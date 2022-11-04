Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan güzelliğinize güzellik katacak cilt bakım ürünleri

"Öncelikle bu şampuanın faydasını görmek istiyorsanız gün aşırı yıkamanızı öneririm. Egzama olduğu için sorunlu bir saç tipim var ve çok dökülüyordu. Sülfatsız olduğu için belki de iyi geldi ve en güzeli de saçı kabartmıyor herkesin saç tipi farklıdır ama öneririm bir deneyin."