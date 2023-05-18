Kılıçdaroğlu, vatandaşlara çağrıda bulundu, CHP harekete geçti! Sosyal medyadan duyurdular

Türkiye, ikinci tura odaklandı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol stratejisini açıkladı. Terör örgütleriyle asla masaya oturmadığını ve oturmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde ülkedeki tüm sığınmacıları göndereceğini ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI: VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN

Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu, "En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletime sesleniyorum vatanını seven sandığa gelsin" dedi.

CHP HAREKETE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası CHP, harekete geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından başlatılan kampanyayı paylaştı. Demir paylaşımında "Her sandıkta 5 müşahit! Her vatandaş kendi sandığına!" ifadelerini kullandı.