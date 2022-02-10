Geçtiğimiz hafta sözleşmiş gibi aynı anda kar tatiline çıkan ünlü ve influencerların kıyafetleri

Kış mevsimi geldi çattı. Aylardır gardırobun en ücra köşelerinde kalmış kışlıkları yeniden ortaya çıkarma vakti geldi. Böyle zamanlarda eski kıyafetlerimizi ne kadar özlesek de hem değişen benliğimize hem yenilenen trendlere uygun parçaları gardırobumuza eklemek istiyoruz. Kış aylarına uygun kıyafetlerin yer aldığı alışveriş listesini yaparken en büyük ilhamımızı tabii ki ünlü isimler ve influencerlardan alıyoruz. Neyse ki sosyal medya sayesinde ne giydiklerini günbegün takip edebildiğimiz yıldız isimlerin bu kış seçtikleri favori parçalara yalnızca tek tıkla ulaşmak mümkün.

1. Konforlu ve pratik

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Doğruya doğru, hava buz gibi olunca kimsenin içinden özenle kombin oluşturmak gelmiyor. Böyle zamanlarda tek adımda şıklığı garantileyen tulumlar yardımımıza koşuyor. Danla Biliç'in de kış tatili boyunca vazgeçemediği tulumlar, sundukları konfor ve pratik kullanımıyla moda dünyasının radarında. Danla Biliç'in beyaz tulumundan ilham alan Briskorry, tulum modeliyle kayak tatilinize şıklık katmaya geliyor. Sizi her daim sıcak tutacak ve asla su geçirmeyecek parçayı dilerseniz şehir içindeki yürüyüşlerinizde de kullanabilirsiniz. Kış stilinizin favori parçası olamaya aday Briskorry Tulum'a mutlaka göz atın.

2. Gökkuşağına güvenin

Kış gelince etrafı adeta çarşaf gibi saran bembeyaz karı kim sevmez ki? Böyle zamanlar içimizi sakin bir huzurla doldursa da gökkuşağının enerjik renklerini özlemiyor değiliz. Gökkuşağının büyüsüne güvenen Pelin Karahan gibi stilinizle beyaz günlere renk katmaya var mısınız? My Love Butik, rengarenk şişme montuyla gardırobunuzun baş köşesine oturmayı hak ediyor. Oversize duruşu, bel üstü tasarımı ve cool tavrıyla dikkat çeken modeli günlük kombinlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok renkli tasarımı sayesinde gardırobunuzdaki her parçayla kusursuzca bütünleşecek gökkuşağı monta mutlaka şans verin.

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3. Astronot efekti

Gelecek hayallerinden fırlayan ütopyalar... Özellikle 20'li yılların başlangıcında moda dünyasında hit olan fütüristik detaylar bu kış da gündemde. Tıpkı bir bilim kurgu filminden çıkmış uzay savaşçısı veya gezegenler arası seyahat eden astronot gibi görünmenizi sağlayacak montlar, kış stilinizin yönünü geleceğe döndürüyor. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu çılgın fütüristik modaya gönül veren isimlerden biri. Devasa maskülen montuyla bu kışın en orijinal kombinlerinden birine imza atan oyuncudan ilham alan Generisch, Outdoor Mont'uyla sizi hem sudan hem rüzgardan koruyabilir. Günlük stilinizin ayrılmaz parçası haline gelecek olan modelle galaksiler arası yolculuğa var mısınız?

4. Tarihe saygı

Geçmişte birçok toplum tarafından kullanılan kalpaklar, onlarca yıl geçmesine rağmen havalar soğuyunca yine başvurduğumuz ilk aksesuardan biri. Geçmişteki soğuk coğrafyaların topluluklarından miras kalan tarihi başlıklar, son dönemlerde ünlülerimizin kış stilinde güncelleniyor. Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen, geçmişin köklü mirasına sahip çıkıyor. Beyaz kalpağını renkli ve parlak bir şişme montla birleştiren güzel oyuncu adeta geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Bu kış siz de kombinlerinizde nostaljik bir hava yaratmak istiyorsanız dört farklı rengiyle dikkat çeken F Fityle'ın kalpaklarına göz atmalısınız.

5. Cool olmanın dozunu arttırın

Gözlüklerin yalnızca yaz aylarında takıldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kayak tatillerinde de hem gözler hem stilimiz için kurtarıcı parçalar arasında yer alan gözlükler, bu kış mutlaka dolabınıza eklemeniz gereken aksesuarlardan biri. Her kombinle modaya yön veren Yasemin Özilhan, yaz kış gözlüksüz yapamayan ünlüler arasında. Kar tatili pozlarında birbirinden şık gözlüklerle kamera karşısına geçen güzelin turuncu camlı gözlükleri, gündeme bomba gibi düştü. Bu kış stilinizle konuşulmak istiyorsanız adeta moda ikonu olan Yasemin Özilhan'dan ilhamla tasarlanan Gıcık Aksesuar'ın turuncu camlı güneş gözlüğünü kış alışveriş listenizin ilk sırasına eklemeyi ihmal etmeyin.

6. Bir kış klasiği

Erkek kış modasının vazgeçilmez aksesuarı arasındaki bereler, ünlülerin de kış kombinlerinin vazgeçilmezi. Söz ve Arıza gibi sevilen dizilerin yakışıklı başrolü Tolga Sarıtaş, havalar soğuduğunda bizi asla yarı yolda bırakmayan dostlarımızın hakkını veriyor. Sokak modasının en sevilen markalarından Koton, yetenekli oyuncunun kış stiline yakışır bere modeliyle karşınızda. Her renk montla kusursuzca bütünleşen siyah rengi ve minimal baskısıyla dikkat çeken modelle hem sportif hem havalı bir görünüm yaratabilirsiniz. Özellikle Tolga Sarıtaş gibi sarışın beylere çok yakışacak konforlu bereyi kaçırmayın deriz.

7. Kaşenin şıklığıyla kimse yarışamaz

Şişme montlar veya kalın parkalar soğuk kış günlerinde pratik ve konforlu olabilir ama şunu kabul edelim, hiçbir şey kaşe montun asil, zarif şıklığıyla yarışamaz. Ünü ülke sınırlarını aşan Hande Erçel ve ablası güzel influencer Gamze Erçel, bu kış da kaşe montlardan vazgeçmiyor. Her kış yeniden gündeme gelen ekoseleri modern ve keyifli bir tasarımla buluşturan Butikburuç, ünlü kız kardeşlerin kış stilini uyarlamak isteyenlere harika bir tercih sunuyor. Renkli kaşe montu özellikle ofis kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kış gardırobunuza zamansız ve ölümsüz bir parça eklemek istiyorsanız model tam size göre!

8. Trend alarmı

Soğuk ve kasvetli günlere meydan okuyan güçlü renkler, dış giyim trendlerine de hükmediyor. Tek başına özgür ve güçlü ancak birbirleriyle uyumlu heterojen renk bloklarına, karizması dillere destan Aras Bulut İynemli daha fazla karşı koyamıyor. Aykırı siyah ve enerjik turuncuyu bir araya getiren Columbia, yakışıklı oyuncunun kırmızı siyah bloklu montuna farklı bir alternatif sunuyor. Keskin hatlarla birbirinden ayrılarak çokluğun arasında ahenkle tek bir enerji oluşturan Columbia'nın Puffect montuna mutlaka göz atmalısınız. Patentli ısı yansıtıcı teknolojisi sayesinde karın tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mont mutlaka dolabınızda yer almalı.

9. Kış günlerini ısıtan detaylar

Çağla Şikel, kış stilini eğlenceli desenlere emanet ediyor. Kış günlerinde bahar ruhunu taşıyan pastel renkleri organik çizgilerle buluşturan oversize montuyla göz alıcı bir şıklık yakalayan güzel manken, kış tatilinin en büyük ilham kaynaklarından biri. Bigdart, desen şöleni yarattığı montuyla kış günlerinizi ısıtmaya geliyor. Beyaz bir zemine çizilen rengarenk kalp detaylarıyla adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi görünen parçayla sokak modasının yeni yıldızı siz olabilirsiniz. Desenli montu uzun beyaz çizmelerle kombinleyip Çağla Şikel gibi kocaman gülümseyerek poz verebilir ve tüm takipçilerinizi büyüleyebilirsiniz.

10. Örgü aşkına

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Her kış olduğu gibi bu sezonda da triko örgü kazaklar kombinlerin gözde parçaları arasında. Geçmişte ananelerimizin ördüğü parçaları modern kesimlerle buluşturan triko kazaklar, örgünün sıcak ruhunu kaybetmeden yepyeni bir tavır ortaya koyuyor. Bu tavrın peşinden giden Instagram'ın en ünlü influencerlarından Ezgi Fındık, kar tatilinde örgü kazakları valizinden ayırmıyor. Son dönemlerin yükselen markası Defacto, bu kış örgü modellere dolabında yer açmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Sıcak sütlü kahve tonu, uzun polo yakası ve kahverengi düğmeleriyle nostaljik bir şıklık yaratan parçayı siz de Ezgi Fındık gibi kar tatili kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Kot pantolonlar ve süet eteklerle de çok yakışacak örgü kazağı bizce alışveriş listenizin en başına eklemelisiniz.