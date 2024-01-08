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El kaldırma merasiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk anonsundan sonra gözler her yerde Kocatepe'yi aradı

08.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıtmak üzere gerçekleşen programın hemen başlarında yaşanan anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Erdoğan illerin alfabetik sıralamasına göre ilk olarak Artvin adayı Mehmet Kocatepe'yi takdim etti. Ancak Kocatepe'nin uzun süre ortalıkta gözükmemesi Erdoğan'ın ikinci anonsu yapmasına neden oldu. Fakat Kocatepe sahneye geç çıktıktan sonra bu kez de bir başka dikkat çeken an kameralara yansıdı.

AK Parti'nin uzun süredir merakla beklenen belediye başkan adaylarının birçoğu dün resmen belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Muğla'da eski CHP'li Aydın Ayaydın, Eskişehir'de ise eski İYİ Partili Nebi Hatipoğlu aday gösterildi. Erdoğan, 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayını bir bir takdim ederek sahneye çağırdı.

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ERDOĞAN 2 KEZ ANONS ETTİ, 'EL KALDIRMA' MERASİMİNDE YAŞANANLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda belediye başkan adayları 25 aday illerin alfabetik sıralamasına göre açıklandı. İBB Başkan adayı Murat Kurum ise en son takdim edildi.

İlk açıklanan isim ise Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. 2014-2019 döneminde Artvin Belediye Başkanı olan Kocatepe'yi Erdoğan, yerel seçimlere yönelik konuşmasının ardından takdim ederek sahneye davet etti.

HERKES SAHNEYE GELMESİNİ BEKLEDİ

HERKES SAHNEYE GELMESİNİ BEKLEDİ

Ancak Mehmet Kocatepe Erdoğan'ın anonsuna rağmen uzun süre sahneye gelmedi. Gözler Kocatepe'yi ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocatepe'nin adını bir kez daha ilan etti.

Kocatepe yaklaşık 75 saniye sonra koşar adımlarla sahneye çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Bu sırada Erdoğan'ın görevlilerle konuştuğu görüldü.

Ne var ki dikkat çeken anlar bununla da sınırlı değildi. Erdoğan 26 adayın da elini kaldırdı. Ancak Kocatepe ile Erdoğan'ın eli başlangıçta buluşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Artvin Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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