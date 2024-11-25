iPhone 14 Plus'ta Gülümseten Kasım'a özel 2 bin 470 TL indirim

Günümüzde akıllı telefonlar, yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkıp hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle Apple’ın iPhone serisi, zarif tasarımı ve üstün teknolojik özellikleriyle milyonların favorisi olmayı sürdürüyor. iPhone 14 Plus, geniş ekranı, gelişmiş kamerası ve etkileyici pil ömrüyle serinin en dikkat çeken modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım’a özel indirimle iPhone 14 Plus’a şimdi daha avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Şans vermeye ne dersiniz?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Apple'daki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Gece Yarısı

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Gece Yarısı, 6.7 inç OLED ekranıyla geniş ve detaylı bir görsel deneyim sağlayan telefon, loş ışıkta dahi etkileyici fotoğraflar çekmenize olanak tanıyan gelişmiş ana kamerasıyla dikkat çekiyor. 26 saate kadar video oynatma özelliği ve şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrüyle günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılıyor. A15 Bionic çipi ve 5 çekirdekli GPU’su sayesinde yüksek grafikli oyunları ve AR uygulamalarını ultra akıcı bir şekilde çalıştırırken, çift SIM desteğiyle kişisel ve iş hatlarınızı tek bir cihazda birleştirebilirsiniz. Suya ve toza dayanıklılığı, hızlı kablosuz şarj ve MagSafe desteğiyle iPhone 14 Plus, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan üstün bir teknoloji harikası. Baştan sona mükemmel tasarımıyla fark yaratmaya hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple denince başka söze gerek yok. Kaliteli ve pil ömrü iyi."

"Bataryası çok iyi. Ekranı çok büyük. Tek kelimeyle harika."

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.