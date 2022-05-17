HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

17.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarla mücadele etmenin en keyifli yolu hem ruhen hem bedenen dinlemenizi sağlayacak küçük kaçamaklar yapmak. Hafta sonu tatilinizi daha keyifli hâle getirmek içinse doğru ürünlere ihtiyacınız var! Bu ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız birbirinden güzel önerileri ele aldığımız listemize yakından göz atabilirsiniz.

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Yoğun iş hayatı, ev işleri ya da okul derken hayat bazen çok bunaltıcı olabilir ancak hafta sonları küçük kaçamaklarla bu yoğun ve stresli hayatı geride bırakarak modunuzu yükseltebilirsiniz. Peki, yapacağınız kaçamaklarda size "İyi ki yanımda!" dedirtecek ürünlere ne dersiniz? Kısa tatilinizde işinize yarayacak birbirinden kullanışlı ürünleri gelin, birlikte keşfedelim!

1. Güneş ışınlarından korur: Pazarana Güneşlik

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Aracınızla çıkacağınız yolculuklarda maruz kalacağınız güneş ışınlarını pratik şekilde önlemeye ne dersiniz? Hafta sonu kaçamağı için seyahatini daha keyifli hâle getirecek Pazarana Güneşlik sayesinde güneşin zararlı ışınlarından kolayca kurtulabilirsiniz. Elastik yapıya sahip ürünü pencere üzerine rahatça takabilirsiniz. Otomobilin iç kısmının gölgede kalmasını sağlayan güneşlik, böylece kendinizi ferah hissetmenize yardımcı olur. Camın açılıp kapanmasına mâni olmaz ve fileli tasarımıyla rüzgarın içeri girmesine izin verirken böcekleri dışarıda tutar. UV ışınlarını engelleyen güneşlik aynı zamanda ısı yalıtımı da sağlar. Montaja ihtiyaç duymayan ve kaportaya zarar vermeyen güneşliği dileğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Bavulunuzu düzenli kullanmanızı sağlar: ALAS Bavul Organizer

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Sıcak yaz aylarında küçük kaçamaklar yaparak keyifli zaman geçirebilirsiniz ancak eşyalarınızı çantanıza sığdırmak zor olabilir. ALAS Bavul Organizer ile eşyaları çantaya sığdırmak artık problem olmayacak. Tatilde ihtiyaç duyacağınız ürünleri düzenli şekilde yerleştirmenizi sağlayan organizer, kıyafetlerinizin kırışmasını engeller. Bavul içindeki dağınıklığı önler ve daha fazla eşyayı yanınızda taşımanıza olanak verir. Ürün, giysilerinizi tozdan ve kirden koruyarak onların temiz kalmasına da yardımcı olur. Fermuarlı yapısı sayesinde düzenleyiciyi kolayca açıp kapatabilirsiniz. Kaliteli materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Hızlı veri aktarımı sunar: UGREEN SD Kart Okuyucu

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Hafta sonu kaçamak yaparken bol bol fotoğraf çekmeyi kim sevmez ki? Ancak telefon ya da makinenin hafızası ne kadar fazla olsa da bellekleri dolduğunda verileri bilgisayara aktarmanız gerekir. Yüzlerce fotoğrafı hızlıca bilgisayarınıza yüklemenizi sağlayacak ürün arayışı içindeyseniz UGREEN SD Kart Okuyucu'yu tercih edebilirsiniz. 2 TB kapasiteli ürün, 5 Gbps aktarım hızıyla yüksek boyutlu verileri saniyeler içinde aktarmanızı sağlar. Böylece tatilde kısa zamanda tüm fotoğraflarınızı aktarmak için zaman kaybetmezsiniz. Birçok işletim sistemiyle uyumlu olduğu için sürücüye de ihtiyaç duymazsınız. Üstelik aşırı gerilim ve kısa devre korumasına sahip okuyucu, güvenli kullanım da sunar.

Ürünü İncele

4. Su geçirmez bir ürün: Tiger Hiking Bavul

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Sıcak yaz aylarında tatile çıkmak için iyi bir bavula sahip olmalısınız. Bavul seçerken iç hacminin geniş olmasına dikkat etmelisiniz. Tiger Hiking Bavul, 70 x 30 x 40 cm ölçüleriyle ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Su geçirmez kumaştan elde edildiği için ıslak zeminlerde ya da yağmurlu günlerde eşyalarınızın zarar görmesini önler. 5 cm körüğü sayesinde bavulu daha geniş hâle getirebilirsiniz. Ürünün 3 adet silikonlu tekeri, bavulu sürmenize olanak verir. Bu sayede bavulu elinizde veya sırtınızda taşımak zorunda kalmazsınız. Fermuarlı tasarımıyla ürünü kolayca açıp kapatabilirsiniz. Tutma kolunu boyunuza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Güçlü kapasitesiyle daha uzun süre şarj olanağı sağlar: Energizer Max Powerbank

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Kampta ya da deniz kenarında telefonunuzun şarjı bitebilir. Neyse ki Energizer Max Powerbank ile telefonunuzu kolayca şarj edebilirsiniz. 10.000 mAh güç kapasitesine sahip ürün, tek dolum ile akıllı telefonunuzu 3 defa tam olarak şarj edebilir. Çift USB-A bağlantısı bulunan powerbank, aynı anda 2 cihazı şarj etmenize yardımcı olur. Kompakt tasarımı sayesinde cihazı çantanızda ya da cebinizde rahatça taşıyabilirsiniz. Ürünü tabletinizi şarj etmek için de tercih edebilirsiniz. Cihazın kısa devre, aşırı akım ve deşarj koruma özellikleri zarar görmesini önler. LED göstergesi sayesinde ürünün şarj durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Kırışıkları kısa sürede yok eder: Philips GC362/80 Steam & Go Plus Buharlı Düzleştirici

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yolculuk sırasında giysiler çanta içinde kırışabilir. Seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz Philips GC362/80 Steam & Go Plus Buharlı Düzleştirici sayesinde kıyafetlerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. Ütü masasına ihtiyaç duymayan ürün, askıdaki giysileri hızlı ve mükemmel şekilde ütüler. Bu sayede hem zamandan tasarruf sağlar hem giysilerinizi kırışıklıklardan kurtarır. Kompakt tasarıma sahip cihazı bavulunuzda rahatça taşıyabilirsiniz. Buhar plakası bulunan ürün, kıyafetlerde yanık lekesi oluşmasına izin vermez. İpek gibi hassas kumaşları bile sorunsuz şekilde ütülemenize yardım eder. Kötü kokuyu yok eden cihaz, giysilerin temiz kokmasını da sağlar.

Ürünü İncele

7. Konforlu uyku için: Chimsee Msee Şişme Araba Yatağı

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Chimsee Msee Şişme Araba Yatağı, uzun yolculuklar sırasında uyumanız için gereken alanı sunar. Dört kişilik araçlar için uygun olan ürün, araç pompasıyla hızlı şekilde şişirilerek hazır hâle getirilir. Kompakt tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kapmaz. Konforlu yapısı ve yumuşak dokusuyla yolculuk sırasında keyifli ve deliksiz uyku sunar. Koltukların arasına tam olarak yerleştirildiğinde sarsıntıların hissedilmesini büyük ölçüde engeller. Böylece uykunuzun açılmasına neden olmaz. Su üstünde batmayan ürünü deniz yatağı olarak da tercih edebilirsiniz. Ürünü nemli bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Yatağı koltuk olarak da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza eder: ViyolPazarı Soğutucu Çanta

Hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda olduğuna çok sevineceğiniz hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Deniz kenarında soğuk içeceklerinizin ısınmasını önlemek için güzel bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız ViyolPazarı Soğutucu Çanta'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, özel tasarımı sayesinde soğuk içeceklerinizi uzun süre muhafaza eder. Bu sayede gün boyu soğuk içeceklerin keyfini sürebilirsiniz. 3 adet jel buz aküsü kullanarak ürünün soğuk tutma süresini artırabilirsiniz. İp tutma kolu sayesinde çantayı kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünün içine 13-14 adet 300 ml kutu içecek sığdırabilirsiniz. Ayrıca çantayı yiyecekleri muhafaza etmek için de kullanabilir, piknikte ve kampta da tercih edebilirsiniz. Böylece hafta sonu kaçamağınızı ferah içecekler ve leziz yiyecekler eşliğinde geçirebilirsiniz!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisiDoktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisi
Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmişPolis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Mine Tugay'ın çok sevilen turuncu mini elbisesine alternatif öneriler

Mine Tugay'ın çok sevilen turuncu mini elbisesine alternatif öneriler

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Tümünü Gör
Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Emily Ratajkowski'nin tarzını ve stilini benimsemek isteyenler için favori spor ayakkabılarına uygun fiyatlı alternatifler

Emily Ratajkowski'nin tarzını ve stilini benimsemek isteyenler için favori spor ayakkabılarına uygun fiyatlı alternatifler

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Mini elbisesiyle çok konuşuldu... Alternatif elbise önerileri

Mini elbisesiyle çok konuşuldu... Alternatif elbise önerileri

Tümünü Gör
Mini elbisesiyle çok konuşuldu... Alternatif elbise önerileri

Mini elbisesiyle çok konuşuldu... Alternatif elbise önerileri

Mis gibi kokmanızı sağlayacak duş jeli önerileri

Mis gibi kokmanızı sağlayacak duş jeli önerileri

Evini ofise çevirmeye çalışanlara ofis masaları

Evini ofise çevirmeye çalışanlara ofis masaları

Öğle yemeğinden plaja kadar her yerde giyebileceğiniz yazlık elbise önerileri

Öğle yemeğinden plaja kadar her yerde giyebileceğiniz yazlık elbise önerileri

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Çocuklarınızın ve sizin güvenle yüzmeniz için en iyi can yeleği çeşitleri

Çocuklarınızın ve sizin güvenle yüzmeniz için en iyi can yeleği çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Mine Tugay'ın çok sevilen turuncu mini elbisesine alternatif öneriler

Mine Tugay'ın çok sevilen turuncu mini elbisesine alternatif öneriler

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kamera kayıtları tek tek incelendi! Doktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisi

Doktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisi

Bu bahar çok moda olan hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Fatih'te 5 bin dolarlık hırsızlık isyan ettirdi: Gece dükkanda yatacağız, bekçi olacağız

Hırsızlık isyan ettirdi: Gece dükkanda yatacağız, bekçi olacağız

İzmirli solistin sır ölümü! Bu halde bulundu... Erkek arkadaştan itiraf: Uyuşturucu hap kullandık

İzmirli solistin sır ölümü! Erkek arkadaştan itiraf...

Erzurum Atatürk Üniversitesinde facianın eşiğinden dönüldü! Öğrencileri taşıyan platform çöktü

Öğrenciler sahneye çıktığı sırada yaşandı! Faciadan dönüldü

Akılalmaz komşu kavgasında akıllara durgunluk veren sözler: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Akılalmaz komşu kavgası: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.