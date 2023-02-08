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Hatay'daki rezidansta 1000 kişi vardı! 'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

08.02.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ili etkiledi. Bu iller arasında Hatay da bulunuyor. Hatay'da yıkılan binaların arasında 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da bulunuyor. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ yazdığı ortaya çıktı.

Hatay'daki rezidansta 1000 kişi vardı! 'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ilde binalar yıkılırken enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Hatay'da yıkılan binaların arasında 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da bulunuyor. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ yazdığı ortaya çıktı.

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12 KATLI REZİDANS DEPREMDE YERLE BİR OLDU

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu. Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

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1000 KİŞİ YAŞIYORDU

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürdürülüyor.

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"CENNETTEN BİR KARE"

İnşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

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Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.

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HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU VE TANER SAVUT DA REZİDANS ENKAZINDA

Öte yandan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğunu "Taner Savut ve Christian Atsu enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz. Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, A1 Blok, 9. kat. Rönesans Rezidans, Hatay" notuyla paylaşıp, yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

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