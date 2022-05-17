Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Yoğun iş hayatı, ev işleri ya da okul derken hayat bazen çok bunaltıcı olabilir ancak hafta sonları küçük kaçamaklarla bu yoğun ve stresli hayatı geride bırakarak modunuzu yükseltebilirsiniz. Peki, yapacağınız kaçamaklarda size "İyi ki yanımda!" dedirtecek ürünlere ne dersiniz? Kısa tatilinizde işinize yarayacak birbirinden kullanışlı ürünleri gelin, birlikte keşfedelim!

1. Güneş ışınlarından korur: Pazarana Güneşlik

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Aracınızla çıkacağınız yolculuklarda maruz kalacağınız güneş ışınlarını pratik şekilde önlemeye ne dersiniz? Hafta sonu kaçamağı için seyahatini daha keyifli hâle getirecek Pazarana Güneşlik sayesinde güneşin zararlı ışınlarından kolayca kurtulabilirsiniz. Elastik yapıya sahip ürünü pencere üzerine rahatça takabilirsiniz. Otomobilin iç kısmının gölgede kalmasını sağlayan güneşlik, böylece kendinizi ferah hissetmenize yardımcı olur. Camın açılıp kapanmasına mâni olmaz ve fileli tasarımıyla rüzgarın içeri girmesine izin verirken böcekleri dışarıda tutar. UV ışınlarını engelleyen güneşlik aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlar. Montaja ihtiyaç duymayan ve kaportaya zarar vermeyen güneşliği dileğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

2. Bavulunuzu düzenli kullanmanızı sağlar: ALAS Bavul Organizer

Sıcak yaz aylarında küçük kaçamaklar yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz ancak eşyalarınızı çantanıza sığdırmak zor olabilir. ALAS Bavul Organizer ile eşyaları çantaya sığdırmak artık problem olmayacak. Tatilde ihtiyaç duyacağınız ürünleri düzenli şekilde yerleştirmenizi sağlayan organizer, kıyafetlerinizin kırışmasını engeller. Bavul içindeki dağınıklığı önler ve daha fazla eşyayı yanınızda taşımanıza olanak verir. Ürün, giysilerinizi tozdan ve kirden koruyarak onların temiz kalmasına da yardımcı olur. Fermuarlı yapısı sayesinde düzenleyiciyi kolayca açıp kapatabilirsiniz. Kaliteli materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

3. Hızlı veri aktarımı sunar: UGREEN SD Kart Okuyucu

Hafta sonu kaçamak yaparken bol bol fotoğraf çekmeyi kim sevmez ki? Ancak telefon ya da makinenin hafızası ne kadar fazla olsa da bellekleri dolduğunda verileri bilgisayara aktarmanız gerekir. Yüzlerce fotoğrafı hızlıca bilgisayarınıza yüklemenizi sağlayacak ürün arayışı içindeyseniz UGREEN SD Kart Okuyucu'yu tercih edebilirsiniz. 2 TB kapasiteli ürün, 5 Gbps aktarım hızıyla yüksek boyutlu verileri saniyeler içinde aktarmanızı sağlar. Böylece tatilde kısa zamanda tüm fotoğraflarınızı aktarmak için zaman kaybetmezsiniz. Birçok işletim sistemiyle uyumlu olduğu için sürücüye de ihtiyaç duymazsınız. Üstelik aşırı gerilim ve kısa devre korumasına sahip okuyucu, güvenli kullanım da sunar.

4. Su geçirmez bir ürün: Tiger Hiking Bavul

Sıcak yaz aylarında tatile çıkmak için iyi bir bavula sahip olmalısınız. Bavul seçerken iç hacminin geniş olmasına dikkat etmelisiniz. Tiger Hiking Bavul, 70 x 30 x 40 cm ölçüleriyle ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Su geçirmez kumaştan elde edildiği için ıslak zeminlerde ya da yağmurlu günlerde eşyalarınızın zarar görmesini önler. 5 cm körüğü sayesinde bavulu daha geniş hâle getirebilirsiniz. Ürünün 3 adet silikonlu tekeri, bavulu sürmenize olanak verir. Bu sayede bavulu elinizde veya sırtınızda taşımak zorunda kalmazsınız. Fermuarlı tasarımıyla ürünü kolayca açıp kapatabilirsiniz. Tutma kolunu boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

5. Güçlü kapasitesiyle daha uzun süre şarj olanağı sağlar: Energizer Max Powerbank

Kampta ya da deniz kenarında telefonunuzun şarjı bitebilir. Neyse ki Energizer Max Powerbank ile telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz. 10.000 mAh güç kapasitesine sahip ürün, tek dolum ile akıllı telefonunuzu 3 defa tam olarak şarj edebilir. Çift USB-A bağlantısı bulunan powerbank, aynı anda 2 cihazı şarj etmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımı sayesinde cihazı çantanızda ya da cebinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Ürünü tabletinizi şarj etmek için de tercih edebilirsiniz. Cihazın kısa devre, aşırı akım ve deşarj koruma özellikleri zarar görmesini önler. LED göstergesi sayesinde ürünün şarj durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

6. Kırışıkları kısa sürede yok eder: Philips GC362/80 Steam & Go Plus Buharlı Düzleştirici

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Yolculuk sırasında giysiler çanta içinde kırışabilir. Seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz Philips GC362/80 Steam & Go Plus Buharlı Düzleştirici sayesinde kıyafetlerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. Ütü masasına ihtiyaç duymayan ürün, askıdaki giysileri hızlı ve mükemmel şekilde ütüler. Bu sayede hem zamandan tasarruf sağlar hem giysilerinizi kırışıklıklardan kurtarır. Kompakt tasarıma sahip cihazı bavulunuzda rahatça taşıyabilirsiniz. Buhar plakası bulunan ürün, kıyafetlerde yanık lekesi oluşmasına izin vermez. İpek gibi hassas kumaşları bile sorunsuz şekilde ütülemenize yardım eder. Kötü kokuyu yok eden cihaz, giysilerin temiz kokmasını da sağlar.

7. Konforlu uyku için: Chimsee Msee Şişme Araba Yatağı

Chimsee Msee Şişme Araba Yatağı, uzun yolculuklar sırasında uyumanız için gereken alanı sunar. Dört kişilik araçlar için uygun olan ürün, araç pompasıyla hızlı şekilde şişirilerek hazır hâle getirilir. Kompakt tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kapmaz. Konforlu yapısı ve yumuşak dokusuyla yolculuk sırasında keyifli ve deliksiz uyku sunar. Koltukların arasına tam olarak yerleştirildiğinde sarsıntıların hissedilmesini büyük ölçüde engeller. Böylece uykunuzun açılmasına neden olmaz. Su üstünde batmayan ürünü deniz yatağı olarak da tercih edebilirsiniz. Ürünü nemli bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Yatağı koltuk olarak da kullanabilirsiniz.

8. Soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza eder: ViyolPazarı Soğutucu Çanta

Deniz kenarında soğuk içeceklerinizin ısınmasını önlemek için güzel bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız ViyolPazarı Soğutucu Çanta'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, özel tasarımı sayesinde soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza eder. Bu sayede gün boyu soğuk içeceklerin keyfini sürebilirsiniz. 3 adet jel buz aküsü kullanarak ürünün soğuk tutma süresini artırabilirsiniz. İp tutma kolu sayesinde çantayı kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünün içine 13-14 adet 300 ml kutu içecek sığdırabilirsiniz. Ayrıca çantayı yiyecekleri muhafaza etmek için de kullanabilir, piknikte ve kampta da tercih edebilirsiniz. Böylece hafta sonu kaçamağınızı ferah içecekler ve leziz yiyecekler eşliğinde geçirebilirsiniz!