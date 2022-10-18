Kış için mutlaka göz atmanız gereken en trend ve şık parça önerileri

Kış mevsiminde doğru kombin yaparak şıklığını yansıtmayı kim istemez ki? Kıyafetlerinizle ve tamamlayıcı aksesuarlarla stilinize zengin bir görünüm katmak elinizde! Sokak modasından özel günlere kadar giyilebilecek en trend parçaları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Eğer siz de "Önümüzdeki kış moda dünyasında neler olacak?" diye merak ediyorsanız listemizi mutlaka incelemelisiniz. Haydi, hazırsanız başlayabiliriz!

1. Tüvit ceketin şıklığını yaşayın: Kadın Yeni Sezon Gold Düğmeli Blazer Tüvit Ceket

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Şık tüvit kumaşıyla fark yaratan bir cekete ne dersiniz? Kadın Yeni Sezon Gold Düğmeli Blazer Tüvit Ceket hem gündelik hem ofis giyim dünyasında göz kamaştırır. Sağlam ve dayanıklı tüvit kumaşı sayesinde uzun süre sorunsuz kullanılır. Kış mevsiminin yanında bahar aylarında da giyebileceğiniz tüvit blazer, kombinlerinize ayrıcalık katar! Üç farklı renk seçeneği sunan modelin zevkinize uygun rengini seçebilir, parçayla kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz!

2. Alt üst triko takımla tarzınızı yenileyin: Bayansepeti El Geçmeli Siyah Triko Crop ve Yüksek Bel Siyah Triko Pantolon Takım

Crop kesimlerden hoşlananlar bu ikiliyi çok sevecek! Bayansepeti El Geçmeli Siyah Triko Crop ve Yüksek Bel Siyah Triko Pantolon Takım, tarzınıza şıklık katar. Yüksek beli sayesinde daha uzun bir görünüm oluşturan model, bel bölgenizi de daha ince gösterir. Üç farklı renk seçeneği bulunan takım, zevkinize uygun rengi seçmenize imkân tanır. Spor ayakkabılardan topuklu botlara kadar birçok parçayla kombinleyeceğiniz kıyafeti kaçırmayın!

3. Açık rengin asaletini kış kombinlerinize taşıyın: Butikburuc Kadın Ekru Oversize Kaşe Kaban

Kışın açık renk tercih etmeyenlerin fikrini değiştirecek bir kabanla karşınızdayız! Butikburuc Kadın Ekru Oversize Kaşe Kaban, feminen şıklığı garantiler. Tek düğmeli modeli ve cepleriyle tarzınıza iddialı bir görünüm kazandırır ve çekici duruşunuzu vurgular. Kaşe kumaşı sayesinde yumuşak ve sıcak kullanım sunan kaban, kötü hava koşullarında sizi soğuktan korur. Bütün kış giymek isteyeceğiniz kabanı beğendiyseniz, ona bir şans verebilirsiniz!

4. Bu sezon da revaçta: BERFUĞ KIRAN Cep Detaylı Kuşaklı Kadife Tulum

Tek parça olmanın pratikliğini kombinlere taşıyan tulumlar, yeniden göz önünde! BERFUĞ KIRAN Cep Detaylı Kuşaklı Kadife Tulum, spor şıklığını kombinlerinize taşır. Fitilli kadifeden üretilen tulum, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtır. Önden fermuarlı, kuşaklı ve cepli modeliyle rahat kullanım sunan model; pembe rengiyle de içinizi açar. Zevkinize uygun bot ve ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu tulum kaçmaz, bizden söylemesi!

5. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak: Butikburuc Kadın Camel Kısa Şişme Mont

Mont arayışında olanlar şüphesiz şişme montların konforunu iyi bilirler. Asla modası geçmeyecek Butikburuc Kadın Camel Kısa Şişme Mont, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday! Mikro kumaş özelliği bulunan mont, kötü hava koşullarına karşı direnç sağlar. Ön kısmında bulunan fermuar ve çıtçıt kapamasıyla kullanım kolaylığı vadeder. Camel renginin sıcaklığını soğuk kış günlerine taşıyacak modeli beğendiyseniz acele edin, deriz!

6. Pullu payetli modeliyle göz kamaştıran: Chiccy Kadın Gold Reglan Kol Astarlı Pul Payetli Elbise

Geçmişte daha çok özel gecelerde giyilen payetli modeller artık gündüzleri de tercih ediliyor. Hem gece hem gündüz kullanabileceğiniz şık bir elbiseyle devam ediyoruz! Chiccy Kadın Gold Reglan Kol Astarlı Pul Payetli Elbise, ışıl ışıl bir görünüme sahip. Astarlı modeli sayesinde iç göstermeyen elbise, rahat kullanım sağlar. 30 derecelik ısıda elde ya da makinede yıkayabileceğiniz elbiseye kuru temizleme yapmamanız gerektiğini hatırlatalım.

7. Postal bot modelinden hoşlananlara: Fox Shoes Bej Kalın Taban Bağcıklı Kadın Postal Bot

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Rahat ve dinamik bir görüntü vadeden postal botlar, bu kış da popülerliğini koruyor. Fox Shoes Bej Kalın Taban Bağcıklı Kadın Postal Bot, tarzınızda fark yaratır. 6 cm'lik topuk boyu bulunan model, hafif yüksek bot modellerini sevenler için iyi bir seçim olabilir. Bej rengi sayesinde birçok kıyafetinize uyum sağlayacak bot, kombin kolaylığı yaşatır. Kış trendleri arasında düşüşe geçmeyecek modeli çok seveceksiniz!

8. Kürk detayı ve hakiki deri olmasıyla öne çıkan: Derimod Rhoda Kadın Deri Ceket

Hakiki deriden üretilen, kürk detaylı bir ceket mi arıyorsunuz? Derimod Rhoda Kadın Deri Ceket, şıklığınızı zirveye taşır. Gelecek kışın trendleri arasında yer alan deri ceketi bahar aylarında da kullanabilirsiniz. Gerçek deriden üretilen model, yumuşak kullanım sunar ve kaliteli yapısı sayesinde kolay deforme olmaz. Görenlerin beğenisini kazanacak ceketi hemen her kıyafetinizle kombinlemeniz mümkün!

9. Uzun triko hırkayla stilinize hava katın: LAFABA Kadın Uzun Balon Kol Hırka

Triko sıcaklığını yaşamak isteyenler için şık ve kaliteli bir model önerimiz var! LAFABA Kadın Uzun Balon Kol Hırka, alışılmış hırka modellerinden daha tarz bir duruşa sahip. Önü açık modeli ve cepleriyle havalı bir görünüm kazanan hırkanın beş farklı renk seçeneği mevcut. En fazla 30 derecede sıkma yapmadan yıkayabileceğiniz ürünü, hafif ısıda ütüleyebilirsiniz. Dilerseniz kuru temizleme de yaptırabileceğiniz hırka, sizi bekliyor!

10. Pilili etekle okul yıllarına dönüş: Koton Pilili Mini Etek Kadın

Mevsim gözetmeksizin giyilen mini etekler, pilili modelleriyle daha şık bir görünüm sergiler. Koton Pilili Mini Etek Kadın, oldukça tarz bir modele sahip. Gündelik hayattan davetlere kadar kullanabileceğiniz etek, siyah rengin avantajını sunar. Spor ve klasik parçalarla kombinleyebileceğiniz modelle tüm bakışları üzerinize çekmeniz hiç zor değil! Özellikle uzun çizmelerle kullanıldığında zarif bir görünüm kazandıran etek, favoriniz olacak!