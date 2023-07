Hem faydalı hem lezzetli en iyi badem cinsleri ve çeşitleri

Son derece besleyici olan badem, atıştırmalık olarak hem çiğ formda tüketiliyor hem yemeklere eklenebiliyor. "Her lezzetin yanına çok yakışan en iyi badem hangisi?" diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çıtır çıtır dokusu ve benzersiz lezzetiyle arkadaş sohbetlerinin ve ailecek geçirilen keyifli zamanların vazgeçilmez besinlerinden olan badem için seçkin önerilerimizi inceleyebilirsiniz.

1. Kuru yemiş diyarından: Malatya Pazarı Murat Palancı Çiğ Badem İçi A Kalite

Malatya Pazarı Murat Palancı Çiğ Badem İçi A Kalite, 200 gramlık paketlerle sunuluyor. Kilitli poşeti sayesinde her zaman el altında, çantada ya da araçta bulundurup taşıyabileceğiniz bir lezzet şölenine dönüşüyor.

En iyi badem çeşitleri arasında yer alan ürün, kilitli poşeti sayesinde her daim tazeliğini korurken tadına doyamayacağınız bir deneyim sunuyor. İhtiyaç duyduğunuz ya da canınızın istediği her an kolaylıkla açarak hemen tüketebilirsiniz. Kuru yemiş tutkunlarının vazgeçilmezi olan, bu özel seçilmiş bademlerle lezzet dolu anlar yaşamaya siz de hazır olun!

2. Kiloluk ambalajıyla daha ekonomik: Karlıoğlu Store Çiğ Yerli Badem 1 Kg

Bol bol badem tüketen aileler genellikle büyük gramajlı ambalajları tercih ediyor. En iyi badem cinsi için elverişli alanlardan olan Manisa’nın Kula ilçesinde üretilen Karlıoğlu Store Çiğ Yerli Badem 1 Kg, iri taneli paketiyle tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ferragnes türü mahsuller, mevsiminde taze olarak toplanarak büyük bir titizlikle işleniyor. Çiftlikten evinize gelen lezzet %100 tazelik ile doğallık vadediyor ve katkı maddesi içermiyor. Bademin kilitli ambalajı ile sadece ihtiyacınız kadarını tüketip geri kalanı sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

3. Tamamen doğal üretim: KANNECİ Kavrulmuş Badem İçi

Gaziantep'te üretim yapan Kanneci markası 1982’ten beri enfes lezzetler sunuyor. Markanın 250, 500 ve 1000 gram seçenekleriyle sunduğu KANNECİ Kavrulmuş Badem İçi geleneksel yöntemlerle toplanarak kavruluyor. Hazır ürün sayesinde de badem nasıl kavrulur, diye düşünmenize ve uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Protein bakımından zengin olan badem içi, kas kütlesinin büyümesine ve korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca kemik sağlığını da destekleyen, doymamış yağ asitleri barındırıyor. Diyet menülerine bu sağlıklı yağları ekleyerek kolesterol seviyenizi korumaya katkıda bulunabilirsiniz.

4. Özel tüketim ihtiyaçlarına uygun: OTS Organik Kabuklu Badem

"Kendin kır, kendin ye." mottosuyla sunulan OTS Organik Kabuklu Badem tamamen yeşil tarımla üretiliyor. Vegan beslenmeyi tercih edenlerin öncelikli seçimlerinden biri olan kabuklu yemiş, taze badem ihtiyacınız için doğal bir alternatif oluyor.

Ürünü sipariş etmek istiyor ancak "Badem nasıl kırılır?" diye düşünüyorsanız basit bir el gerecinden yardım alabileceğinizi belirtmeliyiz. Kaliteli bir yemiş kıracağı kullanarak bademin sert kabuğunu kolaylıkla kırabilirsiniz. Ürün sayesinde hem kendiniz hem aileniz için her zaman sağlıklı ve taze beslenme öğünleri hazırlayabilirsiniz.

5. Pratik tarifler için: Zencefil Organik File Badem 1. Kalite Dilimlenmiş Badem İçi

Şehir hayatının hengamesi içinde küçük tatlı molaları vermek istediğinizde kabuk kırmak ya da dilimlemek gibi işlemler için harcayacak vakit olmayabiliyor. Zencefil Organik File Badem 1. Kalite Dilimlenmiş Badem İçi sayesinde birbirinden enfes tatlılar, kekler ya da pilav gibi tuzlu yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

Özellikle çat kapı gelen misafirlere ikram edecek pratik tarifleri hazırladığınızda üzerine ince dilimli bademler ekleyerek keyifli bir sunum yapabilirsiniz. Sizi zar soyma gibi zahmetlerden kurtaracak en iyi bademlerden biri olan ürünü her an elinizin altında bulundurabilir ve paketini açar açmaz hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

6. Yöresel bir lezzet: ANTEP PAZARI Badem İçi (Yerli-Çiğ-Naturel)

Çoğu zaman inek sütüne alternatif bir besin olarak da değerlendirilen bademin faydaları doğal ürünlerle daha da artıyor. Yetiştirme, toplama, işleme ve paketleme süreçlerinde ürünün natural dengesini bozmayan yöntemler kullanan Antep Pazarı; birinci sınıf ANTEP PAZARI Badem İçi (Yerli-Çiğ-Naturel) ile çok seviliyor.

Her zaman tazelik vadeden ürün çıtır çıtır lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Tüketime hazır olan badem içini dünya mutfağından esinlendiğiniz çeşitli yemek tariflerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantalarına ekleyebilir ya da ara öğünlerde bir avuç tüketmelerini sağlayabilirsiniz.

7. Usta şeflerin lezzet sırrı: Can Kardeşler Kuruyemiş Kavrulmuş Özel Badem 750 G

Badem çeşitleri arasında en sık tercih edilenlerden biri kavrulmuş, tuzlu ürünler. Tadım yapan müşterilerinden tam not alan Can Kardeşler Kuruyemiş Kavrulmuş Özel Badem 750 G hem kuru tüketim hem yemek ve tatlı yapımı için ideal bir seçenek. Badem; ceviz, kuru üzüm, siyah üzüm kurusu veya kuru kayısı gibi farklı meyvelerle birleştiğinde ikramlık bir alternatif olarak sunulabiliyor.

Ağaçlardan elle seçilen özel bademler, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra fırınlanarak kavruluyor. Tüm bu işlemlerin ve paketlemenin hijyenik şekilde yapılması da ürünün tercih listesinde yer almasını sağlıyor.

8. Ayıklanıp doğranmış hazır paket: Katkı Dünyası File Badem 250 G

Birçok kişi bademi neye iyi gelir, diye düşünmeden sık sık tüketiyor çünkü Türk mutfağında geleneksel ve yöresel yiyeceklerde sıklıkla kullanılıyor. Atalarımızdan gelen, her gün bir avuç kuru yemiş tüketme alışkanlığını bugün bilim de destekliyor. Özellikle tuzsuz Katkı Dünyası File Badem 250 G, diyet menüleri için harika bir seçenek oluyor.

File olarak da bilinen doğranmış badem, yüksek besin kaynağı olarak değerlendiriliyor ve meyveli yoğurt gibi diyet yiyeceklerine katılarak tüketiliyor. Çevreci ambalajı, hijyenik içeriği ve doğal lezzeti sayesinde siz de bu kuru yemişin faydalarından keyifle yararlanabilirsiniz.

9. Organik gıda tercih edenlere: OTS Organik İç Badem

OTS Organik, tescilli sertifikaları ile yeşil tarım yapıyor ve vegan ürünler sunuyor. Kabuklu badem gibi organik tüketim ihtiyaçları için organik badem içi de üretiyor. Kendisine ya da ailesine vegan içerikli gıdalar hazırlamak isteyen müşterilerini memnun eden OTS Organik İç Badem, 200 gramlık ambalajlarda satılıyor.

Üretimin İzmir’de yapılması, ülkenin en lezzetli mahsulleri için elverişli toprağı ve iklimi sağlıyor. Glüten hassasiyeti bulunanlar için de güvenli olan badem içi; "kapama" ismi verilen, tek tip ağaçlı bahçelerden temin ediliyor. Siz de lezzetin doruklarına çıkmak istiyorsanız badem içini tercih edebilirsiniz.

10. En sevilen tatlıların sırrı: Aktar Diyarı Acı Badem Acıbadem

Pastanelerde mis gibi kokan ve ağızda eriyen, geleneksel Türk kurabiyesi çeşitlerinden biri olan acı badem kurabiyesinin sırrı acı bademde yatıyor. Aktar Diyarı markasının uzman ellerinde hazırlanarak paketlenen Aktar Diyarı Acı Badem Acıbadem, pastanede tattığınız lezzetleri evinizde de yapabilmeniz için harika bir fırsat sunuyor.

Acı bademi tek başına tüketmek istediğinizde günde 3 veya 4 tanesi yeterli oluyor. Bu tür, genellikle aromatik etkisi için de değerlendirildiğinden enfes tatlılara can veriyor. Birbirinden lezzetli tarifler hazırlamak için bademi gözünüz kapalı şekilde tercih edebilir, güvenle tüketebilirsiniz.

