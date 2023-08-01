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    4. Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak parçalar

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak parçalar

    31.07.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sıcak yaz günlerinde giymeye uygun, rahat ve şık kıyafetler arayanlara şahane bir haberimiz var. Birbirinden güzel parçalara yer verdiğimiz listemizdeki ürünleri giyerek serinliğin keyfini çıkarabilirsiniz! Modelleri bir arada kullanarak şık kombinler hazırlayabilir ya da parçaları tekli biçimde değerlendirebilirsiniz. Haydi gelin, sizi serin tutacak o tiril tiril parçalara beraber bakalım.

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak parçalar

    Havaların ısındığı dönemlerde pamuk ve keten gibi kumaşlardan üretilen tiril tiril kıyafetler giydiğinizde kendinizi daha rahat hissedersiniz. Hem günlük hayatta hem özel etkinliklerde giyebileceğiniz bu kıyafetlerle harika kombinler oluşturabilir, çok şık görünebilirsiniz. Katıldığınız etkinliklerdeki tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak kıyafetleri inceleyerek kendiniz için doğru modelleri bulmaya ne dersiniz?

    1. Karakteristik bir tasarım: İpekyol Payet Çiçek İşlemeli Gömlek

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak, birbirinden güzel, tiril tiril parçalar

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    Regular kalıplı olarak tasarlanan İpekyol Payet Çiçek İşlemeli Gömlek rahatına düşkün kadınlara hitap eder. Düşük omuzlu ve geniş kollu gömleğin içinde kendinizi özgür ve konforlu hissedebilirsiniz. Üzerinde yaprak ve çiçek işlemeleri bulunan modeli keten ya da kumaş pantolonlarla kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz. Yazın enerjisini yansıtan ürünü her an üzerinizde taşımak isteyeceğinize eminiz!

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    2. Günlük kullanıma uygun: Puma Day in Motion Tee Tee Tişört

    Adsız tasarım - 2023-07-31T175949.152

    Sunset Pink rengiyle beğeni kazanan PUMA Day in Motion Tee Tee Tişört, arkadaşlarınızla buluşurken ya da spora giderken çabasız bir şıklık yakalamanıza yardımcı olur. Şort, etek ve bisiklet taytlarıyla müthiş bir uyum yakalayabilen ürün; sportif kombinler yapmayı seven kadınlar tarafından tercih edilir. Ayrıca modelin rahatlığı sayesinde zorlu antrenmanların altından kolayca kalkabileceğinizi de belirtelim.

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    3. Canlı ve göz alıcı: Twist Büzgü Detaylı Etek

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak, birbirinden güzel, tiril tiril parçalar

    Midi boy Twist Büzgü Detaylı Etek, pembe renkli keten kumaşıyla yazın enerjik atmosferine kolayca adapte olur. Dar kalıplı olarak üretilir ve kalça hatlarınızın ön plana çıkmasına yardım eder. Astarlı olduğu için iç göstermeyen model, %100 keten dokusuyla sıcak havalarda terlemenizi önemli ölçüde engeller. Ayrıca yırtmaçlı yapısı sayesinde sol bacak dekoltesine vurgu yapar.

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    4. Sade ve etkileyici bir görüntü: DeFacto Basic Kısa Kollu Mini Elbise

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak, birbirinden güzel, tiril tiril parçalar

    Tamamen pamuktan üretilen DeFacto Basic Kısa Kollu Mini Elbise farklı renk seçenekleriyle sizi bekliyor. Saks mavisinden pembeye, açık yeşilden sarıya 10 farklı alternatifi bulunan modeldeki bağcık detayı bel bölgesinin daha ince görünmesine yardımcı olur. Minimalist bir stile sahip kadınların favorileri arasında yer alan elbisenin içinde kendinizi çok rahat hissedebilirsiniz. Bisiklet yakalı ve kısa kollu ürünü giyerek havuz kenarındaki ya da plajdaki etkinliklere katılabilirsiniz.

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    5. Doğaya saygılı bir üretim anlayışı: WWF Market Pika Crop Tişört

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak, birbirinden güzel, tiril tiril parçalar

    Eldeki kumaşların yeniden işlenmesiyle üretilen WWF Market Pika Crop Tişört kalitesini ortaya koyan %100 BCI sertifikalı pamuklardan üretilir. Bu şık ürün sayesinde sıcak havalarda terleme problemi yaşamadan rahatlıkla dışarı çıkabilirsiniz. Bisiklet taytları ve şortlarla kombinleyebileceğiniz tişörtü rengini ve baskısını korumak için ters çevirerek yıkamanız gerektiğini de es geçmeyelim.

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    6. Yazın enerjisi için birebir: Koton Basic Mini Elbise

    Adsız tasarım - 2023-07-31T180131.338

    Yaz mevsiminde katıldığınız partilerin en şık kadını olmak için Koton Basic Mini Elbise'yi tercih edebilirsiniz. U yakalı ve dar kesim parça o kadar şık ki herhangi bir aksesuara ihtiyaç duymadan özel etkinliklerde boy gösterebilirsiniz. Sadeliği ve şıklığı bir araya getirmeyi başaran elbisenin üretiminde %95 pamuk kullanılır. Geri kalan %5'lik kısmı oluşturan elastan iplikler ürüne esneklik kazandırır.

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    7. İster evde ister sokakta: Slazenger Yasmin Tişört

    Adsız tasarım - 2023-07-31T180256.916

    Atlet formundaki Slazenger Yasmin Tişört'ü hem evde hem dışarıda giyebilirsiniz. Düz beyaz rengi sayesinde birçok kombine rahatça uyum sağlayan %100 pamuklu ürünü giyerek serinliğin keyfini sürebilirsiniz. Beyazın yanı sıra kırmızı, sarı ve siyah renk seçenekleri bulunan modeli egzersiz sırasında giymeniz de mümkün.

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    8. Onunla kısa sürede hazırsınız: Bestseller A/S Elbise

    Keten eteklerden pamuklu elbiselere yaz aylarında sizi serin tutacak, birbirinden güzel, tiril tiril parçalar

    Göğüs kısmında yer alan özel deseniyle farkını ortaya koyan Bestseller A/S Elbise havanın sıcak olduğu dönemlerde sadece birkaç saniye içinde hazırlanıp dışarı çıkmanıza yardımcı olur. %100 pamuktan üretilen kumaşı sayesinde sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirir. İnce kumaşı sayesinde vücudunuza nefes aldıran modelle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

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    9. Tercihini rahatlıktan yana kullananlar için: Tommy Hilfiger TJW TOMMY ESSENTIAL Şort

    Adsız tasarım - 2023-07-31T175909.247

    Tamamen organik pamuktan üretilen Tommy Hilfiger TJW TOMMY ESSENTIAL Şort yaz aylarında rahatça giyebileceğiniz modellerden biri. İnce yapılı şortun yan kısımlarında yer alan ceplere cüzdan, telefon ya da anahtar koyabilirsiniz. Tişört ve crop atlet gibi parçalarla bir araya getirerek rahat kombinler hazırlayabilirsiniz. Şortu bir de spor ayakkabılarla tamamladınız mı kombininiz hazır demektir!

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    10. Tiril tiril bir model: United Colors of Benetton Pantolon

    Adsız tasarım - 2023-07-31T180047.216

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    Esnek yapılı ve bol kalıplı United Colors of Benetton Pantolon rahatlıkla hareket etmenize olanak tanıyacak modellerden biri. Kalça ve basenleri arka plana atan ürün sayesinde daha fit görünebilirsiniz. Hemen her kadının dolabında kendine yer edinmesi muhtemel parçayı giyerek işe ya da okula gidebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri bulunan keten pantolonu yine keten bir bluz ya da gömlekle tamamlayabilirsiniz.

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