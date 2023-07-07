HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

06.07.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keklerden pastalara, ekmeklerden turtalara, dondurmadan pilava her şeye çok yakışan badem, mutfakların vazgeçilmezi! Uzmanlar, alerjisi olmayan herkesin günde 15 ila 20 badem yemesini öneriyor. Elbette çocukları da unutmamak gerek! Günde 5 ila 10 badem çocukların bağışıklığını güçlendiriyor. Eğer siz de bu benzersiz kuru yemişi seviyorsanız en iyi badem çeşitlerini keşfetmeye ne dersiniz?

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Kuru yemiş diyarından: Malatya Pazarı Murat Palancı Çiğ Badem İçi A Kalite
  • 2. Kiloluk ambalajıyla daha ekonomik: Karlıoğlu Store Çiğ Yerli Badem 1 Kg
  • 3. Tamamen doğal üretim: KANNECİ Kavrulmuş Badem İçi
  • 4. Özel tüketim ihtiyaçlarına uygun: OTS Organik Kabuklu Badem
  • 5. Pratik tarifler için: Zencefil Organik File Badem 1. Kalite Dilimlenmiş Badem İçi
  • 6. Yöresel bir lezzet: ANTEP PAZARI Badem İçi (Yerli-Çiğ-Naturel)
  • 7. Usta şeflerin lezzet sırrı: Can Kardeşler Kuruyemiş Kavrulmuş Özel Badem 750 G
  • 8. Ayıklanıp doğranmış hazır paket: Katkı Dünyası File Badem 250 G
  • 9. Organik gıda tercih edenlere: OTS Organik İç Badem
  • 10. En sevilen tatlıların sırrı: Aktar Diyarı Acı Badem Acıbadem

Son derece besleyici olan badem, atıştırmalık olarak hem çiğ formda tüketiliyor hem yemeklere eklenebiliyor. "Her lezzetin yanına çok yakışan en iyi badem hangisi?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çıtır çıtır dokusu ve benzersiz lezzetiyle arkadaş sohbetlerinin ve ailecek geçirilen keyifli zamanların vazgeçilmez besinlerinden olan badem için seçkin önerilerimizi inceleyebilirsiniz.

1. Kuru yemiş diyarından: Malatya Pazarı Murat Palancı Çiğ Badem İçi A Kalite

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Malatya Pazarı Murat Palancı Çiğ Badem İçi A Kalite, 200 gramlık paketlerle sunuluyor. Kilitli poşeti sayesinde her zaman el altında, çantada ya da araçta bulundurup taşıyabileceğiniz bir lezzet şölenine dönüşüyor.

En iyi badem çeşitleri arasında yer alan ürün, kilitli poşeti sayesinde her daim tazeliğini korurken tadına doyamayacağınız bir deneyim sunuyor. İhtiyaç duyduğunuz ya da canınızın istediği her an kolaylıkla açarak hemen tüketebilirsiniz. Kuru yemiş tutkunlarının vazgeçilmezi olan, bu özel seçilmiş bademlerle lezzet dolu anlar yaşamaya siz de hazır olun!

Ürünü İncele

2. Kiloluk ambalajıyla daha ekonomik: Karlıoğlu Store Çiğ Yerli Badem 1 Kg

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Bol bol badem tüketen aileler genellikle büyük gramajlı ambalajları tercih ediyor. En iyi badem cinsi için elverişli alanlardan olan Manisa’nın Kula ilçesinde üretilen Karlıoğlu Store Çiğ Yerli Badem 1 Kg, iri taneli paketiyle tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ferragnes türü mahsuller, mevsiminde taze olarak toplanarak büyük bir titizlikle işleniyor. Çiftlikten evinize gelen lezzet %100 tazelik ile doğallık vadediyor ve katkı maddesi içermiyor. Bademin kilitli ambalajı ile sadece ihtiyacınız kadarını tüketip geri kalanı sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Tamamen doğal üretim: KANNECİ Kavrulmuş Badem İçi

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Gaziantep'te üretim yapan Kanneci markası 1982’ten beri enfes lezzetler sunuyor. Markanın 250, 500 ve 1000 gram seçenekleriyle sunduğu KANNECİ Kavrulmuş Badem İçi geleneksel yöntemlerle toplanarak kavruluyor. Hazır ürün sayesinde de badem nasıl kavrulur, diye düşünmenize ve uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Protein bakımından zengin olan badem içi, kas kütlesinin büyümesine ve korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kemik sağlığını da destekleyen, doymamış yağ asitleri barındırıyor. Diyet menülerine bu sağlıklı yağları ekleyerek kolesterol seviyenizi korumaya katkıda bulunabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Özel tüketim ihtiyaçlarına uygun: OTS Organik Kabuklu Badem

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

"Kendin kır, kendin ye." mottosuyla sunulan OTS Organik Kabuklu Badem tamamen yeşil tarımla üretiliyor. Vegan beslenmeyi tercih edenlerin öncelikli seçimlerinden biri olan kabuklu yemiş, taze badem ihtiyacınız için doğal bir alternatif oluyor.

Ürünü sipariş etmek istiyor ancak "Badem nasıl kırılır?" diye düşünüyorsanız basit bir el gerecinden yardım alabileceğinizi belirtmeliyiz. Kaliteli bir yemiş kıracağı kullanarak bademin sert kabuğunu kolaylıkla kırabilirsiniz. Ürün sayesinde hem kendiniz hem aileniz için her zaman sağlıklı ve taze beslenme öğünleri hazırlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Pratik tarifler için: Zencefil Organik File Badem 1. Kalite Dilimlenmiş Badem İçi

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Şehir hayatının hengamesi içinde küçük tatlı molaları vermek istediğinizde kabuk kırmak ya da dilimlemek gibi işlemler için harcayacak vakit olmayabiliyor. Zencefil Organik File Badem 1. Kalite Dilimlenmiş Badem İçi sayesinde birbirinden enfes tatlılar, kekler ya da pilav gibi tuzlu yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

Özellikle çat kapı gelen misafirlere ikram edecek pratik tarifleri hazırladığınızda üzerine ince dilimli bademler ekleyerek keyifli bir sunum yapabilirsiniz. Sizi zar soyma gibi zahmetlerden kurtaracak en iyi bademlerden biri olan ürünü her an elinizin altında bulundurabilir ve paketini açar açmaz hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Yöresel bir lezzet: ANTEP PAZARI Badem İçi (Yerli-Çiğ-Naturel)

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Çoğu zaman inek sütüne alternatif bir besin olarak da değerlendirilen bademin faydaları doğal ürünlerle daha da artıyor. Yetiştirme, toplama, işleme ve paketleme süreçlerinde ürünün natural dengesini bozmayan yöntemler kullanan Antep Pazarı; birinci sınıf ANTEP PAZARI Badem İçi (Yerli-Çiğ-Naturel) ile çok seviliyor.

Her zaman tazelik vadeden ürün çıtır çıtır lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Tüketime hazır olan badem içini dünya mutfağından esinlendiğiniz çeşitli yemek tariflerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantalarına ekleyebilir ya da ara öğünlerde bir avuç tüketmelerini sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Usta şeflerin lezzet sırrı: Can Kardeşler Kuruyemiş Kavrulmuş Özel Badem 750 G

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Badem çeşitleri arasında en sık tercih edilenlerden biri kavrulmuş, tuzlu ürünler. Tadım yapan müşterilerinden tam not alan Can Kardeşler Kuruyemiş Kavrulmuş Özel Badem 750 G hem kuru tüketim hem yemek ve tatlı yapımı için ideal bir seçenek. Badem; ceviz, kuru üzüm, siyah üzüm kurusu veya kuru kayısı gibi farklı meyvelerle birleştiğinde ikramlık bir alternatif olarak sunulabiliyor.

Ağaçlardan elle seçilen özel bademler, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra fırınlanarak kavruluyor. Tüm bu işlemlerin ve paketlemenin hijyenik şekilde yapılması da ürünün tercih listesinde yer almasını sağlıyor.

Ürünü İncele

8. Ayıklanıp doğranmış hazır paket: Katkı Dünyası File Badem 250 G

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Birçok kişi bademi neye iyi gelir, diye düşünmeden sık sık tüketiyor çünkü Türk mutfağında geleneksel ve yöresel yiyeceklerde sıklıkla kullanılıyor. Atalarımızdan gelen, her gün bir avuç kuru yemiş tüketme alışkanlığını bugün bilim de destekliyor. Özellikle tuzsuz Katkı Dünyası File Badem 250 G, diyet menüleri için harika bir seçenek oluyor.

File olarak da bilinen doğranmış badem, yüksek besin kaynağı olarak değerlendiriliyor ve meyveli yoğurt gibi diyet yiyeceklerine katılarak tüketiliyor. Çevreci ambalajı, hijyenik içeriği ve doğal lezzeti sayesinde siz de bu kuru yemişin faydalarından keyifle yararlanabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Organik gıda tercih edenlere: OTS Organik İç Badem

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

OTS Organik, tescilli sertifikaları ile yeşil tarım yapıyor ve vegan ürünler sunuyor. Kabuklu badem gibi organik tüketim ihtiyaçları için organik badem içi de üretiyor. Kendisine ya da ailesine vegan içerikli gıdalar hazırlamak isteyen müşterilerini memnun eden OTS Organik İç Badem, 200 gramlık ambalajlarda satılıyor.

Üretimin İzmir’de yapılması, ülkenin en lezzetli mahsulleri için elverişli toprağı ve iklimi sağlıyor. Glüten hassasiyeti bulunanlar için de güvenli olan badem içi; "kapama" ismi verilen, tek tip ağaçlı bahçelerden temin ediliyor. Siz de lezzetin doruklarına çıkmak istiyorsanız badem içini tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

10. En sevilen tatlıların sırrı: Aktar Diyarı Acı Badem Acıbadem

Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Pastanelerde mis gibi kokan ve ağızda eriyen, geleneksel Türk kurabiyesi çeşitlerinden biri olan acı badem kurabiyesinin sırrı acı bademde yatıyor. Aktar Diyarı markasının uzman ellerinde hazırlanarak paketlenen Aktar Diyarı Acı Badem Acıbadem, pastanede tattığınız lezzetleri evinizde de yapabilmeniz için harika bir fırsat sunuyor.

Acı bademi tek başına tüketmek istediğinizde günde 3 veya 4 tanesi yeterli oluyor. Bu tür, genellikle aromatik etkisi için de değerlendirildiğinden enfes tatlılara can veriyor. Birbirinden lezzetli tarifler hazırlamak için bademi gözünüz kapalı şekilde tercih edebilir, güvenle tüketebilirsiniz.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

 Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

 Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

 Her yudumunda lezzet var! İşte sağlıklı ve lezzetli en iyi poşet çaylar

Her yudumunda lezzet var! İşte sağlıklı ve lezzetli en iyi poşet çaylar

 Pürüzsüz doku, eşsiz lezzet! Pratik bir kafein deposu granül kahveler

Pürüzsüz doku, eşsiz lezzet! Pratik bir kafein deposu granül kahveler

 Kızılcık, vişne, böğürtlen... Kahvaltılarınızı taçlandıracak marmelatlar

Kızılcık, vişne, böğürtlen... Kahvaltılarınızı taçlandıracak marmelatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
badem

İş birliği İçerikleri

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Tümünü Gör
Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Makyaj ve bakım rutininize eklemek isteyeceğiniz en etkili ürünleri seçtik

Makyaj ve bakım rutininize eklemek isteyeceğiniz en etkili ürünleri seçtik

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

İştahlı gözlerle baksalar bile evcil hayvanlarınıza asla vermemeniz gereken yiyecekler

Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Tümünü Gör
Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Termos deyince akla gelen ilk marka! Üstelik ömür boyu garantili

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Kuaförlerin kullandığı ürünleri keşfedin, saçlarınıza profesyonel bir dokunuş yapın

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yanınıza almadan tatile çıkmayın! Kullananların favorisi o güneş kremini inceledik

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Yaşadığınız içsel sorunları çözmenize yardımcı olacak en iyi psikoloji kitapları

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Sivrisineklerden korunmanın basit ama etkili yöntemleriyle tanışın

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Yazı enerjik geçirmeye ne dersiniz? İşte enerjinizi tavan yaptıracak enerji içecekleri

Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Gaming kulaklıktan klavyeye oyun tutkunlarının ihtiyaç listesi burada!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi başladı! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

İzmir'de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı

İzmir'de Azra Elibol kendini metrelerce yüksekten boşluğa bırakmıştı! Ünlü ismin kızı çıktı

250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı: Kahverengi gözleri yeşil oldu

250 bin TL verdi, hayatı kabusa dönüştü! 8 ay boyunca ışık görmeden yaşadı

Sakarya'da 15 yaşındaki çocuk girdiği denizde boğuldu

Sakarya'da bir çocuk denizde boğuldu!

Adana'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi öldü

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!

İzmir'de bir kişi tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldürdü!

Tartıştığı yeğenini tüfekle öldürdü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.