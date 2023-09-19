Kreş müdürü 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı! Anne cinsel organın morardığını fark edince durumu anladı

Yerel bir televizyon kanalına konuşan 3 yaşındaki kızın annesi 59 yaşındaki okul müdüründen şikayetçi olduğunu anlattı. Eve geldikten sonra kızının cinsel organında ağrı olduğunu söylediği için kontrol etme gereği duyduğunu ifade eden anne 3 yaşındaki kızın genital bölgesinde morluklar olduğunu fark etti. Kızını sağlık kontrolü için hastaneye götüren anne raporda meninin tespit edilmediğini söyledi. Ancak küçük kız idrarını yapamadığı için hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Okul müdürü gelecek yıl emekli olacağını söyleyerek anneden şikayetini geri çekmesini istedi. Kanal 3'ün haberine göre okul müdürü 13 yaşın altındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Ceza Kanunu'nun 277. Maddesi uyarınca okul müdürü, bir ila 10 yıl arasında hapis, 10.000 ila 200.000 baht arasında para cezası veya her ikisi ile karşı karşıya kalabilir.