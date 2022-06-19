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İşçi ve patron kavgası! Taş ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü

19.06.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da'da tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, patronuyla tartıştı. İki tarafından sinirleri gerilirken, tartışma giderek büyüdü. Patronuyla tartışan işçiye o sırada odada bulunan patronun yeğeni saldırınca; işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı. Olaylar sırasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

İşçi ve patron kavgası! Taş ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü

İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu.

AKRABALARIYLA BİRLİKTE İŞ YERİNİ BASTI

İşçi oradan ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez akrabalarıyla birlikte geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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PATRON İŞÇİSİNİN EVİNİ TAŞLADI

Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve giderek, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattı. Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi. Kavga bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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"GÖZLERİ KARARMIŞTI ÖLDÜRECEKLERDİ"

Mahalle sakini Hilal Acısu, "Kavga vardı bakalım dedik, taşlar fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. Sonra buraya geldiler, eve gidince onlar da peşinden gitti, cama taş ve makas attılar. Evi bastılar, gözleri kararmıştı öldüreceklerdi" dedi.

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"KEPENKLERİ İNDİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Esnaf Murat Deligözoglu, "Taşlar, sopalar, bıçaklar iki taraf birbirine girdi. Camı çerçeveyi taşladılar. Biz esnaf olarak kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Polisler bile olaya müdahale edemedi. TOMA'lar geldi. Yaralılar hakkında bilgimiz yok" diye konuştu.

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(DHA)

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