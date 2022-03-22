Giyinme dolabınızın boyutunu ve depolama kapasitesini gözle görülür biçimde arttıracak ürünler

Güzel giyinmeyi, kombinlerinizi çeşitlendirmeyi seviyor ancak kıyafetlerinizin elbise dolabınıza sığmamasından şikâyet ediyorsanız eşyalarınızı daha stratejik bir şekilde düzenlemeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Dolabınızın saklama kapasitesini arttırmanın yanı sıra aradığınızı kolayca bulabilmenize de yardımcı olacak dolap içi düzenleyiciler, ihtiyaç duyduğunuz sihirli yardımcılar olabilir. Giyinme dolabınızın her alanını etkili bir biçimde kullanmanıza olanak tanıyacak ürünleri sizler için derledik. Dilerseniz gelin, birlikte inceleyelim.

1. Katlanabilir düzenleyicilerle kendi raflarınızı oluşturabilirsiniz

Kazaklarınızı, tişörtlerinizi katlayarak düzenli bir şekilde depolamak için rafa ihtiyacınız varsa ve giyinme dolabınızın raf sayısı size az geliyorsa katlanabilir dolap düzenleyiciler harika bir çözüm önerisi olabilir. Arsimo markasının katlanabilir 4 katlı düzenleyicileri, kazak, sweatshirt ve tişört gibi katlayarak muhafaza etmek isteyeceğiniz kıyafetleriniz için harika bir alternatif sunuyor. Üst kısmında bulunan cırtlı bantları sayesinde kolayca asabileceğiniz düzenleyiciyi gardırobunuzun içine konumlandırarak giysilerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Katlanabilir tasarımı ve orta boyu sayesinde çok yer kaplamayan düzenleyiciyle dolabınızın depolama kapasitesini arttırabilirsiniz.

2. Hem çantalarınızı hem giysilerinizi yerleştirebileceğiniz raflar

Gardırobunuzun depolama kapasitesini artırmak ve aradığınızı kolayca bulmak istiyorsanız Winix markasının askılı dolap içi düzenleyici modelinden de yardım alabilirsiniz. 3 katlı düzenleyiciyi dolabınızın iç yüksekliğine uygun olacak şekilde 2 katlı olarak da kullanabilirsiniz. Düzenli ve sade görünümü ile dolabınızın içine şıklık da katacak düzenleyiciye ister çanta veya ayakkabılarınızı ister kazak, bluz ve tişörtlerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. 9 parça ve 2 askıdan oluşan portatif ürün, kolay kurulumu sayesinde çok pratik, konforlu bir kullanım sunuyor. Ürüne şans verip dolabınızda ekstra alan oluşturmaya ne dersiniz?

3. Pantolonlarınızı ütüsü bozulmadan saklamak için

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Giysi dolabını yerleştirirken yaşanan en büyük problem, ütüsü bozulacak kıyafetlere yer ayarlamak. Eğer kumaş pantolonlarınızı ütüsü bozulmadan muhafaza etmek istiyorsanız ZriEy Çok Katmanlı Pantolon Askısı sizin için harika bir alternatif olabilir. Toplam 5 adet pantolonu rahatlıkla asmanıza olanak tanıyan pantolon askısı, pantolonlarınızın ütüsünün bozulmasını engelliyor. Kalın metal telden üretilen düzenleyicinin her askısında bulunan kaymaya ve aşınmaya dayanıklı köpükleri sayesinde pantolonlarınızı düşmeden düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca düzenleyicinin açık uçlarının pantolonlarınızı askıdan almayı son derece kolay hâle getirdiğini de belirtelim.

4. Sihirli askılarla alan kazanabilirsiniz

Gardırobunuzda saklama alanı oluşturmak için sihirli askılardan yararlanabilirsiniz. PD-HOME markasının sihirli askı modeli birçok askıyı bir arada toplamanıza olanak tanıyor. Dönebilen askısı sayesinde hem dikey hem yatay olarak kullanılabilen düzenleyiciye üst üste ya da yan yana 9 adet askı asmak mümkün. Yatay kullanımda 160 x 330 mm, dikey kullanımda ise 60 x 440 mm ölçülerindeki düzenleyici, dolabınızın içinde çok yer kaplamadığı gibi kaliteli plastik malzemesiyle de uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım sunuyor. Pratik düzenleyici ile gömlek, ceket ve elbiselerinizi kolayca kırışmadan saklayabilir, giysi dolabınızın depolama kapasitesini verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

5. Hem pratik hem dayanıklı düzenleyicilerle dolabınızı rahatça düzenleyin

Hem çamaşır ve giysilerinizi hem ayakkabılarınızı rahatlıkla depolayabileceğiniz bir düzenleyiciye ihtiyacınız varsa SONGMICS markasının 3 raf 2 çekmeceden oluşan toplam 5 bölmeli dolap düzenleyici modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Dolabın içinde yer tasarrufu sağlayarak hayatınızı kolaylaştıracak düzenleyiciye dilerseniz şapka ve çantalarınızı da yerleştirebilirsiniz. Çekmece şeklindeki bölmelerinde isterseniz ilk bakışta görünmesini istemeyeceğiniz iç çamaşırı gibi özel eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Düzenleyici, gri kırçıllı karışık dokumadan üretilen kumaşı ile de son derece şık bir görünüme sahip. Gelişmiş metal kancası ve üst metal çerçevesi sayesinde 15 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen düzenleyici, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik ediyor.

6. Sütyenleri formu bozulmadan muhafaza edebilmek için

Hem gardırobunuzun depolama kapasitesini arttırmak hem sütyenlerinizi şekli bozulmadan saklamak istiyorsanız GAT Shop markasının düzenleyici modeli aradığınız yardımcı olabilir. Bir tarafında 5 adet büyük, bir tarafında ise 10 adet küçük olmak üzere toplam 15 cebe sahip düzenleyici ile sütyen ve iç çamaşırlarınızın yanı sıra çoraplarınızı da rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Üst bölümünde bulunan askı aparatı ve uygun boyutları sayesinde dolaba, kapı arkası askılara ya da duvara asarak kullanabileceğiniz düzenleyiciyi dilerseniz aksesuarlarınızı muhafaza etmek için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

7. Çantalarını elbise dolabında saklayanlar için

Çantalarınızın dışarıda durup tozlanmasını istemiyor ancak kıyafet dolabında çok yer kapladığını düşünüyorsanız Bosphorus markasının dolap içi çanta düzenleme askısına göz atmanızı öneririz. Sağlam çelik malzemeden üretilen, her iki yanında 3 tane olmak üzere toplam 6 tane askısı bulunan kullanışlı ve kaliteli düzenleyici, 6 adet çantayı rahatlıkla taşıyabiliyor. Özel tasarımı sayesinde dolabın içinde hiçbir yerin delinmesine sebep olmayan ve paslanmaz çelik malzemesi ile uzun ömürlü kullanım sunan çanta düzenleyicisi, üst kısmında bulunan askı aparatı ile dolap içinde rahatça konumlandırılıyor.

8. Çantalarınızı tozdan korurken dolabınızda da yerden tasarruf edin

Çantalarınızı gardırobunuzun içinde çok yer kaplamadan ve tozlanmadan muhafaza etmek istiyorsanız Lirex markasının çanta düzenleyici modeli de sizin için harika bir alternatif olabilir. Her iki yanında 4 tane olmak üzere toplam 8 bölmesi bulunan düzenleyici modeli, şeffaf görünümlü PVC kaplamalı yuvaları ile çantalarınızı toza maruz kalmadan muhafaza etmenize olanak tanıyor. Çoğu standart dolap çubuğuna uyan ürünün 2 farklı renk alternatifi buluyor. Her göze kolay erişim sağlayan, dayanıklı ve 360 derece dönebilen paslanmaz çelik kancası sayesinde ister dolabınızın içine ister kapı arkası askılarına rahatlıkla asılabiliyor. Düzenleyici, katlanabilir olduğu için kullanılmadığında çekmecede muhafaza etmenize de imkân tanıyor.

9. Kendi çekmecesini kendi yapmak isteyenlere

Elbise dolabınızın depolama kapasitesini arttırabileceğiniz kullanışlı bir çözüm arıyorsanız gardırop çekmece modelini incelemenizi öneririz. İki yan paneli ile montajını kendiniz de kolayca yapabileceğiniz Hafele Select Gardırop Çekmecesi modeli, raylı sistemiyle son derece pratik bir kullanım sunuyor. Çekmeceleri yetersiz gelen gardıroplar için harika bir alternatif olan çekmece modelinde giysi ve iç çamaşırlarınızın yanı sıra kolay bulmak isteyeceğiniz kemer, eldiven, bere, takı gibi aksesuarlarınızı da muhafaza edebilirsiniz. Çekmecelerden dilediğiniz sayıda satın alarak elbise dolabınızın depolama alanını ihtiyacınız doğrultusunda arttırabilirsiniz.

10. Çekmece düzenleyicileri de unutmamak gerek

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Dolaplarınızın çekmecelerinden fışkıran çamaşırlardan veya karmakarışık görüntüden rahatsız oluyorsanız ve depolama kapasitesinden maksimum verim almak istiyorsanız çekmece içi düzenleyici modelleri tam size göre! Ayrı bölmelerden oluşan tasarımı ile çamaşırı ve çoraplarınızın yanı sıra bilezik, kolye, yüzük gibi aksesuarlarınızı da rahatlıkla yerleştirebileceğiniz SONGMICS Saklama Kutusu'nu ister çekmece içinde ister dolabın raflarında kullanabilirsiniz. Geliştirilmiş keçe kumaşı ve sağlam dikişleriyle uzun süre sorunsuz kullanılan düzenleyiciyi kullanmadığınız zamanlarda plakalarını çıkarıp katlayarak daha küçük boyuta getirebilir, yer kaplamadan rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Harika, değil mi?