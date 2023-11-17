Izgara kiti hediyeli Philips airfryer indirimde! "İyi ki aldım" diyeceksiniz

Geleneksel kızartma yöntemine kıyasla birçok avantaj sunan airfryerlar, son yıllarda oldukça popüler. Daha az yağ kullanarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlayan teknoloji harikası airfryerlar, kullanım kolaylığıyla da kullanıcıların gönlünü kazanıyor. Yiyeceklerinizi hem daha az yağlı hem de hızlı bir şekilde pişirmenize yardımcı olan airfryer modelleri içinde kararsız kalıyorsanız Gülümseten Kasım'a özel kısa süreliğine indirimde olan hediyeli Philips HD9650/90 Airfryer'a bir şans verebilirsiniz.

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Az yağ kullanarak yiyecekleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirir. Yiyeceklerin içine kızartma yağı yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık ve zaman ayarlarını kolayca kontrol edebilirsiniz. Büyük ve net bir dijital ekranı vardır, böylece ayarları ve süreyi kolayca görebilirsiniz. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra yiyeceklerinizi sıcak tutmak için otomatik olarak düşük bir sıcaklıkta tutar. Fritözün iç kısmındaki yağlı kalıntıları toplamak ve temizlemek için çıkarılabilir bir tava bulunur. Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu fritöz, daha büyük bir pişirme alanı sunan XXL boyutlu bir tasarıma sahiptir, böylece daha fazla yiyecek pişirebilirsiniz.

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Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün ertesi gün elimdeydi. Annem için aldım ve hemen patates kızartması denedik. Tam ev yapımı gibi kızartma yaptı. Kullanımı kolay ve yanında çıkan kağıtta yazan uygulamayı indirip oradaki tarifleri de uygulayabilirsiniz. Kutunun üzerindeki barkod ile Philips'in sitesinden kayıt ettirmeyi unutmayın."

"Kargolama hızı , paketleme gayet güzel, Amazon'a teşekkür ediyorum. Ürünü almayı düşünenler hiç düşünmesin yağ ve elektrik tasarrufu zaten parasını çıkarır. Çok pratik yağ sıçrama derdi yok çok lezzetli oluyor denediğim tüm ürünlerde başarılı."

Bu içerik 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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