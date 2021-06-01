Haziran ayı aylık burç yorumları |Haziran ayında olumsuz enerjilere ve şüphelere dikkat!

Haziran ayında, Satürn ve Merkür’ün etkileri oldukça hissedilecek. Haziran ayının en önemli olaylarından biri; İkizler burcunda 19 derecelik açıyla gerçekleşecek olan Güneş tutulması. Bu güneş tutulması, 1,5 aylık bir süreçte etkilerini göstermeye devam edecek. Daha sonra bu tutulma Merkur Retro hareketiyle kavuşacak. Bu tutulmanın en erken etkileri 10 Haziran tarihinde hissedilmeye başlanacak. KOÇ BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte günlük hayatınızda eski tanıdıklarla karşılaşabilir, eski anılarınızı daha sık anabilirsiniz. Geçmişte seyahat ettiğiniz bir yere tekrar seyahat edebilirsiniz. Hafta içerisinde imza işlerinizde ekstra dikkatli olun. Herkesle iletişimde kelimelerinizi özenle seçmeye gayret edin. Düşünmeden konuşmak sonrasında pişmanlık yaratabilir. Haftanın ilk yarısı boyunca kararsızlık ve ikilemler yaşamanız oldukça doğaldır. Karar almak ve seçim yapmak konusunda aceleci olmayın. Komşular ve akrabalardan şaşırtıcı haberler alabilirsiniz.

10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında araçlar, teknolojik aletler ve seyahatlerle ilgili yeni gündemler olabilir. Tadilat ve yenilemelerle ilgilenebilir, yeni bir seyahat programı yapabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Koç Burcu Haziran ayı aylık burç yorumu devamı için TIKLAYIN! BOĞA BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte finansal konularda daha titiz ve dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalar yapmaya daha açık olabilirsiniz. Keyfi harcamalarınıza ağırlık vermek ile parayı aşırı tutmak arasında iki ayrı uçta olabilirsiniz. Paranın bereketini arttırmak için bereket çalışmaları yapabilirsiniz. Zaman zaman plan dışı harcamalar karşınıza gelebilir. Motivasyonunuzu ve mutluluğunuzu maddi konulara, sahip olma dürtüsüne bağlamayın. Bu dönemde kendinizi keşfe çıkabilir, hatalarınızı, eksiklerinizi ve potansiyellerinizi daha iyi görebilirsiniz. Öz eleştiride abartılara girmek cesaretinizi kırabilir. Özgüveni yükseltmek için gün içinde telkin ve olumlamaları arttırın.

10 Haziran’ da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında yeni bir kazanç fırsatı doğabilir. Ek gelir veya aylık düzenli gelir elde edebileceğiniz bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Boğa Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN!



İKİZLER BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte Merkürün geri hareketi sizin burcunuzda olacağı için şüphesiz bu retrodan en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız. Hafta boyunca hayatınızı gözden geçirebilir, hayatınızın farklı alanlarında daha çok sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Kararsızlıklarınızın bu dönemde artması oldukça normaldir. Önemli olan ani kararlarla büyük riskler almamak, değişime direnmemek fakat aşırılığa gitmeyen değişimler içinde olmak. Aynı zamanda cildiniz, görüntünüz, dişler ve saçlarınızla ilgili hizmetler almak isteyebilir, bu gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Eski tarzına dönmek veya eskiden beri düşündüğünüz bir değişikliği yapmak isteyebilirsiniz.

10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında cesaretiniz, özgüveniniz artabilir. Bir süredir düşen enerjiniz yükselebilir. Bir süredir yaşadığınız ikilem veya kararsızlıkta, tutulmanın güçlü etkileriyle aniden netleşebilirsiniz. İkizler Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! YENGEÇ BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte Merkür'ün etkileriyle daha sık kararsızlık ve ikilem yaşayabilirsiniz. Kendi içinizde farklı düşüncelere, sorgulamalara düşerken bunların çoğunu çevrenize yansıtmayabilir, kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Geçmişi daha çok hatırlayabileceğiniz, geçmişteki kişileri merak edebileceğiniz, geçmişte yaşadığınız deneyimleri rüyalarınızda görebileceğiniz bir süreç olacak. Bu dönemden faydalanmak için değişim enerjisini bakış açısı ve fikirlerinizde kullanmalı, günlük hayatınızda ve alışkanlıklarınızda küçük değişikliklere gitmelisiniz. Bugünlerde komşular, kardeşler ve akrabalarla iletişiminizde daha dikkatli ve gereken yerde mesafeli olun.

10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında etkileyici rüyalar görebilirsiniz. Uyku düzensizlikleri yaşayabilirsiniz. Kendinize stres ve panik yaptığınız konulardan özgürleşme isteğiniz artabilir. Yurtdışı seyahat ve taşınma planları aniden ortaya çıkabilir. Çalıntı, dolandırılma ve kayıplara karşı dikkatli olun. Yengeç Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! ASLAN BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte sosyal çevrenizde yaşayacağınız retronun etkileriyle bazı arkadaşlarınızla veya yeni başlayan flört ilişkilerinde anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bazı kişilerin söylemlerine, tavırlarına daha çok takılabilir ve rahatsız olabilir, sınır koyabilirsiniz. Eski dostlar, eski ilişkiler bu dönemde gündeme gelebilir. Bazılarınız partneriyle arkadaş kalma kararına giderken, bazıları için arkadaşlıktan ilişkiye doğru giden durumlar olabilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında eskiden dahil olduğunuz sosyal ortamlara tekrar katılabilirsiniz. Eski yaşamınıza ve eski alışkanlıklarınıza zaman zaman dönmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatında ani sıkıntılar ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayış ve tolerans, tutulmadan sonraki 6 aylık süreç içinde önemli bir fırsattır.

Aslan Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! BAŞAK BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte kariyer ve hedefler noktasında önemli değişimler gündeminizde olacak. Geleceğe dair planlarınıza, gelecekte nerede olacağınıza dair daha çok kafa yorabilirsiniz. İsteklerinizi, beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz. Bugünlerde yeni kararlar ve yeni istekler içinde olmanız oldukça olağandır. Aynı zamanda beden sağlığınızla, dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. 10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında kariyer hedefleriniz ve çalışma hayatı içindeki pozisyonunuz değişime doğru gidebilir. Aile büyükleri veya ebeveynler yaşamınızda alacağınız kararlarda daha etkin olabilir. Fikir danışabilir ve yardım alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde de dargınlık ve küslük gibi gündemler ortaya çıkabilir. Yüzeysel veya basit meselelerden kaynaklı küslükler bitebilir. Başak Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN!

TERAZİ BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte kararsızlık ve ikilemleriniz, hızlı karar alıp, bazı kararlarınızdansa hızlıca vazgeçmeniz dönemsel etkilerle görülebilir. Evlilik, söz, nişan gibi merasimlerle ilgili düzenleme ve değişiklikler daha sık yapılabilir. Davet ve organizasyonların tarihini değiştirebilirsiniz. Süreç boyunca rüyalarınız hareketlenecek. Çoğunlukla karmaşık ve anlamlandıramadığınız rüyalar görebilirsiniz. Eğitim, sınavlar, başvurular, davalar ve resmi işlerle ilgili konularda stresli ve kaygılı, panik halinde olabilirsiniz. 10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında beklediğiniz telefona, beklediğiniz haber ve sonuca ulaşabilirsiniz. Başvurularınız yanıtlanabilir. Karşınızdaki kişilerden iş ve özel hayatınızda teklifler alabilirsiniz. Terazi Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! AKREP BURU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte Merkür, sizi hayat içerisinde daha şühpeci, sorgulayıcı bir tavıra götürebilir. Araştırma ve iyileştirme üzerine yapacağınız çalışmalar için bu dönem oldukça verimlidir. Bir konuda derinleşmek ve uzmanlaşmak için dönemden faydalanabilir ve çalışmalarınıza ağırlık verebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal çevrenizden bazı insanların sırları, gizledikleri önünüze gelebilir ve böylece insanları daha iyi tanıyabilirsiniz. Bu dönemde yalnızca vesveselere kapılmamaya, kendi kendinizi doldurmamaya dikkat etmelisiniz. Bankacılık işleri ve krediler, borçlar gündeminizde olabilir. Maddi konularda risk alırken, borç alıp verirken iki kez düşünün ve titiz davranın. Bu dönemde vereceğiniz borçların ödemesi ise uzun süre sonra size geri dönebilir.

10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında kredi başvurusunda bulunma kararı alabilir veya mevcut başvurunuzdan yanıt alabilirsiniz. Akrep Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! YAY BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte Merkür, ilişkiler alanınızda dengelerin değişiminden bahsediyor olacak. Bu dönemde karşınıza eski ilişkiler, eski dostlar çıkabilir. Davalar uzayabilir, yasal süreçlerle ilgili gündemler oluşabilir. İş ve özel ilişkilerinizde uzlaşma ve anlaşma sağlamak adına esnek davranmanız, değişime açık olmanız gerekebilir. Finansal hesaplar, alacak verecek konuları ve alım-satım planları bu hafta gündeminizde olabilir. Kredi çekme, borç ödeme ve taksitli satın alımlara dair planlar yapabilirsiniz. Birikim yapmak için destekleyici bir hafta. Riskli yatırımlarda ise riskler büyüyebilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında süregelen bir ilişkinizi etrafınıza ilan edebilirsiniz. Gizli ilişkiler aniden ortaya çıkabilir. İlişkilerde gizli sırlar kalmayabilir.

Yay Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN! OĞLAK BURCU AYLIK YORUMU

Ayın ilk gününden 24 Haziran tarihine kadar Merkür retro harekette olacak. Bu süreçte Merkür, ay başından itibaren iş hayatını ve görevleri ön planda tutacak. İlişkilerin, iş hayatının veya eğitim konularının gerektirdiği sorumluluklar gündemde olacak. Önem verdiğiniz, sorumluluğunu üstlendiğiniz konularda çaba sarf etmeli, pasif kalmamalı, zihin denizinde boğulmak yerine harekete geçmelisiniz. İş hayatında kritik görüşmeler, eğitimde kritik sınavlar ve mülakatlar gündeminizde olabilir. Günlük rutininizi değiştiren bir dönemde olacaksınız. Stres ve kaygıyı beslemeniz, süreç içinde bedensel hassasiyetlere sebebiyet verebilir. Migren ve mide hassasiyetleri ortaya çıkabilir. 10 Haziran’da İkizler burcunda Güneş Tutulması meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş başvurularınız, sınavlarınız ve mülakatlarınız sonuçlanacaktır. Her tutulma yeni bir 6 aylık zaman dilimi açar. Oğlak Burcu Haziran ayı aylık yorumu devamı için TIKLAYIN!