ve uygun fiyatıyla alıcılarını mutlu edecek.

4. Kombinine aksesuar eklemek isteyenler için: MUGO Core Bere

Soğuk havaların gelişi ile birlikte özellikle akşam saatlerinde üşümeler başladı. Siz de hem soğuktan korunmak hem spor kıyafetlere aksesuar niteliğinde kullanmak için MUGO Core Bere'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sade ve şık tasarımıyla pek çok tarza hitap edecek cinsten bir ürün! Ayrıca on farklı renk seçeneği ile yeni sezonda yapacağınız her kombinine uyum sağlayabilir.

5. Gardıropların vazgeçilmezi: DeFacto Kadın Gündelik Pantolon

Bol paça palazzo pantolonlar giyenlere rahatlık sunarken aynı zamanda birçok ortama da uyum sağlıyor. DeFacto Kadın Gündelik Pantolon'un da üzerine tek renk bir bluz ve rahat kalıp blazer ceketle çok şık olacağı kesin! Kemer kısmında bulunan pile detayları ise pantolona hareket katmış. Üstelik fiyatı da oldukça uygun görünüyor! Az bütçe ile satın alınabilecek, kombinlenmesi kolay bir pantolon arıyorsanız ürün tam size göre!

6. Spor, şık ve sıcak!: Slazenger ST22JE030I BOSS Erkek Mont & Kaban

Sezonun en sevilen parçalarından biri de şişme montlar! Slazenger ST22JE030I BOSS Erkek Mont & Kaban, soğuk sonbahar akşamlarında şıklığınızı tamamlayacak, sizi sıcacık tutacak bir parça. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan şişme mont, eşofmanlarla veya jeanlerde kombinlemek için ideal. Paraşüt kumaştan üretilen mont, rüzgârı keser ve yağmurlu havalarda sizi ıslanmaktan korur!

7. "Eşofmansız olmaz!" diyenler için: MISS PUDDRA Kadın Jogger Tek Alt Eşofman

Günlük yaşamda rahatı seven biriyseniz jogger eşofmanlar tam sizlik! Alışverişte, yürüyüşte, yoğun okul günlerinde MISS PUDDRA Kadın Jogger Tek Alt Eşofman kurtarıcınız olabilir. Üstelik üzerine giyeceğiniz bir crop atlet veya sweatshirtle kombinlemesi de çok kolay! Belindeki bağlama ipi eşofmana hem spor hava katıyor hem bel ölçünüze göre ayarlamanıza yardımcı oluyor. Her dolapta bulunabilecek siyah bir eşofman sizin için de günün kurtarıcısı olabilir.

8. Rahatına düşkün olanlar için: GARAGE Casualwear Tek Alt Eşofman

Eşofmanlar modasını korumaya devam ediyor! Sadece spor yapan kişilerin değil, birçok kesimin alışverişte tercihlerinin başında eşofman geliyor. Eşofmanlar alışveriş, yürüyüş, okul gibi ortamlarda kullanım rahatlığı sunmasıyla en sevilen parçalardan olmayı başarıyor. GARAGE Casualwear Tek Alt Eşofman da günlük kullanım için ideal parçalardan biri. Farklı renk seçenekleri ve uygun fiyatıyla bu sezon alışverişinizde bütçeniz sarsılmayacak!

9. Çantasız olmaz diyenler için: Av A Dos Store Çapraz Askılı Çanta

Telefon, cüzdan, anahtar gibi eşyaları cebinde taşımaktan rahatsız olanlar için küçük ve işlevsel bir çanta: Av A Dos Çapraz Askılı Çanta. Son zamanların modası olan bu göğüs ve bel çantası, ufak eşyalarınızı kolayca taşımanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda yaşamında spor kıyafet tercih edenler için güzel bir aksesuar önerisi diyebiliriz. Siyah rengiyle özellikle sonbahar ve kış aylarında birçok kombine uyum sağlayabilir.

10. Spor çanta arayanlar için: Av A Dos Store Sırt Çantası

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Gündelik hayatta rahat çantalar tercih ediyorsanız Av A Dos Store Sırt Çantası tam size göre bir seçenek olabilir! Özellikle okul sezonunun başlamasıyla birlikte çok cepli sırt çantalarına olan talep arttı. Lise ve üniversite öğrencilerinin okul günlerinde kullanabileceği bu çanta, fiyatıyla da alıcılarını sevindiriyor. Kumaşının suya dayanıklı olması da çantanın çok daha kullanışlı olmasını sağlıyor.

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