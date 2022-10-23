KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Göğüslerinizi Sofia Vergara gibi büyütmek için yapmanız gerekenler: Doğal yollarla göğüs büyütme

Göğüslerinizi Sofia Vergara gibi büyütmek için yapmanız gerekenler: Doğal yollarla göğüs büyütme

23.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve büyük meme severler ikiye ayrılıyor. Büyük memeye sahip olanlar küçültme ameliyatları olurken küçük olanlar ise memelerini büyütmek istiyor. Kadınlar dik ve büyük meme için çeşitli estetik operasyonlar geçiriyorlar. Sofia Vergara gibi büyük göğüslere sahip olmak ama estetik olmak istemeyen kişiler doğal çözümler arıyor. İşte göğüslerinizi büyütecek birkaç ipucu...

Göğüslerinizi Sofia Vergara gibi büyütmek için yapmanız gerekenler: Doğal yollarla göğüs büyütme

Büyük meme birçok kadının hayalleri arasında bulunuyor. Büyük memenin sırt ağrısı, duruş bozukluğu gibi problemleri bulunsa da kadınlar büyük meme görüntüsüne sahip olmak için çok çeşitli yöntemler deniyor. Bunun için destekli sütyenler ve estetik operasyonlar bulunuyor. Estetik operasyonlar en etkili sonucu sağlasa da kadınlar bu ameliyatlardan korkabiliyor. Daha doğal çözümler arayan kişilerin çeşitli ipuçlarını uygulamaları gerekiyor.

MEME BÜYÜTMEK İÇİN YENİLMESİ GEREKENLER

Süt ürünlerine ağırlık verin

Ekran görüntüsü 2022-10-23 100506

Süt ürünleri, meyveler ve kuru yemişler gibi yiyecekler doğal göğüs büyütmeye yardımcı olabilirler. Göğüsler tamamen yağdan meydana gelir. Yağ açısından zengin tam yağlı süt ürünleri tüketmek de göğüs boyutunu büyütebilir.

Bol bol kuruyemiş tüketin

Ekran görüntüsü 2022-10-23 100543

Kuru yemişler göğüs dokusu oluşturmak için gerekli olan zengin bir tekli doymamış yağ kaynağına sahiptirler. Soya fasulyesi de büyük göğüslerden sorumlu bir hormon olan fitoöstrojenler açısından zengindir. Ayrıca kansere neden olan serbest radikalleri de önler.

DOĞRU YAĞLARLA MASAJ YAPIMI

Doğal yollarla göğüs büyütmenin en etkili yollarından biri masaj yapmaktır. Göğüslere masaj yapmak için keten tohumu yağı, rezene yağı ve zeytinyağı kullanılabilir.

Ekran görüntüsü 2022-10-23 100626

Bu yağlardan herhangi biriyle göğüs masajı yaparken ellerinizi her iki memenin etrafında dolaşım şeklinde hareket ettirin. Her iki memeyi de birleştirin. Bu masajı her gün 10 kez tekrarlayın. Ancak göğüslerde şişme ve hassasiyete yol açabileceğinden çok uzun süre yapmayın.

ÇEMEN TOHUMU MASAJI

Ekran görüntüsü 2022-10-23 100649

Çemen tohumları daha büyük göğüslere sahip olmayı sağlayan zengin östrojen kaynaklarıdır. Çemen tohumları hardal yağıyla karıştırılıp macun haline getirildikten sonra göğüslere nazikçe masaj yapmak için kullanılabilir.

GÖĞÜS BÜYÜTMEK İÇİN EGZERSİZLER

Ekran görüntüsü 2022-10-23 100801

  • Her iki kolunuzu da uzatın. 1 dakika boyunca yavaşça geriye doğru hareket ettirin. 1 dakika boyunca yavaşça ileri doğru hareket ettirin. Ardından 1 dakika boyunca nazikçe serbest bırakın. Bunu iki dakika boyunca tekrarlayın.
  • Ellerinizi en arkaya ulaşana kadar açın. Ellerinizi öne ve arkaya getirin. Bunu 1 dakika boyunca tekrarlayın.
  • Kollarınızı vücudunuzun önünde uzatarak 90 derecelik açıyla bükün. Kollarınızı geniş açın ve tekrar bir araya getirin. Bunu 1 dakika boyunca tekrarlayın.
  • İki elinizi dua pozisyonunda birleştirin. Ardından hem ön hem de arkaya doğru gerin. Bunu 15 kez tekrarlayın.
  • Yüzünüz yere bakacak şekilde yere yatın. İki elinizi de yere koyun. Vücudunuzu yukarı ve aşağı doğru itin. Bunu 15 kez tekrarlayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buzdolabına bulaşık süngeri koyunca olacaklar şaşırtacakBuzdolabına bulaşık süngeri koyunca olacaklar şaşırtacak
Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burçEvlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç
Uzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basitUzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basit
Anahtar Kelimeler:
Meme‎ meme büyütme Sofía Vergara göğüs julie bowen sofia vergara estetik mon sırt

En Çok Okunan Haberler

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.