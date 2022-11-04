KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleri

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleri

03.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildinizin daha aydınlık, daha canlı, daha genç görünmesini ister misiniz? "Evet." dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse doğru yerdesiniz. Sizin için kullananlardan tam not almış, şu anda indirimde olan cilt bakım ürünlerini seçtik. Hem cildinize iyi gelecek hem de hâlihazırda indirimde olduğu için cebinizi yakmayacak o ürünlere gelin birlikte bakalım.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleri

Sağlık bir cildin sırrı düzenli cilt bakımından geçer. Cildinizin yapısını koruyacak doğru ürünleri cilt bakım rutininize ekleyerek bakımlı ve sağlıklı görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. Elbette buradaki püf nokta seçtiğiniz ürünlerin doğal ve dermatolojik içeriklerle zenginleştirilmiş ürünler olması. Biz de hazır Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları da varken sizin için şu an indirimde olan, cilt bakım rutininize ekleyecebileceğiniz, kullananların çok memnun kaldığı ürünleri seçtik. İşte nemlendiriciden dudak bakım kremine, yatıştırıcı cilt bakım sütünden yüz sıkılaştırma cihazına her ihtiyaca yönelik ürünler...

1. Vichy Mineral 89 Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici ve Cildi Güçlendirici Bakım

Adsız tasarım - 2022-11-03T135031.755

Kullanıcı yorumu:

  • "Ürünün dokusu süper hafif, hissi su gibi. Kalıntı bırakmaz veya yapışkan değil. Vazgeçilmezim."

  • "Çok hızlı geldi. Ürünü zaten biliyordum, rosa sorunu olanlar için güzel bir yatıştırıcı."
Ürünü İncele

2. Tüm Ciltlerin Kullanımına Uygun Günlük Yoğun Nemlendirme Seti

Adsız tasarım - 2022-11-03T135259.694

Kullanıcı yorumu:

  • "Kuru cildime çok iyi geldi."

  • Aşırı yumuşak yapıyor cildi."
Ürünü İncele

3. Lancaster Sun Sensitive SPF 50 Delicate Soothing Milk Yatıştırıcı Cilt Bakım Sütü

Adsız tasarım - 2022-11-03T135454.694

Kullanıcı yorumu:

  • "Lancaster'in tüm ürünleri harika. Cildime çok iyi geldi bu da."

  • "Arkadaşımın tavsiyesiyle aldım, ilk günden farkı gördüm. Çok iyi."
Ürünü İncele

4. FOREO BEAR™ Akıllı Microcurrent Yüz Sıkılaştırma Cihazı

Adsız tasarım - 2022-11-03T142732.730

Kullanıcı yorumu:

  • "Günde iki kez olacak şekilde kullanmaya başladım. Kullanıma başladığım günden bu yana yüzümde toparlanma ve aydınlanma hissediyorum."

  • "Her sabah kullanıyorum. İşe yarıyor. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

5. Burt's Bees Renkli Dudak Bakım Kremi (Hibiscus)

Adsız tasarım - 2022-11-03T145803.747

Kullanıcı yorumu:

  • "Çok doğal rengi var. Dudaklarımı iyi nemlendirdi."

  • "Kış aylarımın vazgeçilmezi. Çok iyi."
Ürünü İncele

6. La Roche Posay Micellar Gel Water Miselar Su

Adsız tasarım - 2022-11-03T150000.955

Kullanıcı yorumu:

  • "Makyajı çıkarmak ve ayrıca sabahları yüzünü temizlemek için kullanıyorum. Bu ürünü seviyorum."

  • "Taze ve temiz bir his. Cildimi biraz kurutuyor, ama yine de kokusundan ve kıvamından dolayı seviyorum."
Ürünü İncele

7. Solaris Aha-Bha Ton Eşitleyici 30ml Peling Serum

Adsız tasarım - 2022-11-03T150233.744

Kullanıcı yorumu:

  • "İkinci şişem. Diğeri bitmedi, bereketli bir ürün. Stok yapmak istedim. Cildi arındırması, aydınlık görünüm, gözenek sıkılaştırıcı yani tüm vaatlerini yerine getiriyor."

  • "Uzun süre düzenli kullandım. Çok güzel etkileri oldu, sivilce lekelerim azaldı, yüzüm aydınlandı sanki."
Ürünü İncele

8. Lumene Kırışıklık Karşıtı & Sıkılaştırıcı Gece Bakım Kremi

Adsız tasarım - 2022-11-03T150531.773

Kullanıcı yorumu:

  • "Kokusuna ve dokusuna bayıldım. Güzel nemlendiriyor. Gündüz ürünü ile beraber aldım, daha iyi sonuç açısından. Sınıfına göre erişebilir fiyat olması benim için önemli tercih sebebi."

  • "Fiyatı ve etkisi süper."
Ürünü İncele

9. Jane Iredale Powder-Me SPF30 Dry Sunscreen-EU-Yüz ve Vücut Pudrası

Adsız tasarım - 2022-11-03T150716.774

Kullanıcı yorumu:

  • "Yaz için mükemmel."

  • "Toz formundaki mineral güneş kreminin ne kadar etkili olabileceğine çok şaşırdım."
Ürünü İncele

10. OGX Keratin Oil Kırılma Karşıtı Sülfatsız Şampuan

Adsız tasarım - 2022-11-03T151026.759

Kullanıcı yorumu:

  • "Öncelikle bu şampuanın faydasını görmek istiyorsanız gün aşırı yıkamanızı öneririm. Egzama olduğu için sorunlu bir saç tipim var ve çok dökülüyordu. Sülfatsız olduğu için belki de iyi geldi ve en güzeli de saçı kabartmıyor herkesin saç tipi farklıdır ama öneririm bir deneyin."

  • "Her zaman kullandığım ürün, memnunum."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik!

 Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı güneş kremi nemlendirici nemlendirici krem serum dudak posa

İş birliği İçerikleri

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Tümünü Gör
Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Tümünü Gör
Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Ped kullanmak istemeyenlere regl dönemlerini daha rahat geçirmelerini sağlayacak tampon önerileri

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

İşte sezona damgasını vuracak makyaj trendleri! Güzelliğinize güzellik katacak...

İşte sezona damgasını vuracak makyaj trendleri! Güzelliğinize güzellik katacak...

Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yüz çukurları için etkili maske tarifi! Yüz çukurları nasıl geçer?

Yüz çukurları için etkili maske tarifi! Yüz çukurları nasıl geçer?

Şıklığıyla kış kombinlerinizin vazgeçilmezi hâline gelecek en iyi çorap çizme modelleri

Şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi bu çorap çizmelere mutlaka bakmalısınız!

Filmlerde ve dizilerde göründükten sonra trend haline gelen şeyler

Filmlerde göründükten sonra trend haline gelen şeyler

Altın orana göre güzelliği kusursuz olan 10 kadın! Altın oran nedir?

Altın orana göre güzelliği kusursuz olan 10 kadın

Sonbahar ve kış aylarında sıkça karşımıza çıkacak makyaj trendleri

İşte sezona damgasını vuracak makyaj trendleri! Güzelliğinize güzellik katacak...

Her evde bulunuyor! Doğal pembe dudaklar için kullanabileceğiniz malzemeler

Her evde bulunuyor! Doğal pembe dudaklar için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.