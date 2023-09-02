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    4. Güpegündüz sokak ortasında 11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Rahatsız olduğunu görünce yanına yaklaşıp yardım etti

    Güpegündüz sokak ortasında 11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Rahatsız olduğunu görünce yanına yaklaşıp yardım etti

    02.09.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin başkenti Londra’nın Bromley bölgesinde bir sokakta yürüyen ismi açıklanmayan 11 yaşındaki kızın yanına tanımadığı bir adam yaklaştı. Küçük kızı kaçırmaya çalışan adamı fark eden yoldan geçen bir kadın yardım etmek için devreye girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İngiltere’nin başkenti Londra’nın Bromley bölgesinde bir dükkanın önünde yürüyen 11 yaşındaki ismi açıklanmayan kızın yanına bir adam yaklaştı. Küçük kızın kendileriyle gelmesi için ikna etmeye çalışan adamları yoldan geçen bir kadın önce uzaktan izledi. Sonrasında küçük kızın rahatsız olduğunu fark edince duruma müdahale etti. Kızı dükkanın içine sokan kadın durumu polise haber verdi.

    DÜKKAN SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

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    Önünde olayın yaşandığı dükkanın sahibi 35 yaşındai Maunil Patel, “Küçük kızı tanıyorum. Buranın yerlisi ve sık sık dükkanımı ziyaret eder. Kısa bir süre sonra bir adamın onun yanına yaklaştığını gördüm. Bir şeyler konuşuyor gibiydiler. Dükkana giren bir kadın onlara dikkatli bir şekilde baktı ve birkaç dakika sonra dükkandan çıkarak adama meydan okudu. Polisi arayacağını söylediğini duydum. Sonrasında ikisi birlikte benim dükkanıma sığındılar” dedi.

    POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR

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    Olaya ilişkin olarak polis ekipleri araştırmalarını devam ettirdiğini söyledi. Met Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Bir kaçırma girişimini araştıran dedektifler şüphelinin kimliğini belirlemek için fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Olaya ilişkin araştırma devam ediyor” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere kaçırma

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