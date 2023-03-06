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Gündemi belirleyen konuşmanın perde arkasını anlattı! 'Akşener'in cebinde 2 metin vardı' iddiası: "İYİ Partililer birbirine soruyor"

06.03.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Akşener'in cuma günü yaptığı açıklamalar, altılı masanın yoluna beşli olarak devam etmesinin dönemeçlerinden biri oldu. Masada yaşananlara ilişkin çok sert ifadeler kullanan Akşener'in konuşmasında özellikle "İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır" gibi sözleri öne çıkmıştı. Metni kimin yazdığı merak konusu olurken, iddiaya göre Akşener'in cebinde GİK toplantısına girerken cebinde 2 metin vardı ve İYİ Parti GİK üyeleri metni bilmiyordu...

Gündemi belirleyen konuşmanın perde arkasını anlattı! 'Akşener'in cebinde 2 metin vardı' iddiası: "İYİ Partililer birbirine soruyor"

Türkiye'nin gündemine oturan ve Millet İttifakının kaderini belirleyen açıklamalar hakkında konuya aydınlık getiren çarpıcı mesajlar geldi. Akşener'in altılı masaya bir anda sert sözlerle rest çekmesi dikkat çekmişti. 3 Mart'taki 12. altılı masa toplantısının ardından ertesi gün apar topar Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini toplayan Akşener, iddiaya göre toplantıya cebinde 2 metinle girdi. Toplantıdan sonra okuduğu metin hakkında ise İYİ Partililerin birbirine “O metni kim yazdı?” diye sorduğu öne sürüldü.

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"AKŞENER'İN CEBİNDE 2 METİN VARDI"

Akşener'in konuşmasının perde arkasıyla ilgili iddiaları köşesine taşıyan Halk TV'den İsmail Saymaz, yaşananları şöyle anlattı:

"Akşener, 3 Mart’ta Altılı Masa’dan bir gün sonra saat 13.30’da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına girerken, cebinde sabaha karşı hazırlanan iki metin vardı. Biri olumlu, diğeri ise olumsuz karara göre yazılmıştı.

"SADECE BAHADIR ERDEM KARŞI ÇIKTI"

"GİK üyeleri 45 dakika içerisinde masadan kalkılmasını oyladı. Yalnızca Bahadır Erdem karşı çıkarak, Kılıçdaroğlu’na ‘Evet’ denilmesini savundu.

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"ÇOĞUNLUK BURNUNDAN SOLUYORDU"

"Çoğunluk, Karamollaoğlu’nun masada “Yeter artık!” diyerek, Akşener’e sesini yükselttiği gerekçesiyle burnundan soluyordu.

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"İYİ PARTİLİLER 'O METNİ KİM YAZDI' DİYE BİRBİRİNE SORUYOR"

"Alkışlar eşliğinde eller kaldırıldı. Akşener’in okuduğu metin GİK üyeleriyle önceden paylaşılmadı. Bugün İyi Partililer “O metni kim yazdı?” diye birbirine soruyor."

İYİ PARTİLİ DİKBAYIR: "AKŞENER KENDİSİ YAZDI, BİZ NİYE BİLELİM Kİ"

Öte yandan dün akşam HaberTürk canlı yayınında yaşanan bu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Akşener'in isteği üzerine sildiğini belirttiği "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımıyla gündem olan Ümit Dikbayır, konuşma metnini Akşener'in kendisinin yazdığını ve İYİ Parti GİK toplantısında paylaşılmadığını söyledi. Nagehan Alçı'nın "Bilmiyor muydunuz?" sorusu üzerine Dikbayır, "Niye bilelim ki" deyip GİK'te istişare edilerek karar alındığını belirtti.

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AKŞENER NE DEMİŞTİ? "İYİ PARTİ KISKACA ALINDI"

Akşener, GİK toplantısının ardından yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:

  • En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir.

"NOTER MASASINA DÖNÜŞTÜ"

  • 5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk. Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.

  • Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa potansiyel adayların tartışılabildiği bir aday olmaktan çıkmış, bir noter masasına dönüşmüştür.

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