HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

15.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksesuar kullanımı en az giydiğimiz giysiler kadar önemli. Kıyafetlerimiz ve tarz tercihimiz her ne kadar kişiliğimizi yansıtıyorsa, taktığımız takılar, gözlükler, fularlar da aynı şekilde bizi yansıtıyor. Kişiliğinizi yansıtacak, sizi en güzel şekilde temsil edecek birbirinden farklı tarz ve formda aksesuarları sizler için inceliyoruz!

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Renkli şeyleri sevenler kadar sadeliği savunanlar, iddialı ve havalı görünmek isteyenler kadar dikkat çekmekten hoşlanmayanlar da mevcut. Kolyeden gözlüğe, küpeden fulara birbirinden farklı aksesuarları kişilik özelliklerinize göre eşleştirip kullanabilirsiniz. Auranızı perçinleyecek, farkınızı ortaya koyacak tarzlarda aksesuar önerileriyle karşınızdayız!

1. En az sizin kadar cesur ve iddialı bir aksesuar: Büyük ve havalı güneş gözlükleri

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İlk olarak inceleyeceğimiz ürün özellikle dışa dönük, iddialı ve havalı görünmek isteyen kişilerin bayılacağı türden. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplamayı seviyorsanız bu büyük ve havalı güneş gözlükleri sizin için vazgeçilmez olacak. Kedi gözü yapısıyla, kalın çerçevesiyle dikkat çeken Aqua Di Polo güneş gözlüğü uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek türden. Günlük kullanıma uygun olan bu iddialı güneş gözlüğüyle girdiğiniz her ortamda gözler üzerinize olacak. Bu aksesuar ile sıradan bir kombinle bile moda ikonu gibi görünmeye hazır olun.

Ürünü İncele

2. Anı yaşamayı sevenler için enerjik yüzükler

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

"Anı yaşamak varken neden plan yapmakla uğraşayım!’’ diyenlerdenseniz birbirinden farklı, rengarenk reçine yüzükler tam size göre. Renkli, dinamik ve özgür bir ruha sahipseniz bu yüzüklere bayılacaksınız. Takı tercihinizde enerjinizi yansıtmak istiyorsanız rengarenk reçine yüzükleri set halinde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Pull and Bear 5’li Reçine Yüzük Seti’nde hem renk hem boyut hem desen olarak birbirinden farklı modeller bir arada. 4 adet reçine 1 adet de kalpli metal yüzük bulunduran bu setle tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Mavi, yeşil ve turuncu renklerinin bir arada bulunduğu bu seti bir arada kullanıp bir ahenk yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Kişiliğiniz gibi sade ve sakin minimalist tasarımlı halka küpeler

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Sakin ve huzurlu yaşamayı sevenler, az ama öz olsun diyenler buraya! Hayatında minimalizmi yansıtan, çevresinde az ve güvenilir insan olmasını tercih eden, ayakları yere sağlam basan kişiler için minimalist tasarımlı takılar harika bir tercih olabilir. New Obsessions Mini Sit Küpe, halka tasarımı ile oldukça şık ve sade. Mat altın rengiyle daha modern ve minimal bir yapıya sahip olan bu küpeyi hem günlük hem özel gün kombinlerinizle birleştirebilirsiniz. Özellikle tek renk ve düz giysilerle çok yakışacak bu küpeyle sade ve zarif kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Düzenli, uyumlu ve dakik kişilerin vazgeçilmez aksesuarı kol saati

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Plan yapmayı seven, arkadaş çevresinde her şeyi organize eden, her işe koşan, her yere vaktinde giden, adeta arı gibi çalışan kişiler için saat olmazsa olmaz. Her gün kullanabileceğiniz kaliteli bir kol saatiyle planlı ve düzenli yapınızı bütünleştirebilirsiniz. Anne Klein Kadın Kol Saati, şıklığı ve kaliteyi birleştiriyor. Analog ekrana, deri kordona ve alarm özelliğine sahip Anne Klein Kadın Kol Saati zarif tasarımıyla da dikkat çekiyor. Rose-gold rengiyle ve minik pırlantalarıyla günlük ya da resmî, her ortama uyum saplayabilecek türden!

Ürünü İncele

5. Kalpli madalyon kolyeyle sevdikleriniz her an yanınızda

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Duygusal, romantik ve sevecen bir yapıya sahipseniz sevdiklerinizi her an yanınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizin fotoğraflarını koyabileceğiniz kalpli madalyon kolyeler tam size göre! Madam&Matmazel İşlemeli Kalpli Madalyon Kolye; içerisine fotoğraf koyabileceğiniz özel bir tasarıma sahip. Ön yüzünde bulunan işlemelerle de oldukça farklı! 925 ayar kaliteli gümüşten yapılan bu kolyenin yanında, kalpli ve zirkon taşlı minik küpeler de hediye olarak geliyor. Kendiniz için alıp sevdiklerinizin fotoğrafını yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz bu kolye, anneniz, arkadaşınız ya da sevgiliniz için de manevi değeri oldukça yüksek harika bir hediye seçeneği olabilir!

Ürünü İncele

6. Fular ve bandanalar yaratıcı, maceracı ve değişken ruh halinizi yansıtacak

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Şöyle daha farklı, orijinal ve şahsına münhasır türden bir şeyler arıyorsanız bandanalar ve fularlar tam sizlik. Saçınıza bağlayabileceğiniz fular ve bandanalarla maceracı, yaratıcı ve değişken kişiliğinizi yansıtabilirsiniz. Stradivarius 2'li Dalgalı Ve Kalp Desenli Bandana Paketi, biri yeşil diğeri kahverengi renklerin baskın olduğu, kare şeklinde 2 adet fuları beraber sunuyor. Yaratıcı kişiliğinizle farklı kullanım şekilleri yaratıp, farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu fularları kurdele şeklinde toka olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz fularları taç gibi kullanacak saçlarınızı arkada toplayabilir ya da boynunuza ve bileğinize bağlayıp aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Doğal taşlı yüzüklerle gizeminize gizem katın

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sakin ve sıra dışı kişiler için en güzel aksesuar tek başına takılan doğal taşlı yüzükler. Özellikle otantik ve özel tasarım doğal taşlı yüzükler kişiliğinize uyum sağlayacak. Özel ve sıradanlıktan uzak AYKAT Ametist Taşlı Yüzük, 925 ayar gümüş kalitesiyle ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ortasında bulunan oval ametist taşı ve taş üzerindeki işlemesiyle de en az sizin kadar gizemli bir hava katıyor. Kişiliğinizle özdeşleşecek bu yüzüğü günlük hayatınızda kullanabileceğiniz gibi, elbiselerle ve takımlarınızla birleştirip şık davetlerde de boy gösterebilirsiniz. Ayrıca bu yüzük sevdikleriniz için de oldukça şık bir hediye alternatifi.

Ürünü İncele

8. Yeniliğe açık ve orijinal biriyseniz farklı şeyler denemek isteyebilirsiniz

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Sürekli yeni şeyler denemeyi seviyor, çabuk sıkılıyor ve hayatınızda değişiklik yapmayı seviyorsanız aksesuar tercihiniz de buna göre değişkenlik gösterebilir. Aksesuarlarda değişik tasarımlardan, farklı materyallerden ve cesur parçalardan hoşlanabilirsiniz. Eğer "Evet, o benim." diyorsanız farklı şekillerde, kıkırdağa bağlı kulak aksesuarları tam size göre! By Barun Silver Tekli Beyaz Şimşek Yıldırım Baston Küpe, tek ucu kıkırdağa geçirilen diğer ucu ise kulak deliğine takılan yapısıyla farkınızı ortaya koyabileceğiniz eşsiz bir seçenek. Pırıltılı şimşek dekoruyla özellikle saçınızı toplayarak kullanabileceğiniz bu aksesuar 925 ayar gümüş olmasıyla ve uygun fiyatıyla da çok hoşunuza gidecek!

Ürünü İncele

9. Eğlenceli ve çocuksu yanınızı renkli kolyelerle süsleyin

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Her an neşeli, eğlenceli ve pozitifseniz size en az sizin kadar renkli bir şeyler lazım. Renkli kişiliğinizi yansıtacak, cıvıl cıvıl boncuklu kolyelerle yüksek enerjinizi etrafınıza yayın. Son senelerin modası haline gelen ve çokça sevilen Fimo boncuklu kolyeler gününüzü güzelleştirecek cinsten. Isabella Accessories Renkli Yıldız Figürlü Kolye, rengarenk boncuklarıyla ve renkli deniz yıldızı şekilleriyle yaz aylarında bikini ve elbiselerle harika bir uyum içinde kullanılabilir. Sarı, mavi, pembe ve yeşil renk seçeneklerinden dilediğinizi seçip istediğiniz renklerle bir araya getirerek tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Asi ve kural tanımaz ruhların vazgeçilmezi zincirler ve deriler

Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Asi ve kural tanımaz kişilerin en beğendiği renkler arasında siyah bulunurken, en çok tercih ettikleri aksesuarlar da deri ve zincir kullanılan takılar. Deri ve zincir choker kolyeyle buluştuğunda ise kusursuz bir seçenek olabilir! Koyu makyajınıza, asi tavrınıza ve kişiliğinize oldukça yakışacak bir choker kolyeyle oldukça iddialı görüneceksiniz. Lovegame Deri Boyun Aksesuarı, siyah deri ve boynu saran formuna, her iki yandan gelip ortada buluşan ve bağlanan iki adet zincir de ekliyor. Harika bir uyuma sahip olan bu kolyeyi siyah ve beyaz renklerde, boynu açık giysilerinizle kolayca kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diri diri yakıp uçurumdan attılar! ''Ayrıldığımda sağlamdı''Diri diri yakıp uçurumdan attılar! ''Ayrıldığımda sağlamdı''
Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!
Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli olduHamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Şık ve rahat gündelik kombinler için harika keten kombinler

Şık ve rahat gündelik kombinler için harika keten kombinler

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Kış tarzınıza seviye atlatacak 2022'nin oversize kadın kaban ve mont modelleri

Kış tarzınıza seviye atlatacak 2022'nin oversize kadın kaban ve mont modelleri

2022 Sezonunun en çok beğenilen kadın giyim ürünleri!

2022 Sezonunun en çok beğenilen kadın giyim ürünleri!

Verdiğiniz paraya asla pişman olmayacağınız güzellik ürünleri

Verdiğiniz paraya asla pişman olmayacağınız güzellik ürünleri

Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Tümünü Gör
Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Bu ürünler hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandılar!

Bu ürünler hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandılar!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Kaliteli ve rahat bir uyku deneyimi için...

Kaliteli ve rahat bir uyku deneyimi için...

Pazar temizliklerini bir hobi haline getirmiş temizlik severlere özel evde olması gerekenler

Pazar temizliklerini bir hobi haline getirmiş temizlik severlere özel evde olması gerekenler

Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Tümünü Gör
Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Spor ayakkabılarını kombinlemenin harika yolları

Spor ayakkabılarını kombinlemenin harika yolları

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

En iyi psikoloji kitapları

En iyi psikoloji kitapları

Küsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünler

Küsen saçlarınızı kısa sürede canlandırmaya yardımcı olacak mucize ürünler

Rahatlığı yüzünden üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en iyi pijama markaları

Rahatlığı yüzünden üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz en iyi pijama markaları

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Şık ve rahat gündelik kombinler için harika keten kombinler

Şık ve rahat gündelik kombinler için harika keten kombinler

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Kış tarzınıza seviye atlatacak 2022'nin oversize kadın kaban ve mont modelleri

Kış tarzınıza seviye atlatacak 2022'nin oversize kadın kaban ve mont modelleri

2022 Sezonunun en çok beğenilen kadın giyim ürünleri!

2022 Sezonunun en çok beğenilen kadın giyim ürünleri!

Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Modası geçmeyen sneaker kombini için altın değerinde parçalar

Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Ekose desenlerden vazgeçmek istemeyenlere altın kurallar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kocaeli'de iş adamını diri diri yakıp uçurumdan attılar! ''Ben ayrıldığımda sapasağlamdı''

Diri diri yakıp uçurumdan attılar! ''Ayrıldığımda sağlamdı''

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi açıklandı mı? Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

16 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 Şubat - 20 Şubat İstanbul'da hava durumu...

16 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

16 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2022 Çarşamba

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 Şubat Çarşamba deprem listesi!

İstanbul'da 325 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

İstanbul'da 325 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.