Giresun'da ev yangını: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'da tarihi evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çınarlar Mahallesi'ndeki Zeytinlik semtinde Ahmet Ergun'a (65) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndüren Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde Ergun'un cansız bedenine ulaştı.
Ergun'un cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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