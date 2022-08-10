Kalp çarpıntısı için doğal çözümler! Belirtileri nelerdir, neden olur, nasıl geçer?

Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu sebeple kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak gerekmektedir. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar arasında bulunan kalp çarpıntısı mutlaka tedavi edilmelidir. Geçmeyen kalp çarpıntılarınız varsa doktora görünmeniz gerekmektedir.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ

Hızlı kalp atışlarını göğsünde hissetme

Göğüs ağrısı

Bayılma

Baş dönmesi.

Artmış nabız hızı

Nefes darlığı

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Fazla çay veya kahve tüketilerek fazla miktarda alınan kafein

Alkollü içecek tüketme, madde kullanımı

Yüksek ateş

Kaygı, korku, endişe ve heyecan gibi duygular

Anemi (Kansızlık)

Düşük tansiyon (hipotansiyon)

Yüksek tiroid hormonları (hipertiroidi)

Ağrı

Stres ve egzersiz

Kalp yetmezliği

Kalp krizi

Genetik kanalopati hastalıkları

KALP ÇARPINTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Ispanak

Kalp çarpıntısını önlemek için magnezyum içeren besinler tüketilmelidir. Ispanak da bu besinlerden biridir.

Yulaf

Kalp kaslarını rahatlatan yulaf, ritim bozukluğunu tedavi edecek nitelikte. Besinlerinizin yanında 1 kaşık yulaf tüketmeye özen göstermelisiniz.

Patlıcan

Kalp çarpıntısı yaşayan kişilerin yemeklerinde kullanması gereken bir besin de patlıcan olacaktır. Patlıcanı fırınlayarak ya da haşlayarak tükettiğinizde etkisini daha iyi alabilirsiniz.

Maydanoz

Antioksidan bir sebze olan maydanoz kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlar. Sporcular ve sağlıklı beslenenler için maydanoz olmazsa olmazdır. Düzenli şekilde tüketildiğinde kalp çarpıntısı önlenebilir.

Fesleğen

Salata ve makarnalara eklenen fesleğen kalp çarpıntısı şikayetini ortadan kaldıracaktır.

Kedi Otu

Bu bitkinin en bilinen özelliği yatıştırıcı bir etkiye sahip olmasıdır. Bu bağlamda kedi otunu sıcak su ile demledikten sonra içmek, oluşan çarpıntıların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Nane

Nane, soğuk algınlığı başta olmak üzere çoğu hastalığa karşı kullanılan bir bitkidir. Buna göre, nanenin günün herhangi bir öğününde tüketilmesi kalp çarpıntılarını gözle görülür bir biçimde azalttığı bilinmektedir.

Kekik

Kekik, kalp sağlığı konusunda mucizevi etkiler gösterebilen bir bitkidir. Günlük 1 tatlı kaşığı ölçekte kekik tüketmek çarpıntı da dahil olmak üzere tüm kalp rahatsızlıklarına destek vermektedir.



