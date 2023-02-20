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  4. İzleyenler şaşkına döndü! Çeyizlik çamaşır makinesini hayatını tehlikeye atarak yıkım kararı verilen binadan böyle indirdi

İzleyenler şaşkına döndü! Çeyizlik çamaşır makinesini hayatını tehlikeye atarak yıkım kararı verilen binadan böyle indirdi

20.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde yıkım kararı verilen binalar için çalışmalar sürerken bir yandan da vatandaşlar, evleri yıkılmadan önce içindeki eşyaları kurtarma telaşı içine girdi. Adıyaman'da acil yıkım kararı olan 5 katlı binanın yıkımı sırasında bir vatandaş, ekskavatörün ucuna oturup enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini aşağıya indirdi. Depremzede vatandaşın hayatını tehlikeye attığı o anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Depremin vurduğu Adıyaman’da canlarını zor kurtaran vatandaşlar bu kez de eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Adıyaman’da, acil yıkılması gereken binaların yıkımı sürüyor. Bir vatandaşın çeyizlik çamaşır makinesini kurtarmak için hayatını tehlikeye attığı anlar, herkeste büyük şaşkınlık yaratırken 'Değer mi?' yorumlarına neden oldu. İşte detaylar...

YIKIM SIRASINDA BİNADAN ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ ALMAK İSTEDİ

Bir taraftan yıkım sürerken diğer taraftan insanlar hayatlarını hiçe sayarak sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için her türlü yolu deniyor. Bahçelievler Mahallesinde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

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O ANLARI İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi. İzleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü ‘pes’ dedirtti. (İHA)

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