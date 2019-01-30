Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı: Ya istifa etsin ya da görevden alın

CHP'de gelecek Parti Meclisi (PM) toplantısında geri kalan adayların tamamının belirlenmesi hedeflenirken, bazı üyelerin salt çoğunluğu taşımadığı gerekçesiyle itiraz ettiği Kadıköy adayının da tekrar oylanmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP içinde yeterli oyu alamadığı için geri çekilen bazı adayların gelecek PM'deki aday listesinde tekrar yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda İstanbul'un Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve İzmir Bayraklı Belediye başkan adayı Cevat Durak'ın tekrar PM'ye getirileceği kaydediliyor. Son PM toplantısında geri çekilen İstanbul'un ilçelerinden Şişli ve Silivri, İzmir'in ilçelerinden Buca ve Bayraklı adayları tekrar ele alınacak. PM'de geri çekilen Muğla'nın Bodrum ve Antalya'nın Akseki ilçelerinin de gündeme geleceği ifade ediliyor. Geri çekilen ilçelerin yanı sıra İstanbul'un Beyoğlu, Küçükçekmece, Maltepe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor. KADIKÖY'DE TEKRAR EĞİLİMİ

Son PM toplantısında Kadıköy adayının 29 ret, 1 çekimser oya karşın 30 oyla kabul edilmesiyle ilgili bazı üyelerin PM Çalışma Yönetmeliği kapsamında itirazları bulunuyordu. PM'deki bazı üyelerle ilgili yönetmelikteki "Kararlar aksi bir kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır" hükmü kapsamında Kadıköy adayının aldığı 30 oyun 60 kişinin bulunduğu PM'de salt çoğunluk olmadığını, salt çoğunluğun 31 oy olduğunu dile getiriyor. CHP'de bu konuda farklı görüşler dile getirilirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları sonlandırmak için gelecek PM toplantısında Kadıköy adayını tekrar oylamaya sunma eğiliminde olduğu belirtiliyor. SON TEMASLAR CHP ile İYİ Parti'nin işbirliği kapsamının belirlenmesine karşın Ankara ilçeleri konusunda bu hafta içinde son bir görüşme trafiğinin yürütüleceği belirtiliyor. Bu kapsamda her iki partinin genel merkezler tarafından yetkilendirilen örgütler yetkilendirildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün bir araya gelerek Ankara ilçelerini ele aldı.