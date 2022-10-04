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Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

30.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları her geçen gün daha fazla hayatımıza dahil oluyor. Bu platformlar arasında en çok kullanılanlardan biri de TikTok. TikTok videolarını karıştırırken birçok güzel ürünle karşılaşmak mümkün. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ve görünce "İşte bundan bir tane almalıyım." dediğiniz ürünleri bir türlü bulamıyorsanız merak etmeyin. En çılgın TikTok ürünlerini bir araya getirdik. Haydi gelin, havanıza hava katacak bu ürünlere hep birlikte bir göz atalım.

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Bazı ürünler vardır, gördüğünüz an "Bundan bir tane almalıyım." dersiniz. TikTok üzerinde böyle onlarca ürünle karşılaşıyor fakat "Bunları Türkiye'de nereden bulacağım?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! TikTok'ta görüp beğendiğiniz ürünleri listeledik. Yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım.

1. En büyük dertlerden birine kesin çözüm: Dr. Yolk Hijyen Topu

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

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Çantanızın içerisinde biriken toz, saç ve tüyleri temizlemekte zorlanıyorsanız Dr. Yolk Hijyen Topu, tam size göre. Kıyafetlerinizin ceplerini, arabanızı ve daha birçok alanı temizlemek için kullanabileceğiniz ürün, iz bırakmaz. Doğru şekilde kullanıldığında yapışkanlığı gitmeyen ürün, kokusuz ve zararsız olduğu için topu güvenle tercih edebilirsiniz. Ters çevirmesi veya çıkarması mümkün olmayan dar alanlarda rahatlıkla kullanacağınız ürünü çok seveceksiniz.

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2. Lavabo tıkanıklığına son: İndirimKap Mutfak Banyo Lavabo Küvet Gider Tıkanıklık Açıcı Tahliye Aparatı

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Lavabonuz tıkanıyor ve ne yaparsanız yapın açılmıyorsa İndirimKap Mutfak Banyo Lavabo Küvet Gider Tıkanıklık Açıcı Tahliye Aparatı'na bir şans verebilirsiniz. 61 santimetre boyunda olan ürünü lavabo giderine sokarak tıkanıklığı gidermek çok kolay. Kimyasal kullanmadan tıkanıklıkları çözeceğiniz için de oldukça sağlıklı bir seçenek. Banyo fayanslarını kırmadan veya banyo küvetini tamamen sökmeden önce bu ürüne bir şans verin.

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3. Sabahları rafadan yumurta keyfi için: Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi, sabahları yumurta yemeyi seven aileler için ideal bir ürün. Ölçü kabı ve iğne ile kullanıcıya ulaşan ürün, yumurtaları buharda pişirerek kahvaltı sofralarınıza lezzet katar. 360 Watt gücündeki ürün, dayanıklı metal malzemesi ve şık görüntüsüyle kullanıcıların gözde seçeneklerinden biri. Yedi adet yumurtayı aynı anda pişirebilen ürünle istediğiniz kıvamda yumurtayı hızlıca pişirebilirsiniz.

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4. Arabanın klimasındaki tozlardan kurtulmak isteyenlere: Mucize Temizlik Hamuru

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Hani klavye aralarında, arabanın klimasında veya elinizin girmediği noktalarda gözünüze batan tozlar var ya, artık onlara veda etmenin zamanı geldi. Mucize Temizlik Hamuru, tam olarak böyle alanlar için üretilen bir ürün. Elastik yapısı ve temizleyici etkisiyle hemen her türlü alandaki toz ve kiri temizleyerek daha hijyenik bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Harika, değil mi?

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5. Kahvaltılarınızı pankekle şenlendirin: Lima Pankek Hamuru Dökme Aparatı

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Lima Pankek Hamuru Dökme Aparatı, sabah kahvaltılarını daha lezzetli hâle getirmenin en pratik yollarından biri. Tam 900 ml kapasiteye sahip ürünün içerisine pankek hamurunu koyarak hepsi eşit miktarda ve benzer şekillerde olacak pankekler hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda ürünü farklı akışkan hamurları porsiyonlamak için de kullanabilirsiniz. TikTok kullanıcılarının vazgeçemediği ürüne mutlaka göz atın.

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6. Arabada bebeğiyle yolcuk yapanlara: BeSafe Işıklı Bebek İzleme Aynası

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Kendisinden aydınlatmalı LED ışıkları olan BeSafe Işıklı Bebek İzleme Aynası hem gece karanlıkta hem gündüz bebeğinizi izlemenize yardımcı olan mükemmel bir ürün. Araba içerisinde sürekli olarak arkayı kontrol etme derdinden sizi kurtaran ürün, aynı zamanda bebeğinizle sürekli temas hâlinde olmanızı sağlar. Daha güvenli ve rahat bir yolculuk için açısı ayarlanabilir.

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7. Ev temizliğinin en büyük yardımcısı: Spin Mop Duo Döner Başlıklı Temizlik Seti

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

İki kovalı mekanizmasıyla temiz su ve kirli suyun birbirine karışmasını önleyen Spin Mop Duo Döner Başlıklı Temizlik Seti, evinizi tertemiz yapmak için ihtiyacınız olan ürünlerden biri. Döner başlıklı sistemiyle mopu hem kirlerinden arındırır hem fazla suyunu kolayca sıkar. İz bırakmadan temizlik yapmanın keyfini çıkarmak için ürünü alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz?

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8. Kâğıt havluluk için delik açma derdine son: DELTAHOME Paslanmaz Çelik Kağıt Rulo Havlu Askılığı

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

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DELTAHOME Paslanmaz Çelik Kağıt Rulo Havlu Askılığı, mutfakta kâğıt havluluk sorununa kesin çözüm sunan ürünlerde biri. Hem şık hem uzun ömürlü olan ürün, paslanmaz çelikten üretilir. Yapışkanlı sistemiyle duvar ve dolap delme sorununu da çözen kâğıt havlu askılığı, mutfaktaki en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Dolap altına ya da duvara kolayca yapıştırarak hemen kullanmaya başlayabileceğiniz ürünü incelemeye ne dersiniz?

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9. Doğal yumuşatıcı arayanlara: ZEERO Yün Kurutma Topu

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

TikTok'u kasıp kavuran ürünlerden biri de çamaşırları hem kurutan hem yumuşacık yapan toplar. Sadece kurutma makinesinde kullanılabilen ZEERO Yün Kurutma Topu, çamaşır üstünde birçok olumlu etkisi olan ürünlerden biri. El yapımı ürün, doğal bir yumuşatıcı görevi görür. Çamaşırların kırışmasını önlediği gibi daha çabuk kurumasına da yardımcı olur. Ayrıca yumuşatıcı kullanmaya gerek bırakmayan top, tam 1000 sefer kullanılabilir.

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10. Evde fitness yapmayı sevenlere: Delta Orta Sert Squat Bant

Havanıza hava katacak çılgın TikTok ürünleri

Evde spor yapmayı seviyorsanız tıpkı TikTok kullanıcıları gibi Delta Orta Sert Squat Bant'ı tercih edebilirsiniz. Elastik bantlardan farklı olarak örgü teknolojisi ile üretilen ürün, muadillerine göre hem daha dayanıklı hem daha uzun ömürlü. Bacak ve kalça egzersizleri için kullanabileceğiniz ürünle vücudunuzu şekle sokmanıza yardım edecek birçok fitness ve pilates hareketini kolayca yapabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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