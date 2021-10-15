Karanlık günlerin etkisini azaltacak modern ve dekoratif ürün önerileri

Sonbahar ve kış mevsimlerinin gelişi ile birlikte aydınlık günler kısalınca, akşam saatlerinde evde vakit geçirenlerin sayısı da artıyor. Karanlık günlerde aydınlatma ürünleri için harcama yapmak, asla boşa gitmeyen yerinde bir yatırım. Hem sizin gözünüz gönlünüz açılsın, hem evinizi ziyaret eden dostlarınız dekorasyon zevkinize hayran kalsın. Farklı odalara göre boy boy, çeşit çeşit aydınlatma ürününü sizin için derledik:

Yaşam alanınızın en gösterişli parçası

Ne binlerce lira vererek satın aldığınız mobilyalar, ne akıllı televizyonlar... Yaşam alanınızın en gösterişli parçası, tavanda olanca ihtişamıyla salınan yeni nesil bir avize olabilir. Salonda yemek masanız varsa üzerine sabitleyebileceğiniz metal bir avize; sadeliği ve gösterişi aynı anda sağlayabilir. Sizin için seçtiğimiz Mano markalı dörtlü sıralı avize, içinde altın ve siyah tonlarını barındırıyor. Görünüşüyle fiyatının çok ötesinde olan bu ürün, 26x59x32 cm ölçülerinde ve yaklaşık 2 kg ağırlığında.

Evin en çok vakit geçirilen odası için bir aydınlatma çözümü arayışındaysanız hemen tıklayın, bu ürünü daha yakından inceleyin.

Harekete ve dokunmaya duyarlı teknoloji

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LED ışık içeren aydınlatmalar, modern dekorasyonların ayrılmaz birer parçası haline geldi. Öte yandan bu ürünlerin çok büyük kısmı pille çalışıyor ve uzun süreli kullanımlarda bu durum ekonomik değil. Onun yerine harekete ve dokunmaya duyarlı bir dekoratif aydınlatma tercih ederseniz pil ömründen tasarruf edebilirsiniz. Sizin için seçmiş olduğumuz Promate ağaç temalı dekoratif aydınlatma, sevimli kuş ve yumurta figürleri içeriyor. Karanlıkta hareket algılandığında yanan ürünü, dilerseniz silikon yüzeyine dokunarak da aktif hale getirebilirsiniz.

Antrede ve koridorda yolunuzu aydınlatmak ya da çocuk odanıza tatlı bir ışıltı katmak isterseniz hemen tıklayın.

Sanatın karşı konulamaz cazibesi

Lambader adı verilen uzun ayaklı ahşap lambalar, modern dekoratif ürün arayanların mutlaka karşısına çıkıyor. Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki bu ürünler hem yatak odalarına hem de salonlara çok yakışıyor. Siz de karanlık günleri modern bir dokunuşla aydınlatmak için bu yeni nesil ürünleri tercih edebilirsiniz. Tink markasıyla popart izleri taşıyan büyük silindir lambaderi sizin için seçtik. Lambaderin üzerindeki maske desenleri ve renkler tam bir sanat eseri niteliğinde. Akçaağaçtan yapılan bu üç ayaklı lambaderi evin istediğiniz her köşesine yerleştirmeniz mümkün.

Siz de hemen buraya tıklayın, hemen aydınlanın.

Gece lambasının böylesi

Gece lambası denildiğinde gözünüzde ilk canlanan klasik bir abajur görünümü olabilir. Oysa yeni nesil gece lambaları kaktüsten ananasa, filamingodan güneşe kadar hayal edebileceğiniz tüm objelerin şeklini alabiliyor. Pille çalışan dekoratif lambaların en büyük avantajı ise sizi kablolarla uğraşmak zorunda bırakmamaları olarak gösterilebilir. Decotown imzasıyla kaktüs şeklindeki gece lambasını sizin için seçtik. İster masa üzerinde ister duvarda sergileyebileceğiniz bu ürün, yatak odanıza ya da çocuk odanıza çok yakışacaktır.

Canlı rengiyle en karanlık geceye bile bir tebessüm bırakan LED aydınlatma için tıklayın.

Mumlar eşliğinde aşk başkadır

Soğuk hava demek, kalın battaniyeler ve loş ışıklar eşliğinde romantizm demek. Gerçek mum ışığını günler ve geceler boyunca canlı tutmak pek pratik olmasa da, LED mumlar romantizm ihtiyaçlarınız için imdadınıza yetişebilir. Su altında da çalışabilen LED aydınlatmalar, bir vazo içerisinde sergilendiğinde havadaki aşk kokusu da ikiye katlanacaktır. Sizin için seçimimiz olan Buffer markalı su geçirmez LED mum aydınlatması 12 parçadan oluşuyor. Alevsiz olduğu için çocuklar ve evcil hayvanlar adına risk teşkil etmeyen bu ürün, hem iç hem de dış mekanlarda size eşlik edebilir.

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Bebek odalarına gülümseyen ay dede

Uzun kış gecelerinin nasıl geçtiğini en çok anne ve babalar bilir. Yılın en karanlık zamanlarında bebeklerin ve çocukların odasını aydınlık tutmak da vazgeçilmez bir ihtiyaç. Bunun için ışıkları açmadığınızda bile odanın dekorasyonuna değer katan ahşap modeller arasından seçim yapmalısınız. Sizin için seçtiğimiz BugyBagy markalı pembe ahşap duvar aydınlatması gülümseyen bir ay dede şeklinde. 8 mm ahşap malzemeden üretilen aydınlatmada, kimyasal içermeyen su bazlı boya yer alıyor. Pil ile çalışan ürünün ebatları 40x25 cm.

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Doğadan gelen eşsiz tasarım

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Tamamen doğal malzemelerden üretilen ahşap aydınlatmalar, dört duvar arasına kapandığınız soğuk günlerde tabiatın sıcaklığını evinize taşıyabilir. Her bir doğal malzemenin yapısı birbirinden farklı olacağı için, bu özel tasarımların bir eşi benzeri de yok. Salon ya da oturma odasında son dönemde çok tercih edilen bu ürünlerin hasırla uyumu da dillere destan. Cosargroup Yalıkavak serisi lambaderi kitap okuma köşeniz için seçtik. Doğal malzemeden yapılan çift küreli aydınlatma, doğaya da duyarlı olarak planlı kesilen yaşlı ağaçlardan yapılıyor. Yaşam alanınıza farklı bir hava katan bu ürün en az 140 cm uzunluğuna sahip.

Kahve eşliğinde lambaderinizin huzuruna hemen kavuşmak için tıklayın.

Biraz nostaljiye kim hayır diyebilir?

Gaz lambasının aydınlattığı karanlık günler geride kalmış olsa da, eskilere özlem bitmek bilmiyor. Evinizin içine çocukluğunuzu hatta dedelerinizin çocukluğunu taşımak isterseniz gaz lambası görünümlü apliklere ev dekorasyonunuzda yer verebilirsiniz. Aydınlatma amacıyla kullanmasanız bile duvarınızı zengin gösteren bu ürünlerin fiyatları da oldukça uygun. Sizin için seçtiğimiz Bordovişne gaz lambalı duvar aydınlatması, doğal köknar ağacı ile kombin biçiminde elinize ulaşıyor. Hem ahşap hem de cam işçiliğinde ince detaylara sahip olan ürün, misafirlerinizin dikkatli gözlerinden kaçmayacak.

16x40x12 cm ebatlarındaki yeni aydınlatmanız için tıklayın.

Koridorunuzda kristal parlaklığı

Modern aydınlatma çözümleri arasında öyle seçimler var ki, görünüşleri ile fiyatlarının kat kat ötesine geçebiliyor. Parlaklıkları ile göz dolduran, pırlanta tanelerini anımsatan kristal taşlar da bu çözümler arasında. Eskiden sarkıt avizelerde damla biçiminde kullanılan kristal taşlara, artık çok daha farklı şekiller verilebiliyor. Sizin için seçtiğimiz Luna Lighting imzalı Luxury siyah plafonyer avize, kristal taşlardan oluşan sarmal bir görünüme sahip. Özellikle antre ve koridorlara çok yakışan bu ürün evinize daha ilk adımda gösterişli bir hava katıyor. Günler ne kadar karanlık olursa olsun, kristal camların ışıltısı sizinle olsun.

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Her yerde, her durumda

İster özel bir günde evinizi süslemek için, ister günlük dekorasyonunuzun zarif bir parçası olarak... Her yerde, her durumda saçaklı LED aydınlatma perdelerinden faydalanabilirsiniz. Şeffaf kabloları sayesinde şıklıklarından ödün vermeyen bu perdeler, modern aydınlatma denildiğinde hemen akla geliyor. Eksprespazar imzası ile sizin için seçtiğimiz dekoratif 16 saçaklı sarı LED ışık, bulunduğu ortamın atmosferini anında değiştirebilir. Su ile temas etmemesi halinde balkonda ve bahçede de kullanabileceğiniz bu ışıklar evin her yerine yakışır. Uygun fiyatları sayesinde dilerseniz yatak odanızda ya da salonunuzda çoklu olarak bu ürünü kullanabilirsiniz.

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