Kayseri, Çanakkale ve Malatya iftar vakti ne zaman? Malatya, Kayseri ve Çanakkale sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Kayseri, Malatya ve Çanakkale'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Kayseri, Malatya ve Çanakkale iftar vakti ne zaman?

KAYSERİ, MALATYA VE ÇANAKKALE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Kayseri, Malatya ve Çanakkale ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

KAYSERİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MALATYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







