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Kalp sorunlarına neden olan 7 tehlikeli alışkanlık: Bunları bilerek önleminizi alın

19.09.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve kalp hastalıkları çok büyük sağlık sorunlarına yol açıyor. Kalp hastalıklarına neden olan etkenler bulunuyor. Bazen fark etmeden yaptıklarımız bazen de yaşam biçimimiz kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Oldukça tehlikeli olan bu hastalıklardan korunmak için alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor.

Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Toplumda en sık görülen hastalıklardan olan kalp hastalıklarından korunmak için yaşam alışkanlıklarını değiştirmek ve düzenli olarak doktora görünmek gerekiyor. Diş fırçalama düzeninden yalnızlığa kadar birçok etken kalp hastalıklarına yol açıyor.

KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR

1- SAĞLIKSIZ VE BİLİNÇSİZ DİYET PROGRAMLARINI UYGULAMAK

1- SAĞLIKSIZ VE BİLİNÇSİZ DİYET PROGRAMLARINI UYGULAMAK
Dr. Daniel Edmundowicz , insanların genellikle sağlıklı ve dengeli beslendiklerini düşündüklerini, ancak gerçekte kalp problemlerine kendilerini hazırladıklarını söyledi. Örneğin, düşük kolesterol diyetine bağlı kalan insanların önemli bir makro besin olan sağlıklı yağlardan kaçındığını gördü. Daha sonra çok fazla karbonhidrat yiyebilirler.

DİYABET VE KALP HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR

DİYABET VE KALP HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR
Edmundowicz'e göre, bu tür bir diyet kolesterol seviyelerinde bir artışa neden olmazken, kilo alımına ve şeker sistemi ve diyabet sistemi üzerinde çok fazla strese neden olabilir. Şok diyet benzer şekilde kardiyovasküler sistemi zorlayabilir ve araştırmalar , yeme alışkanlıklarındaki ani ve aşırı bir değişikliğin kalp fonksiyonunda bozulmaya yol açabileceğini göstermiştir.

2- YALNIZLIK

2- YALNIZLIK
Dr. Rigved Tadwalkar'a göre, diğerlerinden izole olmak da kalp sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma , yaşlı kadınların sosyal izolasyonda yaşadıklarında %8 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine ve yalnızlıkla yaşadıklarında kardiyovasküler hastalık riskine %5 daha yüksek oranda sahip olduklarını buldu. Hem sosyal izolasyon hem de yalnızlık yaşayan insanlar için kalp hastalığı riski %27'ye çıkıyor.

HİPERTANSİYON VE DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR

HİPERTANSİYON VE DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR
Edmundowicz'e göre sosyal izolasyon da depresyona katkıda bulunabilir ve depresyon hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi kardiyovasküler risk faktörlerine yol açabilir. Edmundowicz, "Sosyal izolasyon çok önemli ve kalp sağlığına katkıda bulunuyor" dedi.

3- DİŞ BAKIMININ AKSATILMASI

3- DİŞ BAKIMININ AKSATILMASI
Diş eti sorunları - diş eti ve diş çürümesi gibi - kan dolaşımında bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir. Tadwalkar'a göre ağızdaki bakterilerin kana geçmesi çok kolay. Son araştırmalar ayrıca dişlerinizi düzenli olarak temizlemenin daha iyi kalp sağlığı sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu buldu.
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