İç çamaşırını dışarıda giyerek gururla paylaştı! Dolgusuyla küçük göğüsleri büyük gösteriyor

Surrey'de yaşayan 24 yaşındaki Zoe Llana Hill, mükemmel bir gece görünümü için giydiği iç çamaşırının sadece kot pantolonla harika görünmediğini, aynı zamanda ekstra dolgu nedeniyle de kullanışlı olduğunu açıkladı. Küçük göğüslü kadınlar göğüslerinin büyütmek için çeşitli iç çamaşırları arıyor. Zoe, yaptığı paylaşımda dolgulu korselerin anında büyük göğüs etkisi yarattığını gösterdi.

Kot pantolonla kombinlediği iç çamaşırını gururla sergileyen Hill, videosunu 'Bu senin iç çamaşırını kıyafet olarak giymen için bir işaret' başlığıyla paylaştı.

Videoda, Zoe'nin kahverengi bir bodysuit gibi görünen bir çift hafif yıkanmış kot pantolon giydiği görünüyordu ama Zoe bunun aslında iç çamaşırı olduğunu açıkladı. Ekstra dolgulu olan bu korsenin küçük göğüsleri kalkık ve büyük gösterdiğini belirtti.

Zoe, "Kızım, yap şunu. İç çamaşırı giyemeyeceğini kim söyledi?" diyerek iç çamaşırlarını cesurca sokak stiline yansıtmanız gerektiğini söyledi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları Zoe'nin stilini oldukça beğendiklerini ve bu trendi deneyeceklerini paylaştı.

