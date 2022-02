Kişiliğinizi yansıtacak, auranızı perçinleyecek, kişiliğe göre aksesuar önerileri

Renkli şeyleri sevenler kadar sadeliği savunanlar, iddialı ve havalı görünmek isteyenler kadar dikkat çekmekten hoşlanmayanlar da mevcut. Kolyeden gözlüğe, küpeden fulara birbirinden farklı aksesuarları kişilik özelliklerinize göre eşleştirip kullanabilirsiniz. Auranızı perçinleyecek, farkınızı ortaya koyacak tarzlarda aksesuar önerileriyle karşınızdayız!

1. En az sizin kadar cesur ve iddialı bir aksesuar: Büyük ve havalı güneş gözlükleri

İlk olarak inceleyeceğimiz ürün özellikle dışa dönük, iddialı ve havalı görünmek isteyen kişilerin bayılacağı türden. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinizde toplamayı seviyorsanız bu büyük ve havalı güneş gözlükleri sizin için vazgeçilmez olacak. Kedi gözü yapısıyla, kalın çerçevesiyle dikkat çeken Aqua Di Polo güneş gözlüğü uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek türden. Günlük kullanıma uygun olan bu iddialı güneş gözlüğüyle girdiğiniz her ortamda gözler üzerinize olacak. Bu aksesuar ile sıradan bir kombinle bile moda ikonu gibi görünmeye hazır olun.

2. Anı yaşamayı sevenler için enerjik yüzükler

"Anı yaşamak varken neden plan yapmakla uğraşayım!’’ diyenlerdenseniz birbirinden farklı, rengarenk reçine yüzükler tam size göre. Renkli, dinamik ve özgür bir ruha sahipseniz bu yüzüklere bayılacaksınız. Takı tercihinizde enerjinizi yansıtmak istiyorsanız rengarenk reçine yüzükleri set halinde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Pull and Bear 5’li Reçine Yüzük Seti’nde hem renk hem boyut hem desen olarak birbirinden farklı modeller bir arada. 4 adet reçine 1 adet de kalpli metal yüzük bulunduran bu setle tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Mavi, yeşil ve turuncu renklerinin bir arada bulunduğu bu seti bir arada kullanıp bir ahenk yaratabilirsiniz.

3. Kişiliğiniz gibi sade ve sakin minimalist tasarımlı halka küpeler

Sakin ve huzurlu yaşamayı sevenler, az ama öz olsun diyenler buraya! Hayatında minimalizmi yansıtan, çevresinde az ve güvenilir insan olmasını tercih eden, ayakları yere sağlam basan kişiler için minimalist tasarımlı takılar harika bir tercih olabilir. New Obsessions Mini Sit Küpe, halka tasarımı ile oldukça şık ve sade. Mat altın rengiyle daha modern ve minimal bir yapıya sahip olan bu küpeyi hem günlük hem özel gün kombinlerinizle birleştirebilirsiniz. Özellikle tek renk ve düz giysilerle çok yakışacak bu küpeyle sade ve zarif kişiliğinizi yansıtabilirsiniz.

4. Düzenli, uyumlu ve dakik kişilerin vazgeçilmez aksesuarı kol saati

Plan yapmayı seven, arkadaş çevresinde her şeyi organize eden, her işe koşan, her yere vaktinde giden, adeta arı gibi çalışan kişiler için saat olmazsa olmaz. Her gün kullanabileceğiniz kaliteli bir kol saatiyle planlı ve düzenli yapınızı bütünleştirebilirsiniz. Anne Klein Kadın Kol Saati, şıklığı ve kaliteyi birleştiriyor. Analog ekrana, deri kordona ve alarm özelliğine sahip Anne Klein Kadın Kol Saati zarif tasarımıyla da dikkat çekiyor. Rose-gold rengiyle ve minik pırlantalarıyla günlük ya da resmî, her ortama uyum saplayabilecek türden!

5. Kalpli madalyon kolyeyle sevdikleriniz her an yanınızda

Duygusal, romantik ve sevecen bir yapıya sahipseniz sevdiklerinizi her an yanınızda hissetmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizin fotoğraflarını koyabileceğiniz kalpli madalyon kolyeler tam size göre! Madam&Matmazel İşlemeli Kalpli Madalyon Kolye; içerisine fotoğraf koyabileceğiniz özel bir tasarıma sahip. Ön yüzünde bulunan işlemelerle de oldukça farklı! 925 ayar kaliteli gümüşten yapılan bu kolyenin yanında, kalpli ve zirkon taşlı minik küpeler de hediye olarak geliyor. Kendiniz için alıp sevdiklerinizin fotoğrafını yanınızda sürekli taşıyabileceğiniz bu kolye, anneniz, arkadaşınız ya da sevgiliniz için de manevi değeri oldukça yüksek harika bir hediye seçeneği olabilir!

6. Fular ve bandanalar yaratıcı, maceracı ve değişken ruh halinizi yansıtacak

Şöyle daha farklı, orijinal ve şahsına münhasır türden bir şeyler arıyorsanız bandanalar ve fularlar tam sizlik. Saçınıza bağlayabileceğiniz fular ve bandanalarla maceracı, yaratıcı ve değişken kişiliğinizi yansıtabilirsiniz. Stradivarius 2'li Dalgalı Ve Kalp Desenli Bandana Paketi, biri yeşil diğeri kahverengi renklerin baskın olduğu, kare şeklinde 2 adet fuları beraber sunuyor. Yaratıcı kişiliğinizle farklı kullanım şekilleri yaratıp, farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu fularları kurdele şeklinde toka olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz fularları taç gibi kullanacak saçlarınızı arkada toplayabilir ya da boynunuza ve bileğinize bağlayıp aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

7. Doğal taşlı yüzüklerle gizeminize gizem katın

Sakin ve sıra dışı kişiler için en güzel aksesuar tek başına takılan doğal taşlı yüzükler. Özellikle otantik ve özel tasarım doğal taşlı yüzükler kişiliğinize uyum sağlayacak. Özel ve sıradanlıktan uzak AYKAT Ametist Taşlı Yüzük, 925 ayar gümüş kalitesiyle ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ortasında bulunan oval ametist taşı ve taş üzerindeki işlemesiyle de en az sizin kadar gizemli bir hava katıyor. Kişiliğinizle özdeşleşecek bu yüzüğü günlük hayatınızda kullanabileceğiniz gibi, elbiselerle ve takımlarınızla birleştirip şık davetlerde de boy gösterebilirsiniz. Ayrıca bu yüzük sevdikleriniz için de oldukça şık bir hediye alternatifi.

8. Yeniliğe açık ve orijinal biriyseniz farklı şeyler denemek isteyebilirsiniz

Sürekli yeni şeyler denemeyi seviyor, çabuk sıkılıyor ve hayatınızda değişiklik yapmayı seviyorsanız aksesuar tercihiniz de buna göre değişkenlik gösterebilir. Aksesuarlarda değişik tasarımlardan, farklı materyallerden ve cesur parçalardan hoşlanabilirsiniz. Eğer "Evet, o benim." diyorsanız farklı şekillerde, kıkırdağa bağlı kulak aksesuarları tam size göre! By Barun Silver Tekli Beyaz Şimşek Yıldırım Baston Küpe, tek ucu kıkırdağa geçirilen diğer ucu ise kulak deliğine takılan yapısıyla farkınızı ortaya koyabileceğiniz eşsiz bir seçenek. Pırıltılı şimşek dekoruyla özellikle saçınızı toplayarak kullanabileceğiniz bu aksesuar 925 ayar gümüş olmasıyla ve uygun fiyatıyla da çok hoşunuza gidecek!

9. Eğlenceli ve çocuksu yanınızı renkli kolyelerle süsleyin

Her an neşeli, eğlenceli ve pozitifseniz size en az sizin kadar renkli bir şeyler lazım. Renkli kişiliğinizi yansıtacak, cıvıl cıvıl boncuklu kolyelerle yüksek enerjinizi etrafınıza yayın. Son senelerin modası haline gelen ve çokça sevilen Fimo boncuklu kolyeler gününüzü güzelleştirecek cinsten. Isabella Accessories Renkli Yıldız Figürlü Kolye, rengarenk boncuklarıyla ve renkli deniz yıldızı şekilleriyle yaz aylarında bikini ve elbiselerle harika bir uyum içinde kullanılabilir. Sarı, mavi, pembe ve yeşil renk seçeneklerinden dilediğinizi seçip istediğiniz renklerle bir araya getirerek tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

10. Asi ve kural tanımaz ruhların vazgeçilmezi zincirler ve deriler

Asi ve kural tanımaz kişilerin en beğendiği renkler arasında siyah bulunurken, en çok tercih ettikleri aksesuarlar da deri ve zincir kullanılan takılar. Deri ve zincir choker kolyeyle buluştuğunda ise kusursuz bir seçenek olabilir! Koyu makyajınıza, asi tavrınıza ve kişiliğinize oldukça yakışacak bir choker kolyeyle oldukça iddialı görüneceksiniz. Lovegame Deri Boyun Aksesuarı, siyah deri ve boynu saran formuna, her iki yandan gelip ortada buluşan ve bağlanan iki adet zincir de ekliyor. Harika bir uyuma sahip olan bu kolyeyi siyah ve beyaz renklerde, boynu açık giysilerinizle kolayca kombinleyebilirsiniz.