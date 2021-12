Herkesin kendine en yakışan rengi bulması için: Ten rengine göre ruj nasıl seçilir?

Makyajın en büyük tamamlayıcısı olan rujların renkleri bizi bir adım geri itebilir veya öne çıkarabilir. Bu nedenle ruj seçerken doğru tercih yapmak akıllıca olur. Ruj seçerken ten, saç ve kıyafetlerinizin rengi önemli. Ten renginize göre nasıl bir ruj seçeceğinizi bilmiyorsanız doğru yerdesiniz! Buyurun, makyajın tamamlayıcı ögesi olan rujları birlikte seçelim.

Açık tenliler buraya!

Açık tenli, sarışın kişiler çoğu zaman solgun ve cansız görünmekten yakınır. O nedenle makyaj yaparken canlı tonları tercih etmelerinde fayda var. Bu tenlere en çok yakışan ise pastel tonlar ile kırmızı, bordo veya pembe gibi canlı renkler.

1. İddialı görünmeyi sevenlere

Kırmızı rengi kim sevmez ki? İddialı duruşu ve çekiciliğiyle rujların şahı olan kırmızı, sarışın ve açık tenlilere çok yakışıyor. Maybelline markasının Super Stay Matte ürünü, 16 saatlik kalıcılığı ve su geçirmez özelliği ile öne çıkıyor. Fırça aplikatörü ile kolay uygulanıyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, göz makyajınız! Eğer göz makyajınız koyu ya da canlı renklerden oluşuyorsa ruj rengini kırmızı seçmemenizi öneririz. Ancak nude tonlarda bir göz makyajı ile birlikte kullanacağınız mat kırmızı rujun, sizi harika göstereceğine eminiz!

2. Doğal ve sakin bir duruş için pastel tonlar

Ah şu pastel tonlar yok mu? Her tene ve kombine ayrı bir güzellik katıyorlar. Özellikle sarışın ve açık tenlileri muhteşem bir şekilde canlandıran bu tonlar, son yılların trendi olarak sıklıkla tercih ediliyor. Pastel markasının pembe tonlarındaki klasik ürünü, dudaklarınızı pürüzsüz, dolgun ve nemli gösteriyor. Örtücü özelliği ve parlaklığı ile makyajınızın hem kusursuz hem renkli görünmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda daha sakin ve doğal bir görünüm sağlıyor. Günlük makyajınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

3. Canlı, daha da canlı!

Renkli tonları seviyorsanız doğru yerdesiniz! Hem dudaklarınızı öne çıkaracak hem sizi daha enerjik gösterecek pembe ve fuşya tonlar ile kusursuz bir makyaj yapabilirsiniz. Clarins markasının bu ürünü, içerdiği salicornia özü ve mango yağı sayesinde dudaklarınızı nemlendirerek besler. Ayrıca 6 saat boyunca dudaklarınızın canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Onlara esnek ve rahat bir görünüm vererek gülüşünüze güzellik katar. Paraben içermemesi ve organik olması da artı özellikleri arasında!

Esmer tenliler, sıra sizde!

Esmer tenli olanlar zaten doğal ten renkleriyle oldukça göze çarptıkları için onlara daha parlak ve ışıltılı tonlar yakışıyor. Özellikle sıcak renkli rujlar, esmerlerin ilk tercihi!

4. İlk tercihimiz: Parlak bitişli rujlar

Esmer bir tene sahipseniz içinde biraz turuncu barındıran ve parlak bitişi olan rujlar tam size göre! Hem daha renkli hem daha doğal görünebilmenizin anahtarı, bu tonlarda bir rujla makyajınızı tamamlamak. Flormar'ın Supershine serisinde bulabileceğiniz bütün tonları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ancak bizim favorimiz olan Tea Rose tonu ile saç renginiz ne olursa olsun muhteşem bir uyum içinde olacağınıza eminiz. Bu ürün dudaklarınızı daha dolgun gösterirken, aynı zamanda içerdiği shea yağı sayesinde nemlendirir ve besler.

5. Doğallık her zaman ön planda!

M.A.C. markasının ikonik ve zamansız rujları, esmer tenliler için harika bir seçenek. Taupe rengindeki rujun mat bitişli, doğal ve çekici görünümü ile muhteşem bir makyaja sahip olabilirsiniz. Ruju kremsi dokusu sayesinde fırçaya ihtiyaç duymadan direkt uygulamak mümkün. Ancak makyajınızda dudakları ön plana çıkaracak daha belirgin bitişleri tercih ederseniz fırça ile uygulayabilirsiniz. Zengin formüle sahip olan ruju hem gece hem gündüz makyajınızda tercih edebilirsiniz.

6. Işıl ışıl dudaklar

Işıltılı renkler esmer tenleri her zaman bir adım öne çıkarır. Golden Rose'un dudakları dolgunlaştıran ve onlara kusursuz bir görünüm kazandıran Nude Look Natural Shine Lip Gloss ürünü ile makyajınıza doğal bir ışıltı katabilirsiniz. Böylece trend olan nude tonlarını kullanmaktan çekinmenize gerek kalmaz. Çünkü bu ürün, mat olan nude tonlardaki rujlar gibi soluk görünmenize neden olmaz ve ışıl ışıl dudaklara sahip olmanıza yardımcı olur. "Parlatıcı eskiden kullanılırdı" dediğinizi duyar gibiyiz ama ezberleri bozan bu ürünü denediğinize pişman olmazsınız!

Ve buğday tenliler

Buğday ten her renk rujun yakıştığı ve kendini gösterdiği bir ten rengi. Bu nedenle size ne önerirsek önerelim, her birinin çok yakışacağını biliyoruz. Eğer buğday tenliyseniz saç renginizi de gözeterek ruj tercihi yapmanız, en doğru seçenek olur.

7. Trend: Nude tonlar!

Son yılların trendi haline gelen nude tonlar bildiğiniz üzere her ten rengine uymuyor. Ama eğer buğday tenliyseniz çok şanslısınız. Çünkü saç renginizi de baz alarak istediğiniz tüm nude tonlarını kullanabilirsiniz. L'Oreal Paris'in on iki farklı tondan oluşan nude serisinde kendinize uygun bir ton bulabilirsiniz. Yoğun pigmenti ve kolay uygulanabilir konforlu mat formülü ile harika bir deneyim yaşamanızı sağlar. Kalıcılığı sayesinde gün boyunca tazelemeye bile gerek duymadan kullanabilirsiniz. Göz makyajınız ister renkli ister koyu olsun, her ikisinde de nude tonları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Göz alıcı: Kiremit kırmızısı!

Kiremit kırmızı rengi, diğer kırmızılardan farklı olarak çok daha koyu bir ton. Özellikle mat bir formülle birleştiğinde buğday tenler ile muhteşem bir kontrast yaratarak dudakları öne çıkarır. Ruj konusunda her rengiyle ve tüm serileriyle adından söz ettiren Maybelline'in Super Stay Matte Ink serisinde yer alan Dancer tonu ile iddialı dudaklara sahip olabilirsiniz. Toprak tonlarındaki bir göz makyajı ile tamamlayabilir, isterseniz gündüz isterseniz gece makyajında tercih edebilirsiniz. 16 saatlik kalıcılığı sayesinde de sürekli tazelemenize gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

9. Somon rengine ne dersiniz?

Buğday tenlilere her rengin çok yakıştığını söylemiştik. Ancak bir renk daha var ki onu taşıyabilen bir tene sahip olmak büyük şans! Somon rengi rujlar da tıpkı nude tonlar gibi trendler arasında. Flormar'ın kalem formundaki kolay uygulanabilir bu ruju ile somon renginin o naif ve samimi tonunu yakalayabilirsiniz. Bu ton sizin hem daha doğal hem daha dengeli görünmenize yardımcı olur. Günlük veya sosyal hayatınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayrıca E vitamini içeriğiyle yazın zararlı ışınlardan da dudaklarınızı korumaya yardımcı olur.

Bonus:

Sıradaki ruj önerimiz, tüm ten rengine yakışacak bir öneri! Maybelline'in Hydra serisinden yer alan bu ürün, dudaklarınızı ekstra nemlendirerek aşırı kurumaya ve çatlamaya karşı koruyor. Susam yağı içeriği ile dudaklarınızı beslerken onlara daha dolgun bir görünüm kazandırıyor. Cinnamon Spice olarak bilinen ton, koyu kırmızıya yakın bir renk. Dolayısıyla buğday, açık ya da esmer tenli olun, her tene ayrı bir aura katacağına eminiz. Üstelik kolay uygulanabilir ve konforlu bir deneyim yaşamanızı sağlar.

