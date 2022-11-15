Kışın bahçesinde vakit geçirmeyi sevenler için dış mekân ısıtıcı önerileri

Bahçede arkadaşlarla sohbet etmenin keyfi paha biçilemez ama soğuk havalar biraz can sıkıcı olabiliyor. "Güzel bir ısıtıcı olsaydı çok daha keyifli olabilirdi." diyorsanız doğru yerdesiniz. Birbirinden farklı özellik ve modelde üretilen etkili ısıtıcılarla bahçe keyfinizi tamamlayabilirsiniz. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla açık alanların tadını çıkartmanız için listelediğimiz ısıtıcıları incelemeye ne dersiniz?

1. Enerji tasarruflu dikey ısıtıcı: Kumtel Orbit MH1800 Dikey Infrared Isıtıcı

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Kumtel Orbit MH1800 Dikey Infrared Isıtıcı, havayı ısıtmak yerine direkt olarak ışığın vurduğu nesneyi ısıtan bir teknolojiyle çalışıyor. Bu sayede dış mekânda da kullanıma uygun olan cihaz, hava ile temasa girmediği için kötü kokuya da neden olmuyor. Kış mevsiminde balkonda, kış bahçesinde veya açık alanda vakit geçirmek isteyenler için ideal ürünü mutlaka inceleyin!

2. Akıllı teknolojilerden faydalanın: Luxeva Infrared Elektrikli Isıtıcı

Luxeva Infrared Elektrikli Isıtıcı, tam olarak bahçe gibi açık alanlarda kullanmaya uygun bir model. Duvara monte ederek kullanılabilen ürün, IP65 su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip. Bu sayede yıl boyu dışarıda rahatlıkla kalabilir. Üstelik cihaz mobil uygulama üzerinden yönetilebiliyor ve bu sayede her zaman her yerden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Harika, değil mi?

3. Yerden tasarruf edin: MirKraft Elirg 2000 W Isıtıcı

MirKraft Elirg 2000 W Isıtıcı, lamba gibi tavana asılabilen tasarımıyla hem şık bir görüntü oluşturuyor hem yer kaplamıyor. Üstelik direkt olarak yukarıdan istenilen alanı ısıttığı için enerji tasarrufu da sağlıyor. Geniş bir alana etki edebilen ürün, yaklaşık 10-12 metrekare alanı eşit bir şekilde ısıtabiliyor. Su ve yabancı maddelerin girişine engel olan IP35 sertifikasına sahip ısıtıcıyı güvenle kullanabilirsiniz.

4. Lambader görünümüyle çok şık: DLC Heatowl 2000 Watt İç ve Dış Mekan Kumandalı Lambader Isıtıcı

İster ev içinde ister balkon ya da bahçede kullanabileceğiniz DLC Heatowl 2000 Watt İç ve Dış Mekan Kumandalı Lambader Isıtıcı, şık görüntüsüyle dekorasyonunuzla bütünlük oluşturur. Yakacak veya koku derdi olmadan konforlu bir şekilde ısıtan ürün, ailenizle güzel vakit geçirmenin en kolay yolu. Terasa çıkıp karşılıklı birer kahve içmek istediğinizde ısıtıcı lamba hep yanınızda olacak.

5. Eşit ve dengeli ısı dağılımı sağlayan: CLK Açık Alan Isıtıcıları Palmiye Soba

12 kg tüp ile çalışan CLK Açık Alan Isıtıcıları Palmiye Soba, açık alanları ısıtmak için tercih edilebilecek kullanışlı modellerden biri. Oksijen azalmasına karşı otomatik olarak kapanan emniyet sistemi ile ürünü güvenle kullanabilirsiniz. Kolay taşınması için tekerlekleri bulunan ürün, 360 derecelik alana kaliteli ve dengeli ısı dağılımı sağlar. Böylece serin günlerde kış bahçesi keyfini doyasıya yaşatır.

6. Isınırken keyifli bir ortam oluşturun: Aygaz Piramit Soba Dış Mekan Isıtıcı

Aygaz Piramit Soba Dış Mekan Isıtıcı; içerisinde oluşan yüksek, ince ve uzun alev sayesinde etrafına dengeli bir şekilde ısı yayarken hoş ve samimi bir ortam oluşturur. Kolay taşınması için tekerlek düzeneği olan cihaz, 12 kilogramlık tüp ile çalışır. Alevler aydınlatma da sağladığından loş ortamları sevenler için model, ideal bir seçenek olabilir.

7. Kolay ve etkili ısınmanın yolu: Solitaf Pelet Sobası

Dış mekânda kullanım için oldukça ideal olan Solitaf Pelet Sobası, normal soba bacasına sahip olduğu için iç mekânlara da kurulabilir. Elektriksiz çalışması nedeniyle her yerde rahatlıkla kullanılabilen ürün, kolay temizlenir. Toplamda 50 metrekare alanı rahatlıkla ısıtabilir. Siz de soğuk kış aylarında sıcacık olacak bir bahçe istiyorsanız etkili ısıtma sağlayan ürüne göz atabilirsiniz.

8. Kış dönemini daha keyifli hâle getiren ısıtıcı: OZY Tower2 Pelet Sobası

Pramit şeklindeki şık görüntüsü ve hoş aleviyle bulunduğu ortamı tamamen değiştiren OZY Tower2 Pelet Sobası, bahçelerde kullanıma uygun ürünlerden biri. Bulunduğu ortamı etkili şekilde ısıtabilen ürün, doğa dostu bir yakıt olan pelet kullanarak çalışır. Verimli ve ekonomik çalışmasının yanında tamamen kokusuz ve dumansız olması nedeniyle kullanıcıların takdirini kazanan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

9. Ayarlanabilir termostat ile verimli ısınma: Sinbo SFH-3396 Infrared Isıtıcı

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Havayı kurutmayan ve kokuya neden olmayan Sinbo SFH-3396 Infrared Isıtıcı hem iç hem dış mekânlarda güvenle kullanılabilir. Hava ile temasa girmeyerek direkt olarak ışığın vurduğu nesneyi ısıtan ürün, etkili bir ısıtma sunar. Cihaz üzerinde yer alan termostat, istenilen ısıya ulaştığında ısıtıcının kendini otomatik olarak kapatmasını sağlar ve enerji tasarrufuna yardımcı olur.

10. Dış mekânda kullanılabilen şık bir seçenek: DLC Luxfire 1500 Watt İç ve Dış Mekan Ayaklı Isıtıcı

Mat çelik kaplamasıyla şık bir görüntü sunan DLC Luxfire 1500 Watt İç ve Dış Mekan Ayaklı Isıtıcı, çift kızılötesi halojen karbon ısıtma sistemi sayesinde 360 derecelik etkili bir ısınma sağlar. Devrilme emniyeti de olan ürün, IP55 su geçirmezlik sertifikası sayesinde dış mekânda rahatlıkla tercih edilebilir. Bahçenizde sıcak bir ortam oluşturmak için ürüne şans vermeye ne dersiniz?