Kırılan saç tellerinizi onaracak ve parlatacak saç kremi önerileri

Saç kremleri, duş esnasında şampuandan sonra kullanılıyor. Doğru ve düzenli olarak kullanıldığında bu ürünler; saç tellerini besliyor, güçlendiriyor ve onarıyor. Saçın ihtiyaç duyduğu nemi karşılamak için oldukça önemli olan saç kremlerini mutlaka bakım rutininize eklemelisiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, ürünü uygularken saç diplerinize getirmemek. Aksi hâlde saçlarınız, daha hızlı yağlanıp sönük durabilir. Sizin için hazırladığımız onarıcı ve parlatıcı ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Vegan formülüyle: Urban Care Intense Keratin Saç Bakım Kremi

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Urban Care Intense Keratin Saç Bakım Kremi, yoğunlaştırılmış keratin formülüyle onarıcı ve pürüzsüzleştirici etki sağlıyor. Aşırı yıpranmış, kuru, mat ve cansız saçların kullanımı için çok uygun. Saçların güçlenmesine ve kökten uca parlamasına yardımcı olan ürün, saçlarınıza ipeksi yumuşaklık ve kolay tarama imkânı veriyor. Ürünün içerdiği bitkisel keratin teknolojisi, saçınızın ihtiyacı olan yeniden yapılanma, onarım ve korumayı size sunuyor. Saçı ağırlaştırmayan krem; silikon ve paraben içermiyor. Ürünü, şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra saçlarınızın boy ve uçlarına uygulayıp durulamanız yeterli oluyor.

2. Işıl ışıl saçlar için: Davines Melu Mellow Kırılma Önleyici Parlaklık Kremi

Kırılmaya eğilimli uzun ve yıpranmış saçların onarımı için özel olarak geliştirilen Davines Melu Mellow Saç Kremi, saçın kaybettiği doğal yapısını yeniden kazandırıyor. 3,5 pH değeri sayesinde ürün, saçı yormadan ve ağırlaştırmadan bakım yapıyor. Ürünün içeriğindeki polyquaternium-67, saçın lif yapısını yumuşatıyor; quatenium-8, aktif yumuşatıcı bakım ve antistatik sağlıyor. Bu sayede saç; daha kolay taranmasının yanında fön ve maşa ısısı, tarak ve fırçaların mekanik stresinden korunuyor. Kremin içeriğindeki ıspanak ekstresi, antioksidan özelliği sayesinde saçı nemlendiriyor ve koruyor. Kayısı yağı ise yatıştırıcı ve nemlendirici etki sağlıyor.

3. Shea ve badem yağının yoğun onarım etkisi: Ashley Joy Onarıcı Saç Kremi

Tüm saç tipleri için uygun olan Ashley Joy Onarıcı Saç Kremi; kolay taramaya yardımcı, ısıya karşı koruyucu ve parlaklık sağlayan bir ürün. Ürünün içeriğindeki shea yağı, saç tellerine nem ve besin desteği sağlayarak saçı güçlendiriyor. Nemlendirme işlemini yaparken saçı ağırlaştırmadan yumuşaklık kazandırıyor. E vitamini açısından zengin tatlı badem yağı, saç dökülmesini en aza indirerek kırık saçların onarılmasını sağlıyor. Etkili kullanım için saçınızı şampuanladıktan sonra ürünü saç uçlarınıza eşit şekilde uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra saçınızı bol suyla durulayın. Düzenli olarak kullandığınızda saçlarınızda kırılma, yıpranma ve koparak dökülmelerin azaldığını ve saçlarınızın parladığını fark edeceğinize eminiz.

4. Ağırlaştırmayan formül: Elidor Superblend Serum Bakım Kremi Anında Onarıcı Bakım

Elidor Anında Onarıcı Serum Bakım Kremi ile anında canlanan güçlü saçlara hazır mısınız? Özel superblend formülü sayesinde ürün, saçı ilk yıkamadan itibaren güçlendiriyor ve onarıyor. Elidor markasının bugüne kadarki en etkili karışımlarından biri olan superblend; içeriğinde saçın ihtiyaç duyduğu vitamini, proteini ve yağları içeriyor. Keratin içeren formülü, saça yoğun etki sağlıyor. Seramid ve vitamin C ise elektriklenmeyi önleyerek saça gücünü geri kazandırıyor. Şampuandan sonra ıslak saçlarınızın ortalarından uçlarına doğru eşit miktarda uygulayın. 30 saniye bekledikten sonra bol suyla yıkayın.

5. Saçınız onarılırken parlasın: Kerastase Resistance Ciment Anti-usure Saç Kremi (1-2)

Kerastase Resistance Ciment Anti-usure Saç Kremi (1-2), ince telli ve kırık saçlar için parlaklık arttıran bir bakım sunuyor. Ürün, saç kırıklarını mükemmel şekilde onarıyor ve ışıltılı dokunuş yaparak saçın parlaklığını arttırıyor. Saç kreminin içeriğinde bulunan seramid, hücreler arası proteinleri yeniden yaratarak saç tellerini içten güçlendiriyor. Pro-keratin, keratin işlemini taklit ederek saçı yeniden yapılandırıyor. Diriliş bitkisi özleri ise saçı yenileyen gücü ile biliniyor. Ürünü yıkanmış ve nemi alınmış saç uçlarına masaj yaparak uygulayın. İki üç dakika beklettikten sonra durulayın.

6. Mucizevi etki: Pantene 3 Minute Miracle Onarıcı ve Koruyucu Bakım

En iyi saç kremleri listesinde yer alan Pantene Pro-V Onarıcı ve Koruyucu Saç Bakım Kremi'nin gelişmiş formülü, sağlıklı ve parlak görünüm veren mikro besleyiciler ile saçınızı yapılandırıyor. Yıpranma belirtilerine karşı savaşıyor, yıpranmış ve kuru saçlarınızı parlatıyor. Üç dakikada mucize bakım sunan krem, düz ve ince saçlarınızı anında parlak ve güçlü saçlara dönüştürüyor. Her yıkamada şampuandan sonra saç derisine getirmeden kökten uca saçınıza bakım kremini yedirin. Ardından iyice durulayın. Kremi serinin diğer ürünleriyle kullanarak daha etkili sonuçlara ulaşıp sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

7. Biotin kompleksi ve şakayık çiçeği özünün koruma gücü: Gliss Schwarzkopf Supreme Length Saç Kremi

Biotin kompleksi formüllü Gliss Supreme Length Saç Kremi, saçların canlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Yıpranmış uzun saçlar için özel olarak geliştirilen ürün, saçları dipten uca kadar besleyerek göz alıcı parlaklık vadediyor. Saçlara yaptığı yoğun bakımın yanı sıra içeriğindeki şakayık çiçeği özü sayesinde mis gibi kokuyor ve saçların kolay taranmasına yardımcı oluyor. Kırık saç uçlarını onaran saç kremini kullanarak canlı ve ışıl ışıl saçlara sahip olmanız mümkün oluyor. Saç kremini serinin diğer ürünleriyle kullanarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz.

8. Lotus çiçeği ve pirinç suyu özü: Dove Nemlendirici Bakım Sırları Canlandırıcı Bakım Kremi

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Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kadınların bakım sırlarından esinlenerek oluşturulan Dove Nemlendirici Bakım Sırları serisinin en güzel ürünlerinden biriyle tanışmaya hazır mısınız? Dove Canlandırıcı Bakım Kremi, Japon kadınlarının güzellik ritüellerinden esinlenerek hazırlanan bir formüle sahip. Ürünün içeriğinde lotus çiçeği ve pirinç suyu bulunuyor. Bu sayede saçlar, canlı ve sağlıklı görünerek ışıltısını kaybetmiyor. Ayrıca mis gibi kokusu sayesinde saç kremi, saçlarınızın güzel kokmasını sağlıyor. Ürünün kullanımı için saç uzunluğunuza göre avucunuza bir miktar krem sıkın ve saç diplerine değdirmeden boylarına eşit miktarda uygulayın. İki üç dakika bekledikten sonra ürünü durulayın.