Gündemi belirleyen konuşmanın perde arkasını anlattı! 'Akşener'in cebinde 2 metin vardı' iddiası: "İYİ Partililer birbirine soruyor"

Türkiye'nin gündemine oturan ve Millet İttifakının kaderini belirleyen açıklamalar hakkında konuya aydınlık getiren çarpıcı mesajlar geldi. Akşener'in altılı masaya bir anda sert sözlerle rest çekmesi dikkat çekmişti. 3 Mart'taki 12. altılı masa toplantısının ardından ertesi gün apar topar Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini toplayan Akşener, iddiaya göre toplantıya cebinde 2 metinle girdi. Toplantıdan sonra okuduğu metin hakkında ise İYİ Partililerin birbirine “O metni kim yazdı?” diye sorduğu öne sürüldü.
Akşener'in konuşmasının perde arkasıyla ilgili iddiaları köşesine taşıyan Halk TV'den İsmail Saymaz, yaşananları şöyle anlattı:
"Akşener, 3 Mart’ta Altılı Masa’dan bir gün sonra saat 13.30’da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına girerken, cebinde sabaha karşı hazırlanan iki metin vardı. Biri olumlu, diğeri ise olumsuz karara göre yazılmıştı.
"GİK üyeleri 45 dakika içerisinde masadan kalkılmasını oyladı. Yalnızca Bahadır Erdem karşı çıkarak, Kılıçdaroğlu’na ‘Evet’ denilmesini savundu.
"Çoğunluk, Karamollaoğlu’nun masada “Yeter artık!” diyerek, Akşener’e sesini yükselttiği gerekçesiyle burnundan soluyordu.
"Alkışlar eşliğinde eller kaldırıldı. Akşener’in okuduğu metin GİK üyeleriyle önceden paylaşılmadı. Bugün İyi Partililer “O metni kim yazdı?” diye birbirine soruyor."
Öte yandan dün akşam HaberTürk canlı yayınında yaşanan bu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Akşener'in isteği üzerine sildiğini belirttiği "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımıyla gündem olan Ümit Dikbayır, konuşma metnini Akşener'in kendisinin yazdığını ve İYİ Parti GİK toplantısında paylaşılmadığını söyledi. Nagehan Alçı'nın "Bilmiyor muydunuz?" sorusu üzerine Dikbayır, "Niye bilelim ki" deyip GİK'te istişare edilerek karar alındığını belirtti.
Akşener, GİK toplantısının ardından yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk. Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir.