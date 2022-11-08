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İlk iki sırada fark azaldı! Son seçim anketinden sonuçlar geldi: İşte kritik oy oranları

08.11.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de seçim iklimi yoğunlaştıkça anketlerin sonuçları da seçimlere dair önemli ipuçlarını ortaya koymaya devam ediyor. Bu kapsamda son anket sonucu Aksoy Araştırma'dan geldi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra paylaşılan anket sonucunda ilk iki sıradaki parti arasındaki fark dikkat çekti.

İlk iki sırada fark azaldı! Son seçim anketinden sonuçlar geldi: İşte kritik oy oranları

Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Aksoy Araştırma, anket kapsamında 1537'ye katılımcıya "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların büyük kısmı tercihini iki partiden yana kullandı. Diğer partilerle ilk iki parti arasında ise kayda değer oranda fark olduğu gözlendi.

İLK İKİ SIRADA FARK AZALDI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre; Aksoy Araştırma'nın son seçim anketine katılan katılımcıların yüzde 31,7'si tercihini AK Parti'den yana kullandı.

AK Parti'yi ikinci sırada takip eden parti CHP oldu. CHP ankette yüzde 28,1 oranında oy aldı.

İYİ PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

CHP'nin ardından üçüncü sırada yüzde 13,3 oy oranıyla İYİ Parti yer aldı. Yüzde 11,2 oy oranıyla dördüncü sıranın sahibi olan HDP'yi takip eden MHP ise yüzde 7,8 oy oranına sahip oldu.

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