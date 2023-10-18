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Hastane katliamı sonrası uydu görüntülerini işaret etti! İsrail'in iddiasına Rusya kanıt istedi: 'ABD'li ortaklarınızla ortaya çıkarın'

18.10.2023 12:52 | Son Güncelleme:
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İsrail'in hastane saldırısına dünyadan çeşitli tepkiler geliyor. Joe Biden'ın bugünkü ziyaretiyle ABD'nin İsrail'e tam desteği pekişti. Son olarak 2022'den beri bir başka savaşın içinde olan Rusya'dan dünkü katliama ilişkin açıklama geldi. Saldırının İsrail tarafından yapılmadığı iddialarını değerlendiren Mariya Zaharova, uydu görüntülerini işaret etti.

Hastane katliamı sonrası uydu görüntülerini işaret etti! İsrail'in iddiasına Rusya kanıt istedi: 'ABD'li ortaklarınızla ortaya çıkarın'

Rusya lideri Vladimir Putin, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar sonrası 'iki devletli çözüm' önerisini gündeme getirmişti. Dün Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi bombalanınca gözler uluslararası kamuoyundan gelecek mesajlara çevrildi. İsrail saldırıyı üstlenmeyip suçu Filistinli örgütlerin üstüne attı. Rusya iddialara ilişkin kanıt istedi.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİ SAĞLASINLAR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrailli yetkililerin saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmediği açıklamalarına değindi. Zahaova, İsrail’in hastaneye düzenlenen saldırıda yer almadığını kanıtlamak için ABD’li ortaklarıyla birlikte uydu görüntüleri sağlaması gerektiğini ifade etti.

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"SORUMLULUKTAN KAÇMA ARZUSU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Zaharova, “Bu gelişmenin ardından masumiyetlerini kanıtlamak istiyorlarsa sadece medya ve sosyal medya üzerinden açıklama yapmakla yetinmemeliler. Açıkçası sorumluluktan kaçma arzusu görüyoruz. Lütfen bölgeyi uzaydan izleyen ABD’li ortaklarınızla birlikte uydu görüntülerini ortaya çıkarın. Bunun kendinizi haklı çıkarmak adına ciddi bir adım olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DE PATLAMAYA HAZIR BİR DURUM VAR"

İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa’yı da etkileyebileceği uyarısında bulunan Zaharova, “Bu sadece onların (AB’nin) rahat yaşama meselesi değil, bir güvenlik meselesi değil, bunlar artık küresel bir insani felaket meselesidir. Bunun yeri, coğrafyası veya merkezi olmayacaktır. Bu insani felaketin yeri Batı Avrupa da olabilir. Yani tam da Avrupa Birliği ülkelerinin alanı. Tüm Avrupa’da ve Avrupa Birliği genelinde devam eden protestolara bakın. Artık sadece Orta Doğu’da değil, doğrudan Avrupa Birliği’nde de patlamaya hazır bir durum var. Size şaşırtıcı gelse de Avrupa’nın tek ilgilendiği şey Rusya. Yakında büyük bir göçmen akını yaşanabilir. Avrupa Konseyi’nin bu konuyu ele alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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