Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
iPhone 14 Plus'ta Gülümseten Kasım'a özel 2 bin 470 TL indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 14 Plus'ta Gülümseten Kasım'a özel 2 bin 470 TL indirim

iPhone 14 Plus'ta Gülümseten Kasım'a özel 2 bin 470 TL indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
25.11.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlar hayatımızın her anını kolaylaştırmak için yanımızda. iPhone 14 Plus şık tasarımı, gelişmiş özellikleri ve üstün performansıyla bu alanda çıtayı bir hayli yükseltiyor. Şimdi ise Gülümseten Kasım’a özel kısa süre için geçerli 2 bin 470 TL indirimle, bu teknoloji harikasına sahip olmak hiç olmadığı kadar kolay! İşte detaylar...

Günümüzde akıllı telefonlar, yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkıp hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Apple’ın iPhone serisi, zarif tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle milyonların favorisi olmayı sürdürüyor. iPhone 14 Plus, geniş ekranı, gelişmiş kamerası ve etkileyici pil ömrüyle serinin en dikkat çeken modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım’a özel indirimle iPhone 14 Plus’a şimdi daha avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Şans vermeye ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Apple'daki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Gece Yarısı

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Gece Yarısı

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Gece Yarısı, 6.7 inç OLED ekranıyla geniş ve detaylı bir görsel deneyim sağlayan telefon, loş ışıkta dahi etkileyici fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan gelişmiş ana kamerasıyla dikkat çekiyor. 26 saate kadar video oynatma özelliği ve şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrüyle günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. A15 Bionic çipi ve 5 çekirdekli GPU’su sayesinde yüksek grafikli oyunları ve AR uygulamalarını ultra akıcı bir şekilde çalıştırırken, çift SIM desteğiyle kişisel ve iş hatlarınızı tek bir cihazda birleştirebilirsiniz. Suya ve toza dayanıklılığı, hızlı kablosuz şarj ve MagSafe desteğiyle iPhone 14 Plus, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan üstün bir teknoloji harikası. Baştan sona mükemmel tasarımıyla fark yaratmaya hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Apple denince başka söze gerek yok. Kaliteli ve pil ömrü iyi."

  • "Bataryası çok iyi. Ekranı çok büyük. Tek kelimeyle harika."
Ürünü İncele

WEEK_4_LP_750x200

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev fırsatları kaçırmayın

 "Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

 Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlasına sahip olacaksınız

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlasına sahip olacaksınız

 Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

 Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

 Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

 TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

 Kayıp eşya sorununa son!

Kayıp eşya sorununa son!

 Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iphone 14
İş birliği İçerikleri
Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Kayıp eşya sorununa son!

Kayıp eşya sorununa son!

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

YouTube konusunda öneriler: Hedef kitle ve şeffaflığın önemi

YouTube konusunda öneriler: Hedef kitle ve şeffaflığın önemi

Çay tiryakileri buraya! İndirimdeyken kaçırmamanız gereken çay makineleri

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Silahlı örgüt liderliğinden tutuklanan Ebu Hanzala'yı canlı yayına çıkardılar! Müritleri överek paylaştı: Halis Bayancuk, Cumhuriyet'in kuruluşuyla PKK'yı kıyasladı

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır! Kullanıcıların favorisi Oral-B'de indirim var

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

"Bugün hep birlikte ülkemiz için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz" Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT faaliyete geçti: Yalnızca 15 ülke bu teknolojiye sahip!

Türkiye'de ilk! QuanT faaliyete geçti

Narin'i öldürüp cezaevinde gülüyorlardı bu sefer ağladı! Enes Güran'ın ailesiyle konuşması ifşa edildi: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin'i öldürüp cezaevinde gülüyorlardı bu sefer ağladı! Enes Güran'ın ailesiyle konuşması ifşa edildi: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.