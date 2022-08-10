Kalp çarpıntısı için doğal çözümler! Belirtileri nelerdir, neden olur, nasıl geçer?

Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak gerekmektedir. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar arasında bulunan kalp çarpıntısı mutlaka tedavi edilmelidir. Geçmeyen kalp çarpıntılarınız varsa doktora görünmeniz gerekmektedir.
Hızlı kalp atışlarını göğsünde hissetme
Göğüs ağrısı
Bayılma
Baş dönmesi.
Artmış nabız hızı
Nefes darlığı
Fazla çay veya kahve tüketilerek fazla miktarda alınan kafein
Alkollü içecek tüketme, madde kullanımı
Yüksek ateş
Kaygı, korku, endişe ve heyecan gibi duygular
Anemi (Kansızlık)
Düşük tansiyon (hipotansiyon)
Yüksek tiroid hormonları (hipertiroidi)
Ağrı
Stres ve egzersiz
Kalp yetmezliği
Kalp krizi
Genetik kanalopati hastalıkları
Ispanak
Kalp çarpıntısını önlemek için magnezyum içeren besinler tüketilmelidir. Ispanak da bu besinlerden biridir.
Yulaf
Kalp kaslarını rahatlatan yulaf, ritim bozukluğunu tedavi edecek nitelikte. Besinlerinizin yanında 1 kaşık yulaf tüketmeye özen göstermelisiniz.
Patlıcan
Kalp çarpıntısı yaşayan kişilerin yemeklerinde kullanması gereken bir besin de patlıcan olacaktır. Patlıcanı fırınlayarak ya da haşlayarak tükettiğinizde etkisini daha iyi alabilirsiniz.
Maydanoz
Antioksidan bir sebze olan maydanoz kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlar. Sporcular ve sağlıklı beslenenler için maydanoz olmazsa olmazdır. Düzenli şekilde tüketildiğinde kalp çarpıntısı önlenebilir.
Fesleğen
Salata ve makarnalara eklenen fesleğen kalp çarpıntısı şikayetini ortadan kaldıracaktır.
Kedi Otu
Bu bitkinin en bilinen özelliği yatıştırıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Bu bağlamda kedi otunu sıcak su ile demledikten sonra içmek, oluşan çarpıntıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
Nane
Nane, soğuk algınlığı başta olmak üzere çoğu hastalığa karşı kullanılan bir bitkidir. Buna göre, nanenin günün herhangi bir öğününde tüketilmesi kalp çarpıntılarını gözle görülür bir biçimde azalttığı bilinmektedir.
Kekik
Kekik, kalp sağlığı konusunda mucizevi etkiler gösterebilen bir bitkidir. Günlük 1 tatlı kaşığı ölçekte kekik tüketmek çarpıntı da dahil olmak üzere tüm kalp rahatsızlıklarına destek vermektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum