Kilo vermek için uyguladığı yöntemle 9 ayda modele dönüştü! Vücudunu yaza hazırlamak için...

Sophia Ashmore, uyguladığı diyet, yaşam alışkanlıkları değişimi ve egzersizlerle sadece 9 ayda tüm vücudunu değiştirdi. Sophia, TikTok'ta yayınladığı videoda kilo vermeden önceki ve sonraki anlarını fotoğrafladı. Sosyal medya kullanıcıları bu değişim karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sophia, zayıflamak için yaptığı basit yöntemleri açıkladı.

DOĞUM KONTROL HAPINI BIRAKTI

Sophia, videosunda " Hap kullanırken gerçekten çok kilo aldım. O şey kötüydü. Yaklaşık iki yıldır hap kullanıyordum ve kelimenin tam anlamıyla hayatımın her günü depresyonda hissettim.'' dedi. Herhangi bir doğum kontrolünü almayı bırakma kararı aldıktan sonra, Sophia bunun hayatını "değiştirdiği" konusunda ısrar etti.

"Zihinsel ve fiziksel olarak çok daha sağlıklı hissettiğim için kilo verme yolculuğumun gerçekten başladığı noktanın burası olduğunu hissediyorum."

ARALIKLI ORUÇ

Aralıklı oruç, yıllar içinde giderek daha popüler hale geldi. Sophia, ilk lokmasını saat 12:00'de alır ve akşam yemeğinin tadını saat 16:00'da çıkarır. "Bu dört saatlik süre içinde günde yaklaşık 1.300 ila 1.500 kalori aldım. Benim için çok zorluydu. Ancak harikalar yarattı.''

DAHA AZ DEĞİL DAHA SAĞLIKLI BESLENİN

"Videolarıma bakarsanız, çok fazla meyve ve sebze yediğimi göreceksiniz - ve kilo vermem boyunca bunun gerçekten yararlı olduğunu gördüm çünkü oldukça büyük bir iştahım var."





Sophie klibinde, tatlı ve şekerli yiyecekleri daha düşük kalorili, doyurucu ve sağlıklı seçeneklerle değiştirmeyi seçtiğini ekledi. ''Herhangi bir diyet yapmanızı önermiyorum. Tek söyleyeceğim, daha sağlıklı ve bol miktarda farklı yiyecekler yiyin.''

EGZERSİZ YAPMAK

Egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için iyi olsa da, spor salonunda saatler geçirmenin şart olmadığını sözlerine ekledi. "Kilo vermek için egzersiz yapmanın bir zorunluluk olmadığını biliyorum - kalori açığınız olduğu sürece, kaçınılmaz olarak kilo vereceksiniz."



