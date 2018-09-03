GÜNCELLEME - Mersin'de cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, birlikte yaşadığı kadın serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bir evde beraber yaşayan Atilla A. ve Y.K. ile alt katlarında oturan ev sahibi Pakize Kurt arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla A'nın ev sahibi Pakize Kurt'u çeşitli yerlerinden bıçakladığı öne sürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak kiracılar Atilla A. ve Y.K'yi Kazanlı Mahallesi'nde sahilde gezerken gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Atilla A, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zanlı Atilla A, adliyeye sevk edilirken görüntü alan gazetecilere, olayı kendisinin yapmadığını söyledi.



