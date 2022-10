Göğüslerinizi Sofia Vergara gibi büyütmek için yapmanız gerekenler: Doğal yollarla göğüs büyütme

Büyük meme birçok kadının hayalleri arasında bulunuyor. Büyük memenin sırt ağrısı, duruş bozukluğu gibi problemleri bulunsa da kadınlar büyük meme görüntüsüne sahip olmak için çok çeşitli yöntemler deniyor. Bunun için destekli sütyenler ve estetik operasyonlar bulunuyor. Estetik operasyonlar en etkili sonucu sağlasa da kadınlar bu ameliyatlardan korkabiliyor. Daha doğal çözümler arayan kişilerin çeşitli ipuçlarını uygulamaları gerekiyor.

MEME BÜYÜTMEK İÇİN YENİLMESİ GEREKENLER

Süt ürünlerine ağırlık verin

Süt ürünleri, meyveler ve kuru yemişler gibi yiyecekler doğal göğüs büyütmeye yardımcı olabilirler. Göğüsler tamamen yağdan meydana gelir. Yağ açısından zengin tam yağlı süt ürünleri tüketmek de göğüs boyutunu büyütebilir.

Bol bol kuruyemiş tüketin

Kuru yemişler göğüs dokusu oluşturmak için gerekli olan zengin bir tekli doymamış yağ kaynağına sahiptirler. Soya fasulyesi de büyük göğüslerden sorumlu bir hormon olan fitoöstrojenler açısından zengindir. Ayrıca kansere neden olan serbest radikalleri de önler.

DOĞRU YAĞLARLA MASAJ YAPIMI

Doğal yollarla göğüs büyütmenin en etkili yollarından biri masaj yapmaktır. Göğüslere masaj yapmak için keten tohumu yağı, rezene yağı ve zeytinyağı kullanılabilir.

Bu yağlardan herhangi biriyle göğüs masajı yaparken ellerinizi her iki memenin etrafında dolaşım şeklinde hareket ettirin. Her iki memeyi de birleştirin. Bu masajı her gün 10 kez tekrarlayın. Ancak göğüslerde şişme ve hassasiyete yol açabileceğinden çok uzun süre yapmayın.

ÇEMEN TOHUMU MASAJI

Çemen tohumları daha büyük göğüslere sahip olmayı sağlayan zengin östrojen kaynaklarıdır. Çemen tohumları hardal yağıyla karıştırılıp macun haline getirildikten sonra göğüslere nazikçe masaj yapmak için kullanılabilir.

GÖĞÜS BÜYÜTMEK İÇİN EGZERSİZLER